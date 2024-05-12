ATM Dubai’de gurur verici bir gösteri

Orta Doğu’nun en önemli turizm fuarı olan Arabian Travel Market (ATM), Dubai’de bu yıl Türkiye bölümü çok ilgi gördü. Yüzden fazla Türk otel ve acentenin katılımıyla gerçekleşen fuarda Türkiye’yi Deneyimle ve Sürdürülebilir Destinasyonlar bölümleri büyük ilgi görürken, Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın çekildiği Bozdağ Platoları da etkinlikte tanıtıldı

Turizm potansiyeli yüksek ülkeler için tanıtım çalışmaları hayati önem taşıyor. Ülkeler, turist çekmek için her yıl büyük bütçeler ayırıyor ve fuarlar bu tanıtımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu bağlamda, ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtmak ve pazar payımızı artırmak için yurt dışındaki fuarlara katılımımız oldukça önemli. Bu yıl Arabian Travel Market'te (ATM) Türk turizmciler adeta bir çıkarma yaptı. Sektör temsilcileri, yüzlerce görüşme gerçekleştirerek pazar konumlarını güçlendirdi. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA'nın (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) koordinasyonuyla yürütülen Türkiye tanıtım çalışmaları oldukça başarılıydı. Özellikle "Go Türkiye"nin "Türkiye'yi Deneyimle" odası fuarda büyük ilgi gördü. Bozdağ platolarının deneyimlenebildiği bu alanda Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği mekanlar ihtişamıyla ziyaretçileri şaşırttı. Bozdağ Film Platoları tam bir Orta çağ dünyası içinde misafirlerine keyifli bir deneyim sunuyor, deneyim odasını görünce ilk tepkim aa gezen plato mu inşa etmişler diye düşündüm ardından odanın içine girince o atmosferde Orta çağın Hristiyan mimarisine sahip İnegöl Kalesi'ni ve Bizans yaşamını bir kez daha keşfettim. Burak Özçivit, Özge Törer ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiler büyük ilgi gördü. THY'nin uçaktaki koltuklarının deneyimlenmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası da fuarda en çok konuşulanlar arasındaydı. Sonuç olarak, ATM Dubai 2024, Ülkemizin turizm potansiyelinin uluslararası alanda tanınması ve pazar payımızın artırılması açısından ülkemizin turizm potansiyelinin uluslararası alanda tanınması ve pazar payımızın artırılması açısından oldukça başarılı bir fuar oldu.







BOZDAĞ PLATOLARI FUARDA TANITILDI

Bozdağ Platoları'nın Arabian Travel Market'te (ATM) tanıtılması fuara katılan insanlar için de eşsiz bir deneyim ve geçmiş kültürleri keşfetme fırsatı sundu. Tanıtım kapsamında, Bozdağ Platoları'nda çekilmiş filmlerden ve dizilerden görüntüler gösterildi. Günün sürprizi Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yapımcı Mehmet Bozdağ ve rol arkadaşı Özge Törer ile birlikte fuara katılımıydı. Özçivit, konuşmasında herkesi Türkiye'ye Bozdağ Platoları'nı ziyaret etmeye davet etti. Platonun, hem yerli hem de yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.







THY UEFA ŞAMPİYONLUK KUPASI

Türk Hava Yolları'nın (THY) UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olması ve dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için çektiği reklam filmi de Dubai'de konuşulanlar arasındaydı. Tanıtımda Jose Mourinho, Business Class mutfağının sunduğu gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor. Aynı deneyim olmasa da farklı bir versiyonunu Dubai ATM'de koltuklarda birçok fuar katılımcısı deneyimleyebildi. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası çok ilgi gördü.



HANGİ ANLAŞMALAR İMZALANDI?

Dubai merkezli havayolu devi Emirates, Türkiye'ye düzenlenen seferlerin tanıtımını yapmak ve ülkedeki ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. TGA Genel Müdürü İsmail Bütün ise Türkiye'nin turizm sektöründeki başarısına vurgu yaparak, Emirates ile yapılan iş birliğinin turizm sektörünü daha da destekleyeceğini ve yeni büyüme fırsatları yaratacağını belirtti.







SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYONLARI KEŞFET

Fuarda Türkiye'nin Sürdürülebilir Turizm Programı'nın kapılarını araladım ve adeta bir keşif gezisine çıktım. Bu program sayesinde, İznik, Halfeti, Mudurnu, Göynük, Şavşat ve Vize gibi birbirinden özel destinasyonların sürdürülebilirlik rotalarının nasıl şekillendiğini öğrendim.

Örneğin Tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyen İznik'te, geçmişin izlerini takip ederken, sürdürülebilir konaklama ve gastronomi imkanlarının tadını çıkarabilirsiniz. Halfeti'de, Fırat Nehri'nin üzerinde uzanan tarihi evleri keşfederken, yöresel lezzetlerin tadına bakabilir ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Mudurnu'da, yemyeşil ormanların ve tertemiz göllerin arasında doğa yürüyüşleri yapabilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla tanışabilirsiniz. Göynük Kanyonu'nda, nefes kesici manzaranın tadını çıkarırken, ekosistemi korumaya yönelik projeler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şavşat'ta, Karadeniz'in yaylalarında özgürce dolaşabilirsiniz.



TAKİPÇİ SAYISI 14 MİLYON

Sosyal medya platformlarına yönelik Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili GoTürkiye'nin takipçi sayısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024'ün ilk çeyreğindeki verilerle güncellendi. Toplam takipçi sayısı 14 milyon 300 bine ulaştı. Facebook 5.5 milyon iken, Instagram 3.2 milyon, TikTok 2.9 milyon, YouTube 1.7 milyon, Twitter 741 bin, Douyin 252 bin ve Vkontakte 37 bin kişi tarafından takip ediliyor.