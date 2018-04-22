CEM SANCAR

Yalancı pehlivan çok hayatımızda. Biri, "Çık karşıma!" diye atarlanıyordu geçende.

Sokakların derin lisanında bir deyim var, "Derken, sabah erken, iki seksen" diye bir laf söylenir. Şok eden, aniden ortaya çıkan durumları anlatmak için kullanılır.

Öyle de oldu.

Cumhurbaşkanı beklenen şeyi yaptı ve blöfçülere resti çekti.

Bizim kof kabadayılar yine ters köşeye yattı.

Kaderleri bu, yapacak bir şey yok.

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