‘Evlilik yönetmeliği’nin esasları

"Adayın izdivaçla ilgili beklentileri, olmazsa olmazları, karşı tarafta bulunmasını istemediği hususlar abla tarafından sorularak öğrenilmeli ve forma mutlaka işlenmelidir." Bu satırlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün arşivinden ele geçirilen bir belgeden alıntı. Belgenin adı 'İzdivaç'. Özel İstihbarat olarak daha önce sadece bir kısmını yayımladığımız bu belgenin ayrıntılarında çok ilginç bölümler var. Bu hafta Üç Boyutlu Portre'de FETÖ'nün, normal bireylerde ancak ve ancak duygusal seyirler ve insan iradesinin tezahürleriyle biçimlenecek olan 'romantik' meselelerin bile bir tür yönetmelikle nasıl yönlendirildiğini gözler önüne sermeye çalışacağız. Bu girişim, aynı zamanda örgütün yıllar içinde oluşturduğu kapalı devre yapının genetik kodlarının anlaşılmasına da vesile olabilecek nitelikte. Evlilik yönetmeliği bizzat 'büyüğümüz' dedikleri sümüklü vaiz Fetullah Gülen'in isteğiyle hazırlanmış bir talimatname niteliğinde. Belge, bunların mahrem hizmetler dedikleri özel birimde görev yapan hangi erkeklerin (örgüt jargonu ile öğrenci), hangi FETÖ'cü kadınlarla (örgüt jargonunda aday) nasıl evlendirileceğini dikte ediyor. Emirle 'âşık oluyor' (Öyle aşk mı olur demeyin, bazıları "Madem bu yaşanacak, hiç olmazsa âşık olup da evleneyim" diyor. İfadelerden anlaşıldığı kadarıyla örneği de var). Emirle aile kuruyor ve emirle çocuk yapıyorlar. Bu yolla 20 yılda 100 bin evlilik yapılmış. Ama dikkat edin, sadece mahrem hizmetlerde, örgütün tamamında değil. İstihbarat birimlerinin yönetmelik hakkında hazırladığı bir rapora göre mahrem hizmetlerden orduda olanlara daha iyi evlilikler yaptırılması stratejisini benimsemiş örgüt. Bir başka deyişle ileride (15 Temmuz'da) darbe yaptıracağı kadrolara argo tabirle kıyak geçmiş. Bu, aynı zamanda diğer mahrem hizmetlerdeki (emniyet ve yargı) örgüt neferlerinin kamuoyunda katalog evliliği olarak adlandırılan süreçte umduklarından ziyade bulduklarıyla yetinmeleri demek. Yani örgüt içi şöyle dursun, mahrem hizmetlerde bile kayırmacılık yapmış, evliliği sınıfsal bir sisteme oturtmuşlar.



KATALOĞA KİTAPÇIK DİYORLAR

Yine yönetmelikten anlıyoruz ki FETÖ, evlilik işlerini 'izdivaç mesulü abi'den alınan kitapçık adı verilen bir dokümanla yürütüyor. Kamuoyunda katalog olarak bilinen doküman da bu. Ayrıca öğrenci ve adaylara uyumluluk durumlarını tespit etmek üzere form da dolduruluyormuş. Ne var ki örgüt yönetimi izdivaç kitapçığının öğrenci ve adaylardan gizlenmesini istiyor. Bunu da evlilik için eşleştirilen kimselerin kendilerine özel aday bulunduğunu zannetmesi için yapıyor. Yerseniz! Yiyen yiyor tabii. Belgenin ayrıntıcılıkta level atlayan kısmında ise iki dikkat çekici talimat var: İlk görüşmede karı-koca namzeti çiftin masada L şeklinde oturması ve üçüncü görüşmeye erkeğin mutlaka elinde bir çiçekle gitmesi. Birinci talimat, daha ilk görüşmede bile resmiyetin ortadan kaldırılmasının istenildiğini gösteriyor. Örgüt, iki kişiyi yüz yüze görüştürüyorsa büyük ihtimal evlendirmeyi de kafaya koymuş demektir bu. Daha enteresanını yazayım: Yönetmelikte "Evlilikleri 'Hizmet' içi yaptırmalıyız. Bu, örgütsel mahremiyet açısından zaruri" deniliyor. Yoksa hafazanallah "Öğrencinin veya adayın gönlü birine kayabilir, etrafından tavlanabilir, kendisi bulma eğiliminde olabilir!" diye de ekliyor. Eee, olacak o kadar. Yönetmelik, evliliğin bütün esaslarını belirlediğine göre...