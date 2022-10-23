FERHAT ÜNLÜ

Tarihte en fazla gizli servis ismi değiştiren milletlerden biri olan Ruslar (Çarlık devrinde Ohranka, Bolşeviklerin ilk döneminde ÇEKA, sonra NKVD ve derken KGB'nin kurulması bunun delili) en başarılı istihbarat operasyonlarını Soğuk Savaş yıllarında Amerikalılara karşı gerçekleştirmiştir.

Bu tezin kanıtı niteliğindeki iki ayrı belgeyi, daha doğrusu raporu; MİT'e çeyrek asır süreyle çalışmış istihbarat uzmanı Cemal Alparslan Ertuğ'dan edindim. Bu iki raporda 1946 yılının Mart ayında Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, yani Devlet Güvenlik Komitesi adıyla kurulan KGB'nin ABD derin devletine sızma operasyonlarının ayrıntıları anlatıyor. Ruslar, bu operasyonların ayrıntılarını bayağı edebi eser çalışır gibi düzenlemiş ve istihbarat servisinde okutulan bir kitapçığa dönüştürmüş. Raporlardan ilkine göre KGB'nin hulul, yani ajan sızdırma konusunda hedeflediği kurumlar şöyle sıralanmış:

"Başkanlık Kabinesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin New York'taki temsilcileri, Birleşmiş Milletler nezdindeki ABD delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı Pasaport Dairesi vb. dâhil Dışişleri Bakanlığı;

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu bakanlığın askeri haber alma organları ve ABD'deki NATO Kurmayının Daimi Askeri Grubu;

Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI);

ABD hükümeti üzerinde doğrudan etkiye sahip olan Ulusal Üreticiler Birliği ve en önemli tekeller ile bankalar.

En önemli bilim merkezleri ve laboratuvarlar;

ABD'de önde gelen partilerin yönetim organları ile diğer etkin kamu ve politik kurumlar;

Sendikalar, gençlik örgütleri, gazetecilik kuruluşları vb;

Yabancı ülkelerin ABD'deki diplomatik ve ticari temsilcilikleri ve ayrıca Birleşmiş Milletler Sekreteryası ile Birleşmiş Milletler nezdindeki yabancı temsilcilikler."

Hedeflenen bu kurumlarından bazılarına Soğuk Savaş'ın en hararetli yıllarında sızmalar da gerçekleştirilmiş. Raporda bu sızmalar ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Kitapçığın amacı metinde şöyle özetlenmiş:

"Bu kitapçığın amacı, Amerikalıların Angajesinin kendine özgü özelliklerine dikkat çekmek ve var olan koşullarda Sovyet Dış İstihbaratının Yasal Merkezlerinin ABD ve Üçüncü Dünya'da Amerikalıların Angajesi konusundaki bazı yararlı deneyimlerini açıklamak, aynı zamanda Sovyet istihbaratının Amerikalılar arasında ajan ağı kurma işini nasıl hallettiğini anlatmaktır.

Metin, angaje için temel olarak mimleme (spotting) yöntemleri ve Sovyet Dış İstihbaratıyla işbirliğine ikna etmek için en etkin araçları saptamak amacıyla Amerikalıları değerlendirme yöntemleri ve angajenin başarıya ulaşması konusunda bazı sorunları inceliyor."

Raporlardan ilkinde yer alan önemli ayrıntılardan biri ABD'li yetkilileri devşirmek isteyen KGB'cilerin Amerikalıların sevdiği türden hobilere ilgi duymalarının salık verilmesi. Şöyle diyor raporda:

"Amerikalılarla buluşmak üzere makul sebepler oluşturmak için, KGB subaylarının golf, balık tutma, tenis, bahçecilik ve pul ya da para koleksiyonculuğu gibi hobiler geliştirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Amerikalılarla ortak ilgi alanları oluşturma olasılığını artırmak için, ayrıca sanat, bilim ya da edebiyatla ilgili özel bilgiler edinmeleri tavsiye edilmektedir."



DEVŞİRİLEN AMERİKALILAR

Sovyet istihbaratı o devirlerde; Amerikalı hedefleri parayla, hem de 300 ila 500 dolar arası küçük yekûnlerle devşiriyordu. Tamam; nihayetinde CIA, Sovyetler Birliği'nin çökmesini sağlayan büyük operasyonlar gerçekleştirdi, Soğuk Savaş'ın sonlarında. Ama o noktaya gelene kadar bir avuç dolar için memleketini satan epey double ajan barındırmış belli ki.

SSCB Bakanlar Kurulu'na bağlı çalışan KGB'nin Birinci Şube Müdürlüğü tarafından onaylanan kitapçığın editörü, edebi editörü ve kıdemli musahhihi bile var. Üzerinde çok gizli yazan istihbarat servisi kitapçığı değil, sanki Proust romanı mübarek...

KGB'nin hazırladığı diğer rapor ise Kuzey Afrika Ülkelerinde ABD Kuruluşlarına İstihbari Olarak Sızma Amacıyla Angaje Ajanlarının Elde Edilmesi ve Eğitilmesi başlığını taşıyor. Bu rapor, Soğuk Savaş'ın sonlarında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından üç yıl önce 1988'de hazırlanmış.

Bahse konu raporda Kuzey Afrika Ülkeleri (Cezayir, Fas, Tunus) şartlarında ABD kurum ve kuruluşlarına sızma çalışması için angaje ajanlarının seçilmesi ve eğitilmesinin ilkeleri anlatılıyor.

KGB'nin hazırladığı iki kitapçık, tarihin en büyük ve sistematik casusluk operasyonlarının da etkisiyle yıkılan Sovyetler Birliği'nin, tarih sahnesinden çekilmeden önce ABD'ye ne kadar istihbari gol attığını göstermesi bakımından anlamlı.

ABD ile SSCB arasındaki nükleer güce dayanan Dehşet Dengesi, belli ki bir dönem casuslar arası Soğuk Savaş'ta da geçerliymiş ve yine de belli ki, bu denge 1990 öncesinde Amerikalılar aleyhine sık sık bozulmuş. KGB'nin iki raporu, 'Soğuk Casus Savaşları'nın mimleme, devşirme ve ihanetlerle örülü karmaşık doğasını hakkıyla anlatıyor.