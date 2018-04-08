CEM SANCAR

Son günlerde dijital ortamlarda duyduğum en şaşırtıcı olay 'sosyal medya nikâhı'dır.

Taraflar birbirlerini internet aleminde tanıyor, hoşlanıyor. Tipini, sözünü, tarzını, fotoğraflarını beğeniyor ve sanal boyutta platonik bir aşk başlıyor.

Buraya kadar anlaşılır. Ne var ki arkası var.

Tahmin edeceğiniz gibi sempati duyulan kişinin paylaşımlarına 'like' koymak, kalp koymak, şu, bu emolojisi yapmakla başlayan ilişki, sevdiğinin yazdıklarının altına aşırı iltifat cümlesi sarf edenlere kızmalara, bloklamalara, spam şey etmelere kadar varıyor.

Sosyal medya mecralarında kıskançlık krizleri, kavgalar, gürültüler gırla gitmekte. Bin türlü gazap revaçta.

İşte bunun için çözüm olarak sanal nikah icat edilmiş. Siber uzayda evlilik!

Çiftler-gerçek hayatta ikisi de evli ya da biri evli biri bekar da olabiliyor- internet âleminde (Hafazanallah) acısıyla, tatlısıyla elektronik bir yuva kuruyorlar imiş...

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