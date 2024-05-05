Ülkeler, TikTok’a karşı harekete geçti

Kimi genç, dikkat çekmek için kullanıyor, kimi kolay yoldan para kazanmak için... Kimisi burada çocukları istismar ediyor. Denetlenmeyen TikTok elbette dolandırıcılar için kontrolün olmadığı harika bir ortam. Bunlar kişisel sorunlar. Devletleri TikTok’u kontrol altına almaya, hatta kapatmaya iten sebepler ise kamu düzenini tehlikeye atan ciddi güvenlik açıkları...

TikTok platformunda yaşanan ahlaki çöküş ve içerik denetimindeki zayıflıklar, birçok ülkenin endişeyle karşıladığı bir sorun haline geldi. Özellikle gençlerin yoğun ilgisini çeken bu platform, denetimsiz içeriklerin yayılmasına ve gayri ahlaki videoların kolayca erişilebilir olmasına neden oluyor. Özellikle çocuk istismarı ve zararlı alışkanlıkları özendiren içeriklerin kolayca bulunabilirliği, bazı ülkelerin TikTok'u yasaklama kararı almasına sebep oldu. Ancak, TikTok'un yasaklanması sadece bir adım olarak değerlendirilmemeli; daha etkin denetim mekanizmalarının kurulması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor.









ANTİSOSYAL OLMAYA İTİYOR

Yapılan araştırmalara göre, TikTok, antisosyal davranışları teşvik eden içerikleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, çılgınlıkları ve tehlikeli meydan okumaları içeren videolarıyla popülerlik kazanmaya çalışıyorlar. Ancak, bu tür içerikler, gençleri kötü etkilerken tehlikeli davranışları teşvik ediyor. TikTok'un dezenformasyon ve yanıltıcı içeriklerle mücadele etme konusundaki zayıf performansı da endişe verici. Özellikle, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili videoların önemli bir kısmının sahte veya yanıltıcı olduğu tespit edilmişti. Bu durum, platformun güvenilirliğini ve kullanıcıların bilgi alışverişindeki güvenini sarstı.

Birçok kişi, bu tür hesapların nasıl platformda var olabildiğini ve neden daha sıkı denetlenmediklerini sorguluyor. Ancak, asıl sorun sadece denetleme mekanizmalarının eksikliği değil, toplumunun giderek artan ahlaki değerlerini yitirmesiyle ilgili. Birçok ülke, uygulama indirildiğinde hassas bilgilerin açığa çıkabileceği korkusuyla uygulamayı hükümet cihazlarında yasakladı. Gelin hangi hesaplar tehlike oluşturuyor göz atalım.









ZARARLARI SAY SAY BİTMEZ

Taciz içerikleri: Bazı TikTok hesapları, taciz, cinsel istismar ve benzeri içerikleri yayınlıyor. Bu tür videoların platformda bulunması, gençleri ve savunmasız kullanıcıları olumsuz etkiliyor.

Para karşılığı içerik üretimi: TikTok'ta para karşılığı dans etmek gibi eylemler, gençleri ve çocukları yanıltıcı bir şekilde etkileyebilir. Bu durum, sosyal medya platformlarının kullanımının yanlış amaçlarla nasıl kötüye kullanılabileceğini gösteriyor.

Tehlikeli içeriklerin yayılması: Kumar, uyuşturucu kullanımı, kumarbazlık gibi davranışları özendirebilecek içeriklerin yayılmasına ev sahipliği yapıyor. Bu durum, gençler üzerinde olumsuz etki yaratabilir ve toplumda istenmeyen davranışları teşvik edebilir.

Dil ve kültürel sorunlar: Platformda yer alan içerikler, dil ve kültürel açıdan da sorunlara yol açabilir. Örneğin, belirli bir etnik gruba karşı ayrımcılığı teşvik eden veya hakaret içeren videolar, toplumsal huzursuzluğa neden olabilir.

Çocuk istismarı ve ihmali: Platformda çocukları istismar eden veya ihmal eden içerikler de mevcut. Bu videoların yayılması, çocukların güvenliği için riskli.

Gizlilik ve veri güvenliği riskleri: Çin merkezli olması, kullanıcı verilerinin Çin hükümeti veya diğer üçüncü taraflarla paylaşılma riskini artırır. Bu durum, kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği endişelerine yol açar.

Siber zorbalık ve taciz: Anonimlik özelliği, Tik- Tok'u siber zorbalık ve taciz için uygun bir platform haline getirir. Kullanıcılar, taciz edici yorumlar veya mesajlarla karşılaşabilirler, psikolojik zararlar ve güvenlik endişeleri doğurabilir.









KÜRESEL HAREKET ETMEK ŞART

Genel olarak, dünya genelinde TikTok'a karşı alınan bu önlemler, dijital güvenlik ve veri gizliliği konularının giderek daha fazla önem kazandığını ve hükümetlerin bu konuda daha sıkı önlemler almaya yönlendiğini gösteriyor. Bu kararlar, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğinin ve standartların önemini vurguluyor ve dijital dünyanın güvenliğini sağlamak için küresel çapta çabaların gerekliliğini ortaya koyuyor.



MÜZİKLER KALDIRILIYOR

TikTok platformunda müzik krizi de sürüyor. Son gelişmelere göre, platform telif hakkı davaları nedeniyle dünyaca ünlü şarkıları kaldırmaya başladı. Bu kararın ardından, artık Taylor Swift, Drake ve Olivia Rodrigo gibi popüler sanatçıların şarkılarına TikTok üzerinden erişim mümkün olmayacak. Müzik, TikTok deneyiminin temel bir parçası olarak öne çıkarken, telif hakkı anlaşmazlıkları kullanıcıların içerik oluşturma ve paylaşma özgürlüğünü kısıtlıyor. Aynı zamanda, sanatçılar ve yapımcılar da adil telif hakları ödemeleri ve kredi alabilmeleri konusunda endişe duyuyor. TikTok'un bu konudaki tutumu, platformun müzik endüstrisiyle olan ilişkisini ve kullanıcı memnuniyetini nasıl etkileyeceği konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Bu krizin çözümü için, platformun sanatçılarla adil bir şekilde işbirliği yapması ve telif hakları konusunda daha şeffaf bir politika benimsemesi gerekiyor.









ÜLKE ÜLKE TİKTOK KRİZİ

TikTok'un dünya genelinde siber güvenlik ve gizlilik endişeleriyle karşı karşıya kalması, birçok ülkenin bu popüler sosyal medya platformunu kısıtlama veya yasaklama kararı almasına neden oldu. Bu kararlar, ülkelerin hükümetlerinin ve yetkililerinin, vatandaşlarının veri güvenliğini ve gizliliğini koruma konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor.



AVUSTRALYA'NIN ENDİŞESİ GÜVENLİK

Avustralya'nın TikTok'u federal hükümete ait cihazlarda yasaklama kararı, güvenlik endişelerinin ciddiyetini vurguluyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, TikTok'un kullanıcı verilerinin toplanması ve yabancı hükümetlerin talimatlarına maruz kalma riski belirtiliyor. Bu karar, ülkenin siber güvenlik politikalarının önemli bir parçası olarak değerlendirilebilir.



ESTONYA'DA KAMUYA YASAKLANDI

Estonya'nın Tik- Tok'u kamu görevlilerine ait akıllı telefonlarda yasaklama kararı da benzer bir endişeyi yansıtıyor. Devletin, kamu görevlilerinin veri güvenliğini ve gizliliğini korumak için aldığı önlemler, dijital güvenlik konusunda artan farkındalığın bir yansıması olarak görülebilir.



İNGİLTERE İŞİ SIKI TUTUYOR

Birleşik Krallık'ın TikTok'u hükümet resmi cihazlarda yasaklama kararı, ülkedeki siber güvenlik endişelerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Bu karar, Birleşik Krallık'ın siber güvenlik politikalarını sürekli olarak güncellediğini ve dijital tehditlere karşı hazırlıklı olma çabalarını gösteriyor.



FRANSA, HASSAS BİLGİLERİ KORUYOR

Fransa'nın Tik- Tok'u devlet memurlarının iş telefonlarında yasaklama kararı da ülkenin siber güvenlik politikalarının bir parçası olarak görülebilir. Fransız hükümetinin, eğlence amaçlı uygulamaların devlet cihazlarında kullanımını sınırlama kararı, veri güvenliği konusundaki hassasiyetini yansıtıyor ve devletin hassas bilgilerini koruma çabalarını vurguluyor.



AB, BİRLİKTE HAREKET ETMEK İSTİYOR

Avrupa Birliği kurumlarının Tik- Tok'u personel cihazlarında yasaklama kararı da bu platformun siber güvenlik endişeleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu kararlar, AB'nin veri güvenliği konusundaki kararlılığını vurguluyor ve üye ülkelerin dijital güvenliklerini korumak için birlikte hareket etme çabalarını yansıtıyor.