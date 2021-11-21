FERHAT ÜNLÜ

Herhalde yaşasaydı Bitcoin'e en fazla saydıracak düşünürlerden biri Karl Marx olurdu. Elbette Bitcoin'in akrabaları Ethereum'a, alt koinlere ve hatta sınırsız üretilen ucuz koinler dâhil uzak akrabalara da...

Çünkü Marx, kendi emek-değer kuramına göre emeği; bütün zenginliğin kaynağı olarak da görmezdi ama öte yandan emeğin 'artık değer' için, dolayısıyla da -önüne komprador sıfatını koyup işi politikleştirmeyeceğim ama- burjuvazinin sermaye sürekliliği için ne kadar önemli olduğunu da biliyordu. Yani emeğe hakkını veriyordu.

Öte yandan emeğe dayanmayan bir sermayenin kapitalist manada bile kalıcı olmayacağını, mutlaka sisteme uyum sağlaması gerektiğini, evrim geçirmezse öleceğini varsayan bir düşünce sistematiği de vardı. Bitcoin'i muhtemelen yeni küresel piyasayı enfekte eden bir tür Covid-19 virüsü gibi görürdü, ama mutasyonunu muhtemelen izlerdi. Evrimsel olarak ayakta kalabilecek mi diye...

Friedrich Engels'in, Charles Darwin'i keşfedince coşkuyla kendisine yazdığı gibi bir tür 'ekonomik Darwinizm' fikrine de kapılabilirdi.



KAPİTAL'DEKİ 'BİLİNEN ZİNCİR' SATIRLARI

Aşağıdaki uzun alıntı (Kapital Birinci Cildi'nin 134. ve 135. sayfalarından) bugünün piyasalarını, hatta kimi yerde Bitcoin'i anlatır gibi: "Eğer metaların kitlesi sabit kalırsa, dolaşımdaki para miktarı, bu meta fiyatlarındaki dalgalanmalara göre değişir. Fiyat değişikliği sonucu toplam fiyatlardaki artış ya da düşüş yüzünden para da artar ve eksilir. (...) Fiyatlardaki değişme, ister meta değerlerindeki fiili değişmeye tekabül etsin ya da yalnızca piyasa-fiyatlarındaki bir dalgalanmanın sonucu olsun, dolaşım aracı miktarı üzerindeki etkisi aynı kalır.

Diyelim ki, aşağıdaki mallar aynı anda farklı yerlerde satılıyor ya da kısmen başkalaşıyorlar: Bir kilo buğday, 20 yarda keten bezi, bir İncil ve dört galon kanyak. Eğer her kalem eşyanın fiyatı 2 sterlin ise gerçekleşen fiyat toplamı 8 sterlin olur ve dolayısıyla 8 sterlinlik bir para dolaşıma girmek zorundadır. Öte yandan, eğer bu aynı mallar bildiğimiz başkalaşımlar dizisinin, yani 1 kilo buğday- 2 sterlin-20 yarda keten bezi-2 sterlin-1 İncil-2 sterlin-4 galon kanyak-2 sterlin, bizce çok iyi bilinen bir zincir ise bu durumda 2 sterlin, değişik metaları birini ötekinin arkasında dolaştırır ve bunların 8 sterlinlik toplam fiyatlarını ardışık olarak gerçekleştirdikten sonra, en sonu kanyakçının cebinde istirahate çekilir. İki sterlin böylece dört hareket yapmıştır."

Bu son iki cümle, Blokchain'i ve Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları, yani koinleri hatırlatıyor. Mesele, Bitcoin'in yeterince ucuz ve bol miktarda hangi küresel burjuvazi gruplarının kasasında istirahate çekileceği. Kim bilir kaç milyarıncı hareketten sonra üstelik...

Ama bir yerde duracak ve o zaman büyük ihtimalle fiktif ama yine de değer atfedilen bir para birimi (currency) olacak. Misal altın gibi meta olmasa da sanal manada bir özgül değer de kazanacak.



'DÜNYANIN BÜTÜN BALİNALARINA KARŞI BİRLEŞİN!'

Spekülatif bir yazı oldu kabul ediyorum, ama zaten spekülatif bir konudan bahsediyoruz. Yazının başlığındaki ana fikre dönerek toparlayayım: Marx; herhalde üretim ekonomisinin gücünü en fazla bilen, yazan düşünür olarak 'çok iyi bilinen bir zincir' üzerinden fiktif, spekülatif fiyatların piyasayla etkileştiğini de 19. Yüzyıl'ın ikinci yarısında da görüyordu. Yani Marx bile piyasanın varlığını kabullenmişti.

Bitcoin'in, dijital resimlerinde görüldüğü gibi göz alıcı, cezbeden, bir dijital altın olamayacağını örnekleriyle açıklasa da bunun bir küresel para birimi olabileceğini kabul edebilirdi.

Ve daha önemlisi; bu defa Fransız Devrimi'nin tersine ulus devletlerin kuruluşuna değil, devletler üstü birleşik bir güç merkezinin oluşumuna çalışan küresel sermayeye karşı Bitcoin'in, takas değeri ekseninde proletarya sınıfı için de bir geçer akçe haline gelebilmesini devrim ve proletarya diktatörlüğüne giden yolda avantaja çevirmeye de çalışabilirdi!

Dünyanın bütün küçük balıkları, balinalara (Kripto para piyasasında dev yatırımcıların metaforu) karşı örgütlenin de diyebilirdi. İktisat, ne de olsa hayatta kalmanın da, hatta genelikle bunun için savaşmanın da bilimidir. Kapitalist değil, Marksist iktisat bile olsa...