FERHAT ÜNLÜ

"Türkiye'yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak için ekonomide yeni dönemi başlattık. Altı aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama dört-beş aya toparlanacağız, altı ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş da bunu hissedecek. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Salı günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında sarf ettiği yukarıdaki cümleler, üzerine epey konuşulacak bir ekonomik modelin duyurusu niteliğinde. Bu nedenle bu hafta Üç Boyutlu Portre'de Çin modeli nedir, nasıl başarılı oldu, Türkiye, kendine has yeni ekonomik modeli hangi parametreler ışığında kurabilir soruları ekseninde bu konuyu derinlemesine işlemeye çalışacağız.

Türkiye, bilhassa Avrupa pazarına daha yakın ve bunun yanı sıra Çin'e nispetle daha orta ölçekli bir ülke olduğu için bize uygun modeli 'Yakın, Orta Doğu' modeli olarak nitelendirmek mümkün.

'Uzak, Büyük Doğu' modeli olarak da nitelendirebileceğimiz Çin modeli konusunda yapılmış akademik çalışmalar var. Bunlardan biri, Mehmet Ozan Saray ve Levent Gökdemir'in hazırladığı Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978- 2005) başlıklı akademik çalışma. Bu çalışmada Çin'in ekonomik büyüme modeli üç aşamada incelenmiş:

1978-1996 arasındaki 'sosyalist piyasa ekonomisine geçiş dönemi', 1997-2002 yıllarındaki 'durgunluk dönemi' ve 2003'te başlayan ve günümüzde de süren 'büyüme stratejisi dönemi'.

1978 yılından itibaren Çin ekonomisi, daha önce görülmemiş bir hızda büyüdü, üretimini ve dış ticaretini önemli ölçüde artırdı. Üretim artışının önemli sebeplerinden biri Çin'in, özellikle Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları'nı (DYSY) cesaretlendiren liberal, ama ihtiyatlı politikalar izlemiş olmasıydı.



BÜYÜMENİN 'YABANCI' KAYNAKLARI

Çin, uzun bir süredir yabancı sermaye çekmede dünyanın en dinamik ülkesi. Ülkede en çok yabancı sermaye çeken bölge de Hong Kong. Burası Güney Çin Denizi kıyısındaki bir özel idari bölge. Dolayısıyla Hong Kong, Çin anakarasından farklı bir ekonomik ve siyasi yönetime sahip.

Hong Kong, küresel sermayenin Çin'de yerleştiği en önemli bölge. 1997 yılında burada tek ülke, iki sistem ilkesi altında Çin anakarasından ayrı bir ekonomik ve siyasi yönetim modeli oluşturuldu.

Küresel sermayenin, İstanbul'u da Hong Kong türü bir modelle kendi üssü haline getirme planları içinde olduğunu, bir başka deyişle İstanbul'un, Hong Kong'u dengeleyecek bir rakip olarak tasarladığını ileri sürenler var.

Ne var ki, Hong Kong için geçerli olan sistem bir hibrit siyasal sistem. Küresel sermaye 50 yıllığına burada Çin'e böyle bir kurdurmuş. Ve eğer Çin anakarası, ekonomik açıdan verimli, üretimin yoğun olduğu bir yer olmasa Hong Kong modeli tutmazdı.

Gelelim Kanal İstanbul projesiyle de bağlantılı olarak yapılan İstanbul-Hong Kong mukayesesine. Hong Kong yönetim modeli İstanbul'a uygulanacak türden bir model değil. Zaten Hong Kong'da servet ve güç eşit dağılmayınca zamanla hükümet kendi halkına, halk da hükümetine yabancılaştı.



'BÜYÜYEN ÇİN'İN MİMARI

Yazıyı toparlarsak... Çin'de 1978'de başlayıp günümüzde de devam eden büyüme modelinin incelerken bu modelin mimarından söz etmemek olmaz. Çin'deki ekonomik büyümeyi başlatan kişi, bir süre 'de facto' olarak Çin'in liderliğini yapan Deng Xiaoping. 1997'deki ölümüne kadar Çin'de değişimin öncülüğünü yapan Xiaoping, stratejisini şu cümleyle özetliyordu: "Bazı kişiler ve bölgeler önce zenginleşsin, sonunda toplumun tümü zenginleşecektir."

Bu strateji başarılı oldu. Ve Çin'in, daha sonra Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye olmasıyla birlikte ekonomik büyüme ve ihracat arttı. Ancak büyüme, halkın refahına yansıdığı ölçüde değerlidir. Çin bunu da başardı. Rakamlar, Çin'in yoksulluğu hissedilir ölçüde azalttığını gösteriyor.

Türkiye, kendine has bir model kurar ve pandemide daha da büyük avantaj haline gelen jeo-stratejik konumunu da pazar oluşturmada kullanabilirse 'Uzak, Büyük Doğu'dan sonra 'Yakın, Orta Doğu' modeline şahit olabiliriz.