FERHAT ÜNLÜ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıldönümünü dün itibarıyla idrak ettik. Yüzüncü Yıl'a şunun şurasında bir yıl kaldı. Yedi düvelin, Vekâlet Savaşları'nın erken bir örneği olarak bundan yüz yıl önce Anadolu topraklarına saldırttığı Yunanistan'ın haricinde İngiltere, Fransa ve İtalya, ülkemize karşı düşmanca tutumlarının bedelini, bu toprakları terk etmek zorunda kalarak ödediler.

Elbette İstiklal Savaşı, Türkiye için bir 'Pirus Zaferi' değildi. Çünkü bedeli ne olursa olsun her halükârda verilmesi gereken bir mücadeleydi. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye, Batı'ya karşı askeri mücadeleyi kazandı.

Derken o dönemde zaten 100 yıldır yüzünü Batı'ya dönmüş olan ülkenin, iyice Batılılaşma akımının etkisine girdiğini görüyoruz. Batılılaşma ise zaman zaman doz aşımı bir niteliğe büründüğü için 1923 ile çok partili hayata 'de facto' olarak geçebildiği 1950 senesine ve sonra bunun da ilk askeri darbeyle akamete uğratıldığı 1960'a kadar ülkemizde yaşananlar, ibretlik dersler içerir nitelikte.

Bilhassa Atatürk'ün ölümünden sonra İnönü'nün, askeri de yanına alarak tesis ettiği siyasi hegemonyanın Türkiye demokrasisine verdiği zararın izleri, nevi şahsına münhasır zatların hikâyeleri özelinde sürülebilir.



SOYADIYLA MÜSEMMA SİYASET VE KÜLTÜR ADAMI

Bugün Üç Boyutlu Portre'de sizlere bir başka Cumhuriyet hikâyesi anlatacağım. Cumhuriyet'in kuruluşundan 22 yıl önce, 1911'de doğmuş ve vatanına vakfettiği yarım asırlık ömrünün son dönemlerini cezaevinde geçirmiş merhum Tevfik İleri'nin öyküsüne bugün yakından bakacağız.

Menderes hükümetlerinde bakanlıklar yapan siyaset ve kültür adamı Tevfik İleri, belki Başvekil, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu gibi darağacında asılmadı ama yine darbecilerce müebbet hapse mahkûm edildiği zindanlarda yakalandığı hastalıktan ötürü terk-i dünya eyledi.

Geçtiğimiz çarşamba Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Tevfik İleri'yi Anlamak adlı anma programı çerçevesinde Kayseri'deydim.

Ana hatlarıyla öyküsüne vakıf olduğum İleri'nin, cezaevinden eşine ve üç evladına gönderdiği mektuplardaki vakur duruşunu ve çektiği çilelere rağmen yeise kapılmadan, azim ve umutla hayat serüvenini sürdürmesinin öyküsünü yakinen öğrenmek beni çok etkiledi.

Tarihimizde pek çok siyasetçi yetiştiren Rize'nin Hemşin ilçesinden olan Tevfik İleri'nin doğum yılı 1911, ölüm tarihi ise 31 Aralık 1961. İleri, soyadıyla müsemma bir siyasetçiydi. İleri görüşlüydü. Yaptığı işi hakkıyla yapmaya çalışan naif ve aynı zamanda cesur bir insandı. Boşuna değildir, yapımından tam 15 yıl önce Boğaziçi Köprüsü projesi hazırlatmış olması. Şayet darbeciler 27 Mayıs ile gelmeseydi şimdinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1958'de İleri, Bayındırlık Bakanı iken yapılacaktı.

İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde yaptıkları ise uzun uzadıya yazsanız on binlerce vuruşluk bir yazı, hatta yüzbinlerce vuruşluk bir kitabın konusu. Tek parti rejimi tarafından kapatılan İmam Hatip okullarını, dostlar alışverişte görsün diye, oy kaygısıyla yeniden açan, kapatmanın faili CHP idi. Ama okulların yaygınlaşmışını temin eden kişi Tevfik İleri'ydi.



27 MAYISÇILAR ONU KANSER ETTİ!

Nihayetinde İleri, 1930 yılında kapatılan İmam Hatip Liseleri'nin yirmi yıl sonra yeniden açılmasına öncülük etmiş isimdir. Atatürk ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin açılışını gerçekleştirmiş bakandır.

Tevfik İleri'yi Anlamak etkinliğinin, Kayseri'de yapılmasının sebebi, İleri'nin Yassıada yargılamalarından sonra Kayseri Bölge Cezaevi'nde ömrünün son günlerini geçirmiş olmasıydı. Darbecilerin zulmü, İleri'nin güzide Anadolu şehrinin mahpushanesinde kanser illetine düçar olmasına ve ölmesine neden oldu.

Kayseri'de benim de konuşmacı olduğum üç oturumlu panelin ardından yapımcılığını Baran Mayda'nın üstlendiği Tevfik İleri'yi Anlamak belgeselini izledik. Derken İbrahim Sadri, Tevfik İleri'nin, "Vasfiye Hanım..." diye başlayan o içten, edebi ve vakur mektuplarını okudu. Evlatlarına Cahidem, Cahidim ve Ayşem dediği mektuplar...

Tevfik İleri, ailesine ve ülkesine iyi bir miras bıraktı. Zamanın, tarihin bu tür özel insanların hakkını teslim etmesi; bundan sonra onun gibi memleketi için çalışacak herkesin cesaretini artıracak türden.

Allah, Tevfik İleri'yle birlikte Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere tüm 27 Mayıs mağdurlarına rahmet eylesin.

Tevfik İleri, Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyeti daha ileri götürmeye çalışan bir siyaset ve kültür adamıydı. Ama kendisini, o Cumhuriyet'in Bekçi Murtazası olarak gören, gösteren bir siyasi barbarlığın kurbanı oldu. Hikâyesi, bu açıdan bir başka Cumhuriyet hikâyesidir.