Mustafa Kemal Atatürk konserlerle anılacak

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılıyor

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu bugün Saat 11.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda "Atatürk'ün Aziz Hatırasına" başlıklı konser verecek. Şef Mehmet Güntekin'in yöneteceği konserde solist Hakan Hataylı, Atatürk'ün sevdiği klasik ve neoklasik eserleri seslendirecek. Şef Oleksandr Samoylenko yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası da (İFO), bu akşam AKM'de gerçekleştireceği özel konserle Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'ndan Atatürk'ün sevdiği şarkılara kadar uzanan bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Ankara CSO Ada Sahnesi'nde de Atatürk'ün aziz anısına bu akşam iki konser sahnelenecek. Cemi'i Can Deliorman'ın şefliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) saat 18.00'de, Şef Ahmet Mustafa Yelden yönetimindeki Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu da saat 20.00'de Ata'nın sevdiği eserlerden oluşan repertuvarla seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca CSO sanatçıları yarın akşam 19. ve 20. yüzyıl Fransız müziklerini seslendirecekler.



SURİYELİ YILDIZ SANATÇI BAŞKENTE GELİYOR

Kariyeri boyunca birçok TV dizisinde eserler seslendiren, prestijli Arap festivallerinde sahne alan, 2006'da Mısır'daki Kültürel Kaynak Ödülü'ne layık görülen Lena Chamamyan kültürel projelere katkıda bulunmaya devam ediyor. Müziğiyle Suriye'nin zengin kültürel mirasını modern bir dille yeniden canlandıran sanatçı, 16 Kasım Cumartesi akşamı CSO Ada Ankara Sahnesi'nde geleneksel halk müziğini Batılı formlarla birleştirerek dinleyicilerine eşsiz bir müzik deneyimi sunacak.









Ankara Devlet Tiyatrosu

Ankara Devlet tiyatrosu tarafından sahneye konan, Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Sefiller; 12, 13, 14, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde altı temsille seyirci karşısına çıkacak. İpek Atagün Gezener'in rejisini üstlendiği eser, 18. yüzyıl Fransa'sından, insanın evrensel hikayesine uzanan; adaletin ve sevginin, acının ve umudun öyküsüne ortak ediyor seyirciyi.



Bursa Devlet Tiyatrosu

Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare'in ünlü eseri Othello'yu, Özdemir Nutku'nun Türkçeye kazandırdığı, Vlad Trifaş'ın yönettiği güçlü bir uyarlama ile seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. 8 Kasım'da Romanya'da George Ciprian Tiyatrosu Büyük Salon'da izleyicilerle buluşan oyun 12-16 Kasım tarihleri arasında Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenecek.



İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yunan tragedya yazarı Euripides'in eseri Medea miti üzerinden Batı uygarlığını analiz eden Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı Medea – Material, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, 16 Kasım Cumartesi günü ilk kez seyirci ile buluşacak. Heiner Müller'in kaleme aldığı, Hilal Ceylan'ın dilimize çevirdiği ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü yaptığı oyun, Devlet Tiyatroları tarafından yıllar sonra İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Tiyatro Festivali kapsamında seyircilerin karşısına çıkacak.



Antalya Devlet Tiyatrosu

Antalya ve Konya Devlet Tiyatrosu ortak yapımı, Jason Milligan'ın yazdığı, Burçin Eminoğlu'nun dilimize çevirdiği ve Saydam Yeniay'ın yönettiği Takım Elbiseli Adamlar, Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesinde, 13 Kasım Çarşamba günü ilk gösterimini yapacak.









Kayseri Devlet Tiyatrosu

Haldun Taner'in ölümsüz eseri Keşanlı Ali Destanı, Kayseri Devlet Tiyatrosu prodüksiyonuyla seyirciyle buluşuyor. Boğaçhan Sözmen rejisiyle sahnelenen müzikli oyun 14, 15 ve 16 Kasım'da Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde... Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkansız aşkını anlatan oyun kalabalık kadrosuyla dikkat çekiyor.



Sivas Devlet Tiyatrosu

Sivas Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Amerikalı yazar Adam Szymkowicz'in yazdığı Başıboş, Ebru Kara resjisiyle seyirciyle buluşuyor. Elif Yalçın, Çağla Nefesoğlu Kesiç ve Abdulsamet Sünbül'ün rol aldığı oyun 14, 15 ve 16 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Komedi oyunu, yalnızlığın insana neler yaptıracağını anlatıyor.



Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Güngör Dilmen'in yazdığı Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği Midas'ın Kulakları isimli oyun Diyarbakır Devlet Tiyatroları tarafından seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Frig Kralı Midas'ın düştüğü gülünç durumu anlatan oyun 14, 15 ve 16 Kasım'da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sahnelenecek.



Trabzon Devlet Tiyatrosu

Ünlü İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin yazdığı, Tarık Levendoğlu'nun dilimize çevirdiği ve Levent Suner'in yönettiği Yalancı adlı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Commedia dell'Arte ile Orta Oyunu'nu harmanlayan oyun 14, 15 ve 16 Kasım'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde olacak.









İDOB Mozart'ın iki ünlü operasını sahneliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki ünlü operasıyla seyirci karşısına çıkıyor. Sahnelendiği ilk günden beri kapalı gişe oynayan Saraydan Kız Kaçırma operası, yarın ve 12 Kasım akşamı Süreyya Operası Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Rejisör Caner Akın'ın sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetiyor. İDOB'un sahneey taşıdığı bir diğer eser ise Mozart'ın ünlü operası Don Giovanni. Lorenzo Da Ponte'nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan Don Giovanni, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergiliyor. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart'ın dehasıyla birleşiyor. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu orkestrasını İbrahim Yazıcı'nın yönettiği eser 14 Kasım Saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda.



İzmir'de Kuğu Gölü

Dünya prömiyeri 2011 yılında Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleştirilen Her 10 Kasım adlı eserle bu akşam Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi'nde... Atatürk'ün anılacağı İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde 12, 14 ve 16 Kasım'da da Çaykovski'nin en bilinen eserlerinden biri olan Kuğu Gölü'nü sahnelenecek.



Carmen Samsun'da

Dünyanın en sevilen ve en çok sahnelenen eserlerinden Carmen bu kez Samsun Devlet Opera ve Balesi yorumuyla seyirciyle buluşuyor. Asi güzel Carmen'in, Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı anlatan bale gösterisi yarın ve 14 Kasım'da Aydın Gün Salonu'nda.









Uyuyan Güzel Mersin'de

Mersin Devlet Opera ve Balesi, kötü kalpli büyücü Carabosse'un 100 yıl boyunca uyuttuğu prensesin öyküsünün anlatıldığı, müziği ünlü besteci Çaykovski'ye ait iki perdelik Uyuyan Güzel balesini seyirciyle buluşturuyor. Eser 14 ve 16 Kasım'da Büyük Sahne'de sahnelenecek.