"Gücümüz bütün savaşları durduracak." ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025'te ikinci kez başkanlık koltuğuna otururken böyle diyordu. Aradan neredeyse iki yıl geçti. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Trump yönetimi Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'a saldırarak yeni bir savaş başlattı. Orta Doğu'da çatışmalar devam ediyor, Hürmüz'den tanker geçirmenin hesabı hala yapılıyor. Trump şimdi de Yüksek Mahkeme'nin Şubat'ta durdurduğu tarife hamlesini başka bir yasayla yeniden sahneye koyuyor. Ticaret savaşında ikinci perde. Üstelik başrol oyuncusu 3 Ocak'ta "topal ördek" olacak.

İlk perdeyi hatırlayın. Nisan 2025'te Trump, üzerinde ülke ülke vergi oranlarının yazılı olduğu kocaman bir tabloyla kameraların karşısına çıktı. Adını da "Kurtuluş Günü" koydu. Bu yı l 20 Şubat'ta ABD Yüksek Mahkemesi, başkanın dayandığı acil ekonomik yetkiler yasasının kendisine gümrük vergisi koyma yetkisi vermediğine hükmetti. O yasaya dayanan tarifeler düştü. Trump bu kez Ticaret Yasası'nın 301. maddesine dayanıyor. 8 aylık soruşturmanın ardından Washington, aralarında Çin, Avrupa Birliği ve Japonya'nın da bulunduğu 14 ticaret ortağına yeni vergiler önerdi. İddiası şu: Bazı ülkeler devlet desteğiyle ihtiyaçtan fazla çelik, otomobil ya da güneş paneli üretiyor, sonra bu malları dünya pazarlarına Amerikan üreticisinin rekabet edemeyeceği fiyatlarla satıyor. Teklifte Çin için yüzde 40'a, Vietnam için yüzde 35'e varan oranlar var. Pekin'le mevcut mutabakat uyarınca şimdilik planlanan yüzde 20'lik ek vergi, Trump'ın ilk döneminden kalan Çin tarifelerinin üzerine gelecek. Örneğin bir Amerikan mağazası Çin'den 100 dolarlık elektrikli süpürge getiriyor diyelim. Yüzde 20 ek vergi uygulanırsa Amerikan gümrüğü 20 doları ithalatçıdan tahsil eder. Mağaza maliyeti etikete yansıtırsa, Trump'ın Pekin'e kestiğini söylediği faturanın bir kısmını Ohio'da müşteri öder. Kasiyerin "Çin'e karşı sert durduğunuz için teşekkür ederiz" demesi de indirim yerine geçmez.

ederiz" demesi de indirim yerine geçmez. İlk Trump döneminde faturanın bir başka adresi Iowa'ydı. Washington Çin mallarına vergi koyunca Pekin, Amerikan soya fasulyesine tarifeyle karşılık verdi. Ticaret savaşının bedelini bu kez Çin'e mal satmaya çalışan çiftçi ödedi. Şimdi Washington, Pekin'den misilleme beklemediğini söylüyor. Iowa'da gelecek sezon ne ekeceğine karar veren çiftçi, herhalde o cümleyi bir kez daha okumak ister

Yeni tarifeler görüş alma sürecinin ardından Ocak'ta yürürlüğe girebilir. 3 Ocak'ta ise hem Temsilciler Meclisi hem Senato Demokratların eline geçiyor. Trump mevcut yasaya dayanarak tarifeleri ilerletebilir ama bütçe ve yasalar için artık Demokratlarla pazarlık etmek zorunda. Demokratların da önünde bir rakam var. Reuters/Ipsos'un seçim sonrası anketinde, Trump'ın tarifelerini kaldıracak bir yasaya destek yüzde 62... Trump işe bütün savaşları bitirme sözüyle başlamıştı. Şimdi kendi açtığı ticaret savaşının ikinci perdesinde hem Pekin ile hem Kongre'yle uğraşacak.

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TARİFELER ALTINI VURDU

Trump tarife listesini açtı, altın yatırımcısı hesabını. Ons altın yüzde 2 düşüşle 3.485 dolar civarına indi ve Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Gümüş de 40 doların altına sarktı. Altın geçen hafta zaten yaklaşık yüzde 9 kaybetmişti. Ocak'ta gördüğü 5.595 dolarlık zirveden bu yana kayıp yüzde 37'yi buldu. "Savaş çıkınca altın yükselir" diye ezberlemişiz. Bu kez savaşın petrol faturası daha ağır basıyor. Enerji pahalandıkça enflasyonun düşmesi zorlaşıyor. ABD'de açıklanan son veri de piyasanın Aralık'ta Fed'den faiz artışı beklentisini değiştirmedi. Dolar güçlü, Amerikan tahvillerinin enflasyondan arındırılmış getirisi yüksek. Bir de borsadaki satış var. Yapay zeka hisselerinde zarar eden ve teminat tamamlamak için nakde sıkışan yatırımcı, elinde kolay satabildiği ne varsa ona bakıyor. Altın da bu yüzden satış yiyor. Peki 2027'de ne olacak? Dünya Bankası bu yıl için 4.600 dolar olarak öngördüğü yıllık ortalamanın gelecek yıl yaklaşık yüzde 8 düşerek 4.250 dolara inmesini bekliyor. Goldman Sachs ise 2027 yıl sonu hedefini 5.400 dolardan 4.800 dolara çekti. UBS'nin yıl sonu hedefi 5.000 dolar. 2027 tahminleri bugünkü fiyatın üzerinde. Ama 5.595 doları görmüş yatırımcıya "4.800 dolar iyi haber" deyin, önce altını kaça aldığını söyler. Trump da yeni tarife listesini her açtığında o hesabı yeniden yaptırıyor.