Toplumun size biçtiği rollerin ötesine geçebilirsiniz

Son zamanlarda İstanbul trafiğinde kadın polislerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Bu değişikliği çevirmelerde ilk elden gözlemleme şansına sahip oldum. Nezakete ve profesyonelliklerine hayran kaldığım kadın polislerden Rumeysa Canbolat ve Öznur Yılmaz ile sohbet ettik. Mesajları netti; “Türk kadınının yapamayacağı hiçbir şey yok. Hayallerinizin peşinden gidin. Toplumun size biçtiği rollerin ötesine geçebilir, kendi yolunuzu çizebilirsiniz”

Yeni göreve başlayan 2 bin 500 kadın polisin yarısından çoğu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne verildi. Kadın polislerin göreve başlamasıyla adeta İstanbul trafiğine kadın eli değdi. Polis memurları Rumeysa Canbolat ve Öznur Yılmaz görevleriyle ilgili sorularımızı cevapladı. Kadın polislerin trafiğe katılımıyla birlikte çevirmelerde daha fazla nezaket ve profesyonellik görüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da önemli bir farkındalık oluşturdukları gerçek. Kadın polis memurları Rumeysa Canbolat ve Öznur Yılmaz, görevleriyle ilgili sorularımızı cevapladı.

- Polis olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?

- Rumeysa Canbolat: Polislik mesleğine ilgi duymam, topluma hizmet etme arzusu ve adalet duygusu ile başladı. Özellikle toplumda kadınların güçlendirilmesi ve eşitlikçi bir yapıya katkıda bulunma isteği bu kararı almamda etkili oldu.

- Öznur Yılmaz: Polislik mesleğine küçük yaşlardan beri ilgim vardı. Ne zaman polis görsem onların özverili çalışmalarını hayranlıkla izlerdim. Ailemin de desteği sayesinde polis olmaya karar verdim.







CİNSİYETÇİ ÖNYARGILAR VAR

- Kadın olarak polislik mesleğinde karşılaştığınız zorluklar neler oldu ve bunlarla nasıl başa çıktınız?

- R.C: Kadın olarak polislik mesleğinde fiziksel güç gerektiren durumlar ve cinsiyetçi önyargılarla karşılaştım. Ancak mesleki beceri ve zihinsel güçle bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardım.

- Ö.Y: Kadın olarak polislik mesleğini yaparken cinsiyet kimliğini bir kenara bırakıp daha çok görev bilinciyle çalışıyoruz. Bu sayede zorluklarla kolayca başa çıkabiliyoruz.

- Kadın polislerin artan görünürlüğünün toplum üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aldığınız en ilginç tepki ne bu konuda?

- R.C: Kadın polislerin artan varlığı, toplumda cinsiyet eşitliği ve kadınların her alanda etkin olabileceği yönünde pozitif bir mesaj veriyor. En ilginç tepki ise, sürücülerin kadın polisleri görünce daha dikkatli ve saygılı davranmaları oldu.

- Ö.Y: Günümüzde her alanda olduğu gibi polislik mesleğinde artan kadın trafik polisi sayısına tepkiler oldukça olumlu yöndedir. Sahalarda kadın trafik polislerinin aktif olarak çalıştığını görmek hem erkek hem de kadın sürücülere güven vermekte.



KENDİ HİKAYENİZİ YAZIN

- Tüm kadınlara güç verebilecek bir mesajınızı alabilir miyiz?

- R.C: Cesur olun, kendinize güvenin ve hayallerinizin peşinden gidin. Toplumun size biçtiği rollerin ötesine geçebilir, kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Unutmayın, siz güçlü ve yeteneklisiniz; kendi hikayenizin kahramanı olmaktan çekinmeyin. Her birimiz, kendi başarımızla ve özgüvenimizle diğer kadınlara ilham verebilir ve daha eşit bir dünya için adım atabiliriz.

- Ö.Y: Tüm kadınların hayatın her alanında ön planda olmalarını destekleyen bir kadın olarak biz Türk kadınlarının yapamayacağı hiçbir şey yok. Hayatın her alanında, her türlü meslekte tüm kadınlarımızı gönülden destekliyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır, asla inancınızı kaybetmeyin.







SAKİN KALMAK İÇİN EĞİTİM ALIYORUZ

- Zaman zaman özellikle alkollü sürücüler kavga çıkartabiliyor. Sakinliğinizi nasıl koruyorsunuz?

- R.C: Trafik denetimlerinde karşılaşılan zorluklar karşısında sakinliğimi korumak için profesyonel eğitim ve deneyimlerden yararlanıyorum. İletişimi etkin sürdürmek için empati kurmayı ve sakin bir dil kullanmayı tercih ediyorum.

- Ö.Y: Almış olduğumuz eğitimler ve mesleki deneyimlerim tarafımıza sergilenen davranışların şahsımıza ve üniformamıza kasti olmadığını, kişinin o anki durumundan dolayı agresif tavırlar sergilediğinin bilinciyle hareket ettiğimizde durum kolaylaşıyor. Aksi takdirde bize ve çevreye karşı kontrol edilemez saldırgan tavırlar sergilendiğinde destek ekip talebinde bulunuyoruz.



EN UNUTULMAZ AN

- Kariyerinizde en unutulmaz anılardan birini paylaşır mısınız?

- R.C: Bir gece saat 23-34 sıralarında, Caddebostan sahilinde seyir halinde denetim yaptığımız esnada, ani bir kaza haberi aldık. Olay yerine geldiğimizde, bir gencin lüks aracının ağaca çarparak durduğunu gördük. Aracın ön kısmı ciddi şekilde hasar görmüş ve genç sürücü aracın içinde sıkışmıştı. Ekip arkadaşlarımla hemen müdahale etmeye başladık. Ben, aracın içinde sıkışan genç sürücüyü sağlam bir şekilde dışarı çıkarmak için uğraşırken, ekip arkadaşlarım çevre güvenliği alarak ve ambulans ve itfaiyenin olay yerine hızlıca ulaşmasını sağladı. Bu anı, mesleğimdeki insanlara yardım etme ve toplum için hizmet etme önemini bir kez daha gözler önüne serdi. O gece yaşadıklarımızı unutmam mümkün değil ve bu deneyim, mesleğimdeki en unutulmaz anılarımdan biri haline geldi.

- Ö.Y: Kariyerimde yaşadığım unutulmaz anlarından birisi Alzheimer olan yaşlı bir teyzeye evini bulmasında yardımcı olduk. Vatandaşlarımızın gözünde güvenilir bir konumda olmak benim için oldukça gurur vericiydi.







CEZALARIN KASTİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER AGRESİF DAVRANIYOR

- Türk insanının çevirmede yaptığı en temel hata nedir?

- Ö.Y: Vatandaşlarımızın yaptığı en temel hatalardan biri uygulan cezaların kasti olarak uygulandığını düşünmeleri ve bunun nezdinde agresif hareketler sergilemeleridir. Bizim görevimiz kuralların çiğnenmesini önlemek, kuralları ihlal eden sürücülerimize gerekli maddelerin cezai işlemlerini uygulamaktır.



USULSÜZ ÇAKAR KULLANAN 2915 ARAÇ CEZA ALDI

- Emniyet şeridini gereksiz kullanan, kavşaklarda kaynak yapıp trafiğin akışını engelleyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırıldığını biliyoruz. Bunun gibi denetimi artırılan başka ne gibi çalışmalar var?

- R.C: Emniyet şeridini gereksiz kullanımının önüne geçmek için denetimlerin artırılması önemli bir adımdır. Bunun yanı sıra, hız limitlerinin aşılması, alkollü araç kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimler de yoğunlaştırılmış durumda. - Ö.Y: Trafik ve sürücü güvenliği için yapılan denetimler arasında; emniyet kemeri, drone, kask, çakar tertibatı, yüksek ses, cam filmi, alkol ve hız denetimi, yaya yolu önceliği ve benzeri şekilde uygulamalarımız sürücü ve yaya vatandaşlarımızın güvenliği için yapılmaktadır. İstanbul ili genelinde 2023 yılında yapılan trafik denetimlerinde emniyet şeridini kullanan 162 bin 440 adet araca ve usulsüz çakar ve siren tertibatı kullanan 2 bin 915 araca cezai işlemler uygulanmıştır.



Z KUŞAĞINA MESAJ: ÇEVİRMEDEN KAÇMAYIN

- Sürücüler çevirmede nasıl olmalı bizi güncel bir dilde, Z kuşağının yeni ehliyet alanların anlayacağı şekilde uyarır mısınız, çevirmede ne yapılmaz?

- R.C: Öncelikle, ehliyet ve ruhsatlarımızı kolayca ulaşabileceğimiz bir yerde bulundurmalıyız. Bir de şunu unutmamak gerek: Kemerlerinizi bağlamayı asla ihmal etmeyin ve hız yapmaktan kaçının.

- Ö.Y: Özellikle ehliyetini yeni almış Z kuşağının trafiğe çıktığında araçları daha dikkatli kullanmalarını, emniyet kemerini takmalarını, takip mesafelerini ayarlamalarını, hız yapmamalarını ve uygulamalarda ehliyet ve ruhsatlarını eksiksiz bir şekilde yanlarında bulundurmalarını istiyoruz. Trafik polislerini gördüklerinde evraklarında eksik varsa heyecanlanıyor ve bizden kaçmak istiyorlar. Aslında yapılan uygulamanın onların güvenliği için olduğunu bilmelerini istiyoruz.