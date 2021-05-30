FERHAT ÜNLÜ

Meşale, terazi, bayrak, süngü, kartal ve çıpadan oluşan görsellerin üzerine ışık huzmeleri saçan bir ay yıldız, altına da defne ve meşe yapraklarından müteşekkil bir çelenk yerleştirilmiş. Bütün bu kompozisyon, "Hâkimiyet milletindir" yazısı ile halelenmiş.

Bu simge, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanmış ilk askeri darbe olan 27 Mayıs darbesinin sembolü olarak kullanıldı. Modern Türkiye tarihi açısından Kabil'in Habil'i öldürdüğü ilk günah olarak nitelendirilebilecek bu darbenin, milletin iradesi, hâkimiyeti gasp edilmişken "Hâkimiyet milletindir" cümlesiyle sembolleştirilmesi cuntanın nüktedanlığına işaret etmiyor.

Gerçeği, karşıtıyla çarpıtarak sunmak tarihte ve edebiyatta sık görülen bir hadisedir. Orwell başyapıtı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'teki "Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür" sloganı bunun alegorik ifadesidir.

Misal ABD Savunma Bakanlığı'nın, kendi öz tarihi boyunca 'homeland' dedikleri anavatanı savunmak için değil, küresel imparatorluğun hegemonyası için çalışan bir 'Saldırı Bakanlığı' olduğu herkesin bildiği bir sırdır.



DARBECİLER ABD'DEN MAAŞ İSTEDİLER

Sabah.com.tr için yazdığım bir önceki yazımda meslektaşımız Nur Batur'un 2007'de SABAH'ta yayınlanan yazı dizisinde paylaştığı kimi CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) belgelerini referans göstererek 27 Mayıs'ta ABD'nin rolünü ana hatlarıyla resmetmeye çalışmıştım. Bu yazıda bir adım öteye geçeceğiz ve CIA'in 27 Mayıs'taki rolünü başka belge ve bilgilerle gözler önüne sermeye çalışacağız.

1960 darbesinden sonra cuntanın lideri Cemal Gürsel ile ABD Ankara Büyükelçisi Fletcher Warren'ın kritik bir görüşmesi var. Warren-Gürsel görüşmesi 'Beytülmâl'ın, yani hazinenin neredeyse tamtakır olduğu ve cuntacıların maaşları nasıl ödeyeceklerini kara kara düşündükleri bir dönemde gerçekleşti. Bu yüzden cunta ABD'ye her türlü tavizi vermeye teşneydi.

Gelelim darbenin tartışmasız en önemli dış politik sebebine; yani Menderes Hükümeti'nin Sovyetlerle ABD'yi rahatsız edecek ölçüde yakınlaşmasına...

Menderes, iktidarının son yıllarında artık Marshall Planı kapsamında ABD'den kredi alamaz olmuş ve Seydişehir Alüminyum ve İskenderun Demir-Çelik fabrikaları başta olmak üzere sanayi projelerini kredilendirmek için SSCB ile görüşme 'cihetine gitmişti'.

Cemal Gürsel'le darbeden sonra görüşen ABD Büyükelçisi Warren'ın Menderes Hükümeti'nin SSCB'yi ziyaret etmeyi planladığı dönemde Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile (O da Menderes gibi darbeden sonra idam edildi) önemli bir görüşmesi var. Görüşmenin tarihi 13 Ocak 1960, yani darbeden yalnızca dört buçuk ay önce. Zorlu, Türkiye'nin başbakan düzeyinde bir SSCB ziyareti planladığını söylüyor. Warren, Zorlu'nun verdiği bu bilgiyi CIA'e ve ABD Dışişleri'ne iletiyor. 8 Şubat 1960'ta ABD, Zorlu'ya Türkiye'nin bu konudaki dürüstlük ve nezaketinden ötürü 'teşekkür ediyor'. Ayrıca Türkiye'nin -NATO üyeliğine halel getirmemek koşuluyla- kendi kararlarını alma hakkına sahip olduğu bildiriliyor. Bu konularda ne söylendiyse tersini anlamak lazım dedik ya. Aslında ABD'nin bu ılımlı yaklaşımı darbenin habercisi. Ne var ki hükümet, 'beyan esastır' diye düşünerek bu tehlikeyi görmüyor.

Fatin Rüştü Zorlu, 18 Mart 1960'ta ise Sovyetler'in Ankara Büyükelçisi Nikita Rijov ile de kritik bir görüşme yapıyor. Sovyetler de Türkiye'nin NATO üyeliğinin Moskova-Ankara ilişkilerini olumsuz etkileyecek bir faktör olmadığını bildiriyor. Zorlu ve Rijov 27 Mart, yani darbeden tam iki ay önce ve 6 Nisan'da Menderes'in müstakbel ziyaretini görüşmek üzere tekrar bir araya geliyorlar. Bundan beş gün sonra 11 Nisan'da Ankara ve Moskova bir açıklama yapıyor:

"Başbakan Adnan Menderes 12 Temmuz 1960 tarihinde Moskova'ya resmi bir ziyaret yapacaktır. Bir süre sonra da SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev Ankara'ya iade-i ziyarette bulunacaklardır."

Ancak bu ziyaretler asla gerçekleşmiyor. Çünkü çok değil, bir buçuk ay sonra "Hâkimiyet milletindir" yazılı sembolün sahipleri, yani cuntacılar yönetime el koyuyor. CIA'in, daha doğrusu Amerikan müesses nizamının 27 Mayıs'taki rolünü bu karineler ışığında anlayalım, anlatalım.