FERHAT ÜNLÜ

1991 doğumlu lise mezunu bir gencin, Fame Game Hayvancılık adlı bir şirket kurup internet oyunlarıyla para toplayarak 1 milyar TL'nin üzerinde vurgun yapması hayatın olağan akışına pek de uygun değildir, değil mi?

Bu hafta Üç Boyutlu Portre'de hukukçu deyimiyle 'hayatın olağan akışına aykırı' bu öykünün arka planını, Çiftlikbank iddianamesinin gözden kaçan satır aralarından sizlere aktaracağım. Elbette vurgunun mimarı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yaklaşık üç yıllık aradan sonra Brezilya'nın Sao Paolo kentinde Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olması vesilesiyle...

Meslek gereği çok iddianame okuyorum, her şeyden önce müşteki sayısının bu kadar yüksek olduğu bir başka iddianame görmedim.

Listede tam 3762 müştekinin adı var.

Zaten 642 sayfalık iddianamenin 222 sayfasını bu müştekilerin listesi kaplıyor. Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamından müşteki bulunuyor. Aynı isimde onlarca müşteki düşünün.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ersin Akdere'nin 22 Mart 2019'da hazırladığı 2019/1703 sayılı Çiftlikbank iddianamesi, genel hatlarıyla haber olmuş, kamuoyuna yansımış bir iddianame. Ancak gözden kaçan çok önemli ayrıntılar var.

İddianamenin baş şüphelisi Mehmet Aydın'ın Brezilya ilgisi/bağlantısı yeni değil.

Bunu şebekenin (iddianamede örgüt de denmiş) kişilerin itiraflarından anlıyoruz.

Bunlardan biri Cudi Cumhur Yurdakul.

Yurdakul, Mart 2018'de Mehmet Aydın ve diğer şirket yöneticileriyle Brezilya'ya gittiklerini anlatıyor. Yurdakul, 'Tosuncuk'un Sao Paolo'da Caroline isimli bir kız arkadaşı olduğu bilgisini de veriyor.

İddianamede Çiftlikbank oyunu ile 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, ancak katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı bilgisine de yer veriliyor.

İddianameden anlaşıldığı kadarıyla en ilginç ifadeyi 31 Temmuz 2017 tarihinde şüpheli Cudi Cumhur Yurdakul vermiş.

Mehmet Aydın, Türkiye'ye iade edilince (edilirse mi demeliydik, gerçi kendisi teslim oldu ama gene de belli olmaz) ona Yurdakul'un iddiaları da dâhil bütün iddiaların sorulması lazım.



ÜÇ İHTİMALLİ TESLİMİYET

'Tosuncuk'un teslim olmasından sonra en sık sorulan o sorunun olası cevaplarıyla yazıya noktayı koyalım. "Neden üç yıl sonra teslim oldu ki?" sorusu soruluyor. Üç seçenekle ihtimalleri sıralayalım:

1 - Brezilya'da mafyanın baskılarına dayanamamış olabilir. Tevekkeli değil şüpheli Umeyr Karakoç'un ifadesinin bir yerinde mafyadan söz etmiş olması. Gerçi ifadenin tarihi çok eski (31 Mayıs 2017). Ama Karakoç, Mehmet Aydın'ın daha önce kendisine şirketin finans ve yazılım kısmında görev yapanların artık yurtdışında çalışması gerektiğini, çünkü mafyanın musallat olabileceğini söylediğini belirtiyor.

Mehmet Aydın'ın hangi mafya grubundan söz ettiğini bilmiyoruz ama muhtemelen kendisi de yurtdışına firar etmek zorunda kaldığında mafya baskısından kurtulabileceğini varsaymıştı. Ne var ki mafya da küreselleşti artık, ille de Türk mafyası olması gerekmez. Misal Güney Amerika mafyasının haberleri okuyup 'Tosuncuk'a 'çökmediği' ne malum? Sonuçta Güney Amerika uyuşturucu kartellerinin bulunduğu bölge...

2- Yaşam standardı yurtdışında sürdürülebilir olmaktan çıktığı için Türkiye'ye dönmeyi cezaevine girme pahasına kafaya koymuş olabilir. Bunun için de avukatlarıyla birlikte 'az cezayla kurtulmasını sağlayabilecek' savunmaya dayalı bir hukuki plan hazırlamış olması kuvvetle muhtemel.

3- Kırmızı bültenle aranıyor. Bununla birlikte Sezgin Baran Korkmaz gibi bir başka ülkeye, misal ABD'ye iade edilme ihtimali yok. Ancak belki Brezilya'da yargılanmayı umuyor. Bu ihtimal doğru kabul edilirse, son zamanlarda 'trend' haline gelen bildiklerini itiraf stratejisine yöneldiği öne sürülebilir.

Ne var ki, çok şey bilen, kozmik bilgilere vakıf biri de değil Mehmet Aydın.

O yüzden birinci ihtimalle de bağlantılı olarak ikinci ihtimalin geçerli olduğu kanısındayım.

Nihayetinde 'Tosuncuk' gelirse, iddianamede âdeta anatomisi çıkarılan dijital vurgunun tüm bilinmeyenlerini öğrenebileceğiz.