Yok artık dedirten boşanmaya neden olan kararlar

Düşünsenize mahkeme salonu, adeta bir stand-up şovunun merkezi gibi! Tarafların iddiaları öyle komik ki, hakim bile kendini tutamayıp gülüyor. Savcı ise şaşkın bir şekilde tüm bu komediye tanık oluyor. Kimbilir, belki de bu davanın sonucu, daha önce hiç görmediğimiz bir Yargıtay kararıyla sonuçlanır! İşte 21. yüzyıl Yargıtay kararları dedikleri bu olsa gerek: Her an sürprizlerle dolu, komik ve eğlenceli!

Hızla değişen 21. yüzyıl dünyasında, mahkeme salonlarında görülen davalar ve alınan kararlar, çağa uygun olarak karşımıza çıkıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nde eskiye nazaran daha renkli, daha ilginç ve bazen de şaşırtıcı kararlarla karşılaşmak artık olağan bir durum haline geldi. Bir gün, eski sevgililerin tekrar buluşmasının boşanma sebebi olabileceğini duyabilirsiniz. Bir sonraki gün, eşinize oğlum diye hitap ederseniz boşanma davasında kusurlu sayılabilirsiniz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2016/6232 Esas, 2017/11551 Karar sayılı ve 24.10.2017 tarihli ilamında; eşlerden birinin diğer eşin kilosu veya dış görünüşü ile dalga geçmesi boşanma sebebi olarak kabul edildiği ve bu tarz söylemlerde bulunan eşin kusurlu sayılacağı söylendi. Kim bilir, belki de kayınvalidenin çıkardığı sorunlar artık manevi tazminatla sonuçlanıyor olabilir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, adeta bir hikaye anlatıcısı gibi; her kararın ardında bir öykü, her hikayenin içinde bir ders var. Avukat Yıltay Günay, Yargıtay kararlarını iletirken bu konularda okuyucuları dikkatli olmaları konularda uyardı. İşte size, çağımızın Yargıtay kararlarından örnekler ve ardında yatan hikayeler.



İşsiz kalan eşin kredi kartını iptale tazminat!

Eşinin işsiz olduğunu bilen bir erkeğin, eşinin kredi kartını iptal ettirmesi manevi tazminat ödemesini gerektiriyor. Eşler arasında yapılan maddi müdahaleler, artık yargı önünde hesap sorulacak birer konu haline gelmiş durumda. Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, eşinin kredi kartını iptal ettirmesi manevi tazminatı gerektirir. Yargıtay kararları Hukuk Genel Kurulu Esas N: 2017/2733 Karar N:2021/1053









Davacı: Bana 'Oğlum' deme!

İlginç bir vaka eşler arasında geçen hitap şekliyle ilgili. Bir eşin diğerine "oğlum" şeklinde hitap etmesi, boşanma nedeni sayılabiliyor. Artık iletişim tarzı bile mahkeme salonlarında tartışılıyor. Eşlerden birinin oğlum şeklinde hitap etmesi boşanma nedenidir. Yargıtay 2. Hukuk dairesi 2016/6232E. 20172/11551 K



Evliyken sosyal medyada bekarım diyenler...

Bir evlilik yolunda ilerlerken, internet dünyasında bir bekar gibi davranmak, boşanma sebebi olabilir mi? DM'den yürümenin davası da denilebilir bu davaya, mahkemede kesinlikle ağır bir kusur olarak değerlendiriyor hakim, çok ciddi tazminat da ekliyor. Evlilik bağlarının internetin büyülü dünyasında kaybolduğu bir dönemde, Yargıtay'ın bu kararı gerçeklerin çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No: 2013/20540- Karar No: 2014/10084



Manevi tazminat: Kayınvalide etkisi

Kadının kayınvalidesinden gördüğü hakarete sessiz kalan ve onunla birlikte yaşama konusunda ısrarcı olan erkeğin, manevi tazminat ödemesi gerektiği kararı da oldukça ilginç. Artık evlilikler sadece eşler arasında değil, ailelerin de etkisiyle şekilleniyor ve mahkeme bu gerçeği göz ardı etmiyor. Kadının kayınvalidesinden hakaret görmesi eylemine sessiz kalan ve onunla birlikte yaşama konusunda ısrarcı olan erkeğin, kadına manevi tazminat ödemesi gerekir. Yargıtay Kararları 2. Hukuk dairesi Esas N: 2022/9519 Karar N: 2023/283 Ailesinin evliliğe aşırı müdahalesini engellemeyen taraf boşanma davasında ağır kusurludur. Yargıtay Kararları 2. Hukuk dairesi Esas N:2020/356 Karar N:2020/1767









Eski sevgiliyle görüşmek boşanma sebebi

Gelin şimdi en ilginçlerinden biriyle başlayalım: Eski sevgiliyle görüşmek, güveni sarsıcı bir davranış olarak kabul edilebilir mi? Evet, yanlış duymadınız. Yargıtay'ın bir kararı, eski bir ilişkinin devam etmesini boşanma sebebi olarak değerlendirdi. Artık ilişkiler sadece gönül bağıyla değil, yargı kararıyla da sona erebiliyor. Sık sık eski ilişkilerden bahsedilmesi, artık sadece bir anı değil, bir psikolojik şiddet aracı olarak da değerlendiriliyor. Bir eşin, karşı tarafa eski sevgililerinden bahsederek psikolojik şiddet uyguladığına dair kararlar, Yargıtay'ın dikkat çekici hükümleri arasında yer alıyor. Bu davranış, karşı tarafta endişe, güvensizlik ve hatta travma yaratabilir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin belirttiği gibi, bir tarafın eski sevgilisini özlediğini veya onu sevdiğini ifade etmesi, bu tür bir şiddeti doğrular nitelikte değerlendirilebilir. Artık ilişkilerde geçmişin gölgesi altında kalmak yerine, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı sağlıklı bir iletişim tercih ediliyor. Eski erkek arkadaşıyla görüşmeye devam etmek güven sarsıcı davranış olduğundan boşanma sebebidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2010/12931 E. 2011/14342K.



'Hişt, Hey' diye seslenmek kusur!

Eşinize "hişt hey" veya ıslıkla seslenmek gibi komik davranışlar sergilemek, artık Yargıtay'ın onayladığı haklı bir boşanma sebebi olabilir. Evet, yanlış duymadınız, bu gerçekten bir mahkeme kararı! Artık eşinize nasıl seslendiğinize dikkat etmek, sadece ilişkinizin sağlığı için değil, aynı zamanda mahkeme salonlarında da önemli bir rol oynuyor. Hatırlatır gibi: "Eşinizle iletişimde hişt hey ve ıslık kullanırken, dikkatli olun, aksi halde mahkeme size son ıslığı çalabilir!"









Yiyeceğe ilaç atmak: Suç!

Bir diğer karar ise yiyeceğe içeceğe ilaç atmanın kasten yaralama suçu olduğunu ortaya koyuyor. Gençler arasında şaka bu ne var ki diyenler bilmelidir ki bu durum yargı önünde ciddi suçlar olarak değerlendiriliyor. İlaçla şaka olmaz! Kişinin yiyeceği ve içeceğine uyku ilacı atılması kasten yaralama suçunu oluşturur. Yargıtay kararları 3. Ceza dairesi esas N: 2016/15735 Karar N:2017/8207



Sosyal medya hakaretin yeni platformu

Hakaret içeren bir tweetin, retweet edilmesinin de hakaret suçunu oluşturduğunu biliyor muydunuz? Artık sosyal medya platformları, yargı önünde ciddi birer delil olarak kabul ediliyor. Hakaret içeren tweetin 'retweet edilmesi' hakaret suçunu oluşturur. Yargıtay 18. Ceza dairesi; 2015/10377 E, 2015/12777 K



Sensin şişko!

Eşe "Şişko, Tombul" vb. Demek boşanma sebebidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/17780 E. 2013/4498 K. 21.02.2013 tarihli kararında; kocanın karısının fiziksel görüntüsüyle dalga geçmesini ve eşini ailesiyle birlikte yaşatmasını kusurlu bulmuş ve koca aleyhine manevi tazminata karar vermiştir.









Affettiysen dava açma, kaybedersin!

Yargıtay kararları bazen kafa karıştırıcı olabilir, ama bazen kesinlikle kahkahalarla dolu olur. Mesela, affeden tarafın zina sebebine dayalı boşanma davası açma hakkının olmaması, hatta bunun komik bir şey olduğunu düşünmek mümkün. "Seni aldattım ama sen bana dava da açamazsın, çünkü ben seni affettim!" demek gibi bir şey bu. Sanırım adalet bazen biraz ironik olabilir. Sonra, bekar olması gerekçe gösterilerek bir konutun kiraya verilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği kararı var. Anlamı ise şu: "Eğer evli iseniz, haydi buyurun! Bekarsanız, kapı orada!" Tam bir evliliği bekarlığa tercih işi gibi. Ama tabii ki, insan hakları açısından böyle bir ayrımcılığa yer yok!



Beddua etmek, hakaret değil!

Yargıtay'ın bedduayı hakaret olarak değerlendirmemesi, artık beddua edenlerin de rahat bir nefes alabileceği anlamına geliyor. Yargıtay'ın bu kararıyla, herkesin dilinin ucunda dolaşan beddualar, bir anda hukuki belirsizlikten kurtuluyor. Şimdi herkes, içinden geçirdiği kötü dilekleri serbestçe dillendirebilir, ama unutmayın, bu özgürlüğünüzü kullanırken dikkatli olun, yoksa bir sonraki davada kendinizi davalı sandalyesinde bulabilirsiniz!



İftira: Hürriyeti kısıtlamak suçtur!

İftira atan kişinin, gözaltına alınması durumunda iftirayı atan kişinin, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlemiş sayılacağı kararı da oldukça dikkat çekici. İftira atanlar artık ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. İftiraya uğrayan kişinin gözaltına alınması halinde iftirayı atan kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlemiş sayılır. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/21644 e.,2014/708K.)



MAHKEMELER ÇAĞA AYAK UYDURUYOR

Görüldüğü gibi, 21. yüzyılın Yargıtay kararları, sadece hukuk kurallarını değil, toplumdaki değişen değerleri ve normları da yansıtıyor. İlginç ve bazen de şaşırtıcı kararlarla dolu bu davalarda, herkesin dikkatli olması ve başına gelebilecek herhangi bir durumda hukuki yardım almaktan çekinmemesi önem taşıyor. Sonuçta, adaletin tecellisi için mahkemeler her zaman orada, ancak çağın gereklerine uygun olarak işliyorlar. Unutmayın, Yargıtay kararları çağa uyarlanıyor ve bu da bazen oldukça sürpriz sonuçlar doğurabiliyor! Siz siz olun başınıza bu olaylardan herhangi gibi biri gelirse hemen soluğu mahkemede alın.