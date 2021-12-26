FERHAT ÜNLÜ

Edebiyat, 'entelektüel piyasanın altını'dır. Sinema ise entelektüel piyasanın doları. Ekonomi ve kültür; yalnızca iri mecazi laflarla bir araya gelebilecek etkileşimsiz alanlar olarak değil, bilakis belirli açılardan birbirini esinleyen, dönüştüren ve Covid-19'un varyantları gibi yer yer olumlu, yer yer de olumsuz anlamda mutasyon geçiren 'disiplinler' olarak görülmeli.

Başlıktan ve girizgahtan anlayacağınız üzere; bugün Üç Boyutlu Portre'de bir ekonomi ve kültür yazısı yazacağım. (Ayrıntıları yine yazının internet versiyonuna bırakmak kaydıyla) Ya da önceliği kültüre ayırıp, "Kültür ve ekonomi yazacağım" mı deseydim! Gel gör ki 'Altyapısız üstyapı olmaz' diye bir kaide var. Klasik Marksizm öyle der ya! Gerçi son 100 yılda işler değişti. Ekonomi ve kültür; artık altyapıdan üstyapıya ve üstyapıdan altyapıya doğru bir etkileşim içinde.



KÜRESEL ASGARİ ÜCRET ÇAĞI

Devletler; ekonomik olarak adil biçimde büyümek ve kazancı adil bölüşme anlayışını benimseyen bir eko-kültür' tesis etmeye mecbur. Çünkü bunun aksi, küresel güvenlik sorunlarını beraberinde getirecek.

Küresel asgari ücret olarak nitelendirebileceğimiz evrensel temel gelir kavramının giderek daha çok önem kazanması bunun kanıtı. Küresel asgari geçim sınırı; dünyanın siyaseten beşten, ekonomik olarak da 20'den büyük olduğunun göstergelerinden biri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 planında ekonomiye, 2053 planını ise kültüre ağırlık verileceğini geçen hafta açıklaması tesadüf değil. Zamanımızda ikisi epey etkileşimli olduğu için şimdiden yatırıma başlamak gerekiyor. Vakit nakittir. Ama kültür, siyasete karşı özerkliğini muhafaza etmeli. Ekonomi gibi 'siyasa' ile yönetilebilir bir alan değil çünkü kültür. Yönetme değil de teşvikle büyüyecek bir disiplin.

Kimileri -banka kredisi çekip dolara yatırarak talep enflasyonunu körüklemeseydi- devlet de siyasi gücü piyasaya bu kadar keskin müdahale için kullanmazdı. Halbuki pandeminin ilk dönemlerinde şahit olduğumuz üzere tedarik zinciri de tıpkı bankacılık sistemi gibi güvene dayanır. Kıtlık fikrine inanırsa değer üretmekte zorlanır. Bolluğa önce fikren inanmak gerekiyor.

Hem edebiyat, hem de ekonomi bolluk teorisiyle büyür, serpilir gelişir. Bu dünyada herkese yetecek kadar rızık var. Dil çeşitliliği edebiyatın zenginliğiyse, para birimi çeşitliliği de ekonominin zenginliğidir. Bir para biriminin -misal dolar- küresel piyasayı domine ettiği, edemediğinde ekonomi savaşlarının bir silahına dönüştüğü iktisadi sistem, hayatın olağan akışına aykırıdır. İktisat biliminden söz edenlerin buna da bir çift lafı olmalı.

Ve her devlet, doğal olarak parasının itibarını korumaya çalışır. Türkiye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde son bir haftada bunu yaptı.



PİYASA DERBİSİ: ALTIN-DOLAR

Edebiyatla sinemanın ilişkisi de büyük oranda 'ekonomik'tir. Çağımızda izleyici 'velinimet' olarak görülürken, kitap okuru az kazandırdığı için ihmal edilmiştir. Çünkü sinemada çok daha fazla 'para' var. Sinemanın endüstrisi, ekonomisi büyük. Sinema, Adorno'nun deyişiyle kültür endüstrisinin lokomotifidir. Paris-Londra treninin Manş Denizi'ni geçmesi gibi Atlantik Okyanusu'nu kat ederek Avrupa'dan ABD'ye geçmiş bir trenin lokomotifi...

İlk sinema eserleri Paris'te üretildi. İster Lumiere Kardeşler'i, ister Georges Melies'i milat alın, sinemanın doğum yeri Fransa'dır. Ama doyduğu, doyurduğu yer ABD olmuştur.

Altınla doların piyasadaki rekabeti ise derbiye benzetilecek derin bir maziye sahip. Yalnızca son 20 yılı ölçü alırsak altının, doları yavaş yavaş, kaplumbağa gibi ezdiği görülüyor. Şu oransal veri bile yeterli: 2001'deki 100 bin dolarlık altının bugünkü değeri 600 bin dolar.

Aralarında yalnızca rekabet değil, ticari bir alışveriş de olan edebiyat ve sinema arasında konvertibilite de (Para birimleri veya para-altın arasındaki dönüştürülebilirlik) yüksektir.

Ve sinema, hiçbir zaman edebiyat üzerinde tahakküm kuramamıştır. Dolar ise ülkelerin para birimleri üzerinde göreceli bir egemenlik kursa bile ABD'nin siyasi gücünün düşüşü ile beraber uzun vadede trend olmaktan çıkacak bir para birimi. Kısa vade, orta vade ekonominin; uzun vade ise siyasetin, hatta kültürün konusu. Bu yüzden geleceğe uygun bir 'eko-kültür' modeli kurmak gerekiyor.