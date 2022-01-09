FERHAT ÜNLÜ

Henüz 'komplo' ile 'analiz'in, 'bilgi' ile 'dezenformasyon'un günümüzdeki gibi birbirine karışmadığı çok yakın geçmişte, bir olayın nihai olarak hangi güce yaradığı üzerinden ayakları yere basan analizler yapılırdı. Bu işin Türkiye'deki öncüsü eski MİT mensubu rahmetli Mahir Kaynak'tı. Kaynak, Teşkilat'a çalıştığı dönemde de farklı bakış açışı pek anlaşılmayan, hatta aykırı yöntemiyle 'Ortodoks (katı gelenekçi) istihbaratçıları' ürküten bir 'entelektüel'di. Kelimenin hem zekâ, hem de istihbarat anlamında... Zira istihbaratın Anglosakson dillerindeki anlamına (intelligence) boşuna erişmediğini bilir ve istihbaratla zekânın güçlü sentezlerine ulaşmaya çalışarak dünyayı okurdu. Mahir Kaynak, şimdi Kazakistan'da yaşanan olayları görse, muhtemelen olayların, günün sonunda Rusya'ya yarayacağını da öngörürdü.









DEDİKLERİ DOĞRU ÇIKTI

Uzun yıllardır tanıdığım eski istihbaratçı Cemal Alparslan Ertuğ, Mahir Kaynak'tan daha farklı analitik yöntemleri kullanan, sahayla daha içli-dışlı bir 'entelektüel'. Üstelik Ertuğ, Rus devlet yapısını Sovyetler Birliği döneminden bu yana yakından bilen bir 'eski solcu'.

2011'den bu yana Suriye İç Savaşı, Kırım'ın ilhakı gibi Rusya'yı ve bizi ilgilendiren konularda ne dediyse tutturdu Ertuğ. İç savaş patlak verdiğinde "Esad, kolayından gitmez, Rusya buna izin vermez" dedi. "Rusya Kırım'a el koyacak, Batı da hiç sesini çıkaramayacak" da dedi.

Şimdi Kazakistan'daki olaylar (Kırgızistan ve Kazakistan onun çok iyi bildiği ülkeler) konusunda ne diyor biliyor musunuz: "Bu iş kesinlikle Rusya'ya yarayacak. Putin, Sovyetler Birliği'ni canlandırıyor." Ve ekliyor:

"Putin, SSCB'nin dağılmasını ülke için trajedi olarak gören biri. Bunu, ideolojik bir motifle, solcu ya da 68 Kuşağı'na mensup biri olduğu için söylemiyor elbette. Devletçi bir bakışla söylüyor. Gizli servis yıllarından bu yana Rus devletinin kodlarını çözdü. İdeolojisi ne olursa olsun Rus devletinin kendi hinterlandında ve giderek dünyada daha etkin olmasını istiyor."

Ertuğ'un söyledikleriyle örtüşen pek çok karine var. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'ne "Çok yakınımız Kazakistan'da kan dökülüyor. Tarihi Rus topraklarında olanlara kayıtsız kalamayız" açıklamasının yaptırılması boşuna değil. Patrik yalnızca Çarlık dönemini değil, SSCB dönemini de kast ediyor; aksi zaten tarihsel gerçekliğe aykırı olur. Patrik, Ortodoksluğun, dinin bastırıldığı SSCB dönemini bile referans olarak gösteriyor yani.



TDT KOMPLO DEĞİL

Yazıyı yazmadan önce (cuma günü) konuştuğum Ertuğ, Kazakistan'daki olayların bastırılacağını, zaten büyük oranda da bastırıldığını söylüyor. "Rubleye dönecekler, daha önemlisi Kiril alfabesine dönecekler. Herkesin gözünden kaçtı ama Rusya hokey takımı, geçen ay Kanada maçına 1956 Sovyetler Birliği formasıyla çıktı. Yine geçen ay Tataristan'ın bağımsızlığı kaldırıldı. Belarus'la birleşiyor. Bir diğer önemli ayrıntıyı da söyleyeyim: Putin'in Kazakistan'a giden barış gücüne Ermenistan'ı dâhil etmesi Türk Devletleri Teşkilatı projesine mesaj. TDT işinin Kazakistan'daki olaylarla bağlantısı var, hem de çok belirgin biçimde var. Ülkemizde sanılandan bile fazla... Öte yandan işin Çin boyutuna bakalım. Rusya, Çin'in Kazakistan'da toprak satın alıp tarım yapmasını da engelledi. Çinlilerin bölgede çoğalmasını istemiyorlar."

Ertuğ'un özel açıklamaları haricinde Rusya'nın Kazakistan'daki olaylardan rahatsız, şekvacı olmadığını, hatta bilakis krizi fırsata çevirmeye çalıştığını gösteren emareler var. Kazakistan'daki Barış Gücü Kuvvetleri Komutanlığı'na Andrey Serdyukov adında bir general atadılar. Bu general 2014'te Kırım'ın ilhakında rol aldı, 2019'da Suriye'deki Rus birliklerine komuta etti, daha evvelinde, Rus-Çeçen savaşında da deneyimi var. Yani Rusya'nın baskıcı, emperyal askeri politikalarını sahada uygulama konusunda mahir, deneyimli biri.

Türkiye'de Rusya'yı ve SSCB'yi en iyi tanıyan adamlardan biri olan Ertuğ, "Putin, Sovyetler Birliği'ni canlandırmaya çalışıyor" diyor. Sizce komplo mu, analiz mi? Bana kalırsa 'komplo' ile 'analiz'in, 'bilgi' ile 'dezenformasyon'un birbirine karıştığı bu hibrit çağda bile ayrım net.

Ve dünden beri yaşanan gelişmeler bile Rusya'nın duruma el koymaya başladığını gösteriyor. Belli ki, 'Kazakistan'ın Gezisi' (Bizdekinden farklı dinamiklere sahip olsa da ve sonuçları farklı olacak olsa da bizdeki Gezi sürecine benzetebiliriz) Rusya'ya yarayacak. 'Kazakistan'ın Gezisi'nin, TDT'ye ve Türkiye'ye etkilerini de yazının uzun versiyonunda anlatalım. Malum, analizi doğru yapmadan komployu boşa çıkarmak kabil değil.