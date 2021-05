FERHAT ÜNLÜ

"PKK'nın, koalisyon güçlerinden drone eğitimi aldığı bilgisi 10 Kasım 2018 tarihli bir istihbarat raporunda yer alıyor. Bu raporda;

- Benzer model uçakların 2016 yılında DAEŞ terör örgütü tarafından Irak rejimine karşı Bağdat bölgesinde kullanıldığı,

- PKK/KCK terör örgütü mensuplarının da benzer model uçaklara Suriye ve Irak'ta bulunan uluslararası koalisyon güçleriyle temas etmesinden sonra erişip bu konu ile ilgili olarak eğitim almış olabileceği, değerlendirilmektedir' deniliyor." Yukarıdaki satırlar, 18 Kasım 2018'de bu köşede yayınlanan Mahmur Kampı'nın 5N1K'sı başlıklı yazıdan.

Dönemin güncel istihbarat raporlarına dayanarak yazılan bu yazıya özellikle atıf yaparak girizgâh yaptım. Çünkü terör örgütü PKK; son dört günde Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta da kamikaze maket uçaklarla saldırı girişimlerinde bulundu.

2018'de 10 Kasım günü saat 09:00 sularında Şırnak'ta Valilik bahçesinde Atatürk'ü anma töreni sırasında terör saldırısı düzenlemeye çalışmış, bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Aynı gün Şırnak il genelinde 8 adet model uçak düşmüş ya da düşürülmüştü.

Valilikteki tören alanına düşen 'drone'nun telsizden aldığı sinyal, alanda bulunan jammer (sinyal kesici) tarafından kesildiği için üzerine monte edilmiş plastik patlayıcı patlamamıştı.

Terör örgütü, iki gün önce de, 19 Mayıs'ta Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na C 4 tipi plastik patlayıcı yüklü iki maket uçağıyla saldırı girişiminde bulundu. 2018'deki girişim de yine sembolik bir tarihte, 10 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Diyarbakır'ın ardından Batman Hava Meydan Komutanlığı'na 3, Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'na 2 patlayıcı yüklü maket uçağıyla saldırı girişiminde bulunuldu.

Bütün bu saldırı girişimlerinde maket uçaklar düşürüldü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



YENİ NESİL SALDIRILARIN CEMAZİYELEVVELİ

Bu maket uçak saldırılarının bir cemaziyelevveli var. Özetleyelim:

- 28 Kasım 2007'de istihbarat birimleri, terör örgütünün maket uçak aldığı ve bu uçakları bombalı saldırıda kullanacağı konusunda ilgili kurumları uyardı.

- Milli İstihbarat Teşkilatı, - Şubat 2016'da da PKK'nın olası 'drone'lu eylemleriyle ilgili olarak TSK ve Emniyet birimlerine uyarı yazısı gönderdi.

- 12 Kasım 2017'de Ağrı'da PKK'ya ait bombalı Çin malı drone düşürüldü.

- 1 Ocak 2019'da Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki jandarma birliklerine, PKK'lı teröristlerce C- - tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Uçaklar etkisiz hale getirildi.

- 20 Ağustos 2020'de Kuzey Irak'ta Duhok'un Şiladize ilçesinde askeri üssümüze saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü.

- 11 Mayıs 2021'de Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürerken Irak'ın Metina bölgesinde de PKK'nın maket uçağı düşürüldü.

İntihar drone ya da intihar maket uçak saldırıları PKK'nın kendi kendine keşfettiği bir yöntem de değil. DEAŞ, bomba yüklü drone saldırılarını Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde Mehmetçik'e karşı da kullanmıştı. Terör örgütü PKK'nın da bu yöntemi Suriye sahasında DEAŞ'la savaşırken öğrendiği ve birebir kopyaladığı bir sır değil. Ve daha önce yazdığım üzere Mahmur Kampı, PKK'nın bu tür saldırılar için ana eğitim üssü konumunda. İntihar 'drone'larının röntgeni istihbarat birimleri tarafından çekilmiş durumda. Dolayısıyla örgütün kamikaze drone atakları, Türkiye'nin yeni nesil İHA ve SİHA saldırılarına karşı umarsız bir çırpınıştan başka bir şey değil.