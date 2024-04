Modern dilencilik

Bir zamanlar sokaklarda dilenenler vardı, şimdi ise pankartlarla para toplayanların çağına girdik. Evet, insanlık bunu da gördü. Kimi evlenmek, kimisi göğüs estetiği için sokakta dileniyor! Yeni işi için yatırımcı arayanlar mı dersiniz, yoksa 10 bin dolarlık çanta alabilmek için fon toplayanlar mı? İnternette de fon toplama furyası var. Arka planını sizin için inceledik

New York, sokaklarında her daim bir şov vardır. Ama son zamanlarda, şov biraz daha ilginç bir hal almış gibi görünüyor. Sokak köşelerinde, billboardların arasında, hatta bazen bir sokak lambasına asılan pankartlarla karşılaşıyorsunuz. Peki, bu pankartlarda ne yazıyor dersiniz? "Lütfen yardım edin, Chanel çanta almak istiyorum!" gibi cümlelerle karşılaşmanız hiç de sıra dışı değil. Evet, yanlış duymadınız. Artık sokaklarda dolaşırken, pankartla para toplayan insanlarla karşılaşmanız mümkün. Bir zamanlar sokaklarda dilenenler vardı, şimdi ise pankartlarla dilenenlerin çağına girdik demek yanlış olmaz. 21. yüzyılın yeni yüzü olarak gösterilen bu pankartçılar, "Para ver, hayalimi gerçekleştireyim!" dercesine sokak köşelerinde poz veriyorlar. Kimi çocukluk hayallerini, kimi seyahat tutkusunu, kimi ise - şaşırtıcı bir şekilde çanta arzusunu dile getiriyor.









ARTIK KİMSE İSTEKLERİNİ GİZLEMİYOR

Ama sokak köşelerinde pankartla para toplamak sadece bu yenilikçi girişimcilerin tercihi değil. İnternet çağının getirdiği bir diğer ilginç olgu da fon sayfalarında para toplama furyası. Artık insanlar, "Lütfen bana yeni bir bilgisayar alın, çünkü eski olanın klavyesi bozuldu!" gibi taleplerle karşımıza çıkıyor. Daha önce hayırseverlik projeleri için para toplandığını düşünürdük, ama artık insanlar kendi kişisel istekleri için de bu yöntemi kullanıyorlar. Belki de bu yeni moda, insanların daha samimi ve açık olduğu bir çağın habercisidir. Artık herkes, isteklerini gizlemek yerine açıkça dile getirmekten çekinmiyor. Sonuç olarak, New York sadece gökdelenleriyle değil, aynı zamanda pankart asanlarıyla da ünlü. Kim bilir, bir gün sokaklarda dolaşırken, kendi isteğinizi dile getiren bir pankartla karşılaşırsınız. Ne de olsa, 21. yüzyılın dilenme modası bize gösterdi ki, her şey mümkün!









EVLİLİK YÜZÜĞÜ ALMAMA YARDIM EDİN

"Herkese merhaba, 18 ay önce dünyanın en harika ve en güzel hanımıyla tanıştım. Bu kadar harika, bu kadar şefkatli ve destekleyici bir kişiliğe sahip biriyle tanışacağımı hiç düşünmezdim. Aylardır ona benimle evlenme teklif etmek istiyordum ama yarı zamanlı çalıştığım için nişan yüzüğüne para ayırmakta zorlanıyordum. Birkaç yıldır iniş çıkışlar yaşadım (çoğu insan gibi) ve tanıştığımızda başarılı olamadım ama o bunu hiç umursamadı ve beni olduğum gibi sevdi... Daha önce hiç sahip olmadığım bir şey var. Yaptığım her şeyde beni her zaman destekliyor ve bu yüzden onu ne kadar sevdiğimi ve her zaman yanımda olmasını istediğimi ona göstermek istiyorum. Açgözlü olmak ya da ona bir Tiffany yüzüğü almak istemedim. (o bu tür şeylerden endişe duymuyor) Araştırdıktan sonra, iyi görünümlü bir yüzük için 1000 £'un ortalama bir fiyat gibi göründüğünü öğrendim. Ama rastlamayı başardığım her şey o kadar çok uygulanabilir ki. Bunu okumaya zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim ve eğer söz vermeye karar verirseniz, içtenlikle minnettar olurum."









FON SAYFALARINDA TUHAF İLANLAR

Pankart asanlar sadece para toplayanlar değil, evlenmek isteyen bir kadının sosyal medyada viral olduğu anlar da çok konuşulmuştu. Bu yeni pankart trendi, bir nevi modern dilenciliğin evrim geçirmiş hali gibi görünüyor. Artık bir pankart yap, sokağa çık, ya da fon sayfalarında birilerinin dikkatini çek ve parayı hızlıca topla gibi bir kural var gibi. Sokaklar bu yeni trendle beraber, hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için birer çağrı merkezi haline geldi. Bir başka gündem de fon toplama sayfaları bu siteler esasen yeni kurulacak işe destek amaçlı örneğin "Projemin 10 bin eksiği kaldı, fon topluyorum" şeklinde. Çağımızda her konuda fon toplama girişiminde bulunulduğunu fark ettim.



SOKAKTA YATIRIMCI ARAMAK

New York'un yoğun sokaklarında, üzerinde "Beni Destekleyin!" yazan pankartıyla dolaşan biri, gördüğüm kadarıyla sıradan bir dilenci gibi görünse de aslında tamamen farklı bir misyona sahipti. Adam, adım adım en zengin bölgelerde dolaşarak dikkat çekmeye çalışıyor. Pankartıyla dolaşırken, görenler genellikle bir an durup bakıyor, ardından omuz silkerek yoluna devam ediyorlar. Ama işte bu duraklama anları, adamın aradığı fırsatı bulduğu anlar oluyor. Bir gün, SoHo'da dolaşırken, adamın fotoğraflarını çekenlere yaklaşıp projesini anlattığını fark etmiştim. Turistlerin ilgisi çekilmiş gibi görünüyordu ve hızla cep telefonlarından bağış yapmaya başlamışlardı. Venmo usulü deniyor buradaki bu hızla para yollama sistemine. Hatta sokakta normal dilenci görseniz onun da önünde venmo numarası yazar.



Helen Chiristie

Estetik yaptırıyorum destek olun

"Herkese selam! Eğer bu sayfaya geldiyseniz muhtemelen göğüs küçültme ameliyatımı finanse etmek için neden bağışlarınızı istediğimi merak ediyorsunuzdur. Biraz benden ve geçmişimden bahsedeyim. Ben Helen, 25 yaşındayım. 15 yaşımda büyüme atağı geçirdiğimden beri, bahşedilmiş olmakla lanetlenmişim diyebilirim.. Birçok kadın için ortalama büyüklüğün üzerinde olmak mücadele edilebilir. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak karşılaştığım birçok sorun var. Hayat da biraz normalleşmemi engelledi. Yerçekimi omuzlarıma muazzam bir ağırlık geliyor. Kelimenin tam anlamıyla! Nefes alma zorlukları nedeniyle uyku sorunları yaşıyorum! Bu, zihinsel sağlığımı ve cildimin gerilmesinden kaynaklanan acıyı etkiliyor, çünkü bunlar çok ağır! İri göğüsler nedeniyle hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlanan biri, herhangi bir yardım alamaz mı? Başka nereye başvuracağımdan emin değilim! Ama umarım arkadaşlarım ve yabancılar hikayemi okuyabilir ve hayatımı muazzam bir şekilde değiştirmeye yardım ettiğini bilmekle biraz teselli bulabilirler! Elimden geldiğince herhangi bir fark yaratmak için kendimi bu hedefe bağışlayacağım! Para, ameliyat için yurt dışına, Prag'a gitmek için kullanılacak. Orada her şey çok daha ucuza geliyor.... En iyi değerlendirmeleri olan, şiddetle tavsiye edilen bir kliniği seçtim! Araştırmayı yaptım ve ihtiyaç duyulan sonuçlarla alabileceğim en uygun fiyatlı ürün bu! Bana mesaj göndermekten veya sizden duymaktan mutlu olacağım herhangi bir soru sormaktan çekinmeyin!"



Gabriela B

Fon toplama sayfasından bir çanta ilanı!

"Tıpkı benim gibi bir doz çılgınlığa sahip insanları arıyorum. Birkaç gün önce doğum günümdü ve tek istediğim bir Chanel çantaydı. Ne yazık ki kimseden hediye olarak gelmedi. Hayatım boyunca ikonik bir çantanın hayalini kurdum ve umarım sen de bu hayalimi gerçekleştirebilirsin. Umut ölen son kişidir, bu yüzden burada seninle şansımı deniyorum. Hepinize çok teşekkürler!"