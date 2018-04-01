CEM SANCAR

Türkiye ayaklarının üstünde dikilir, geçmişiyle barışır, bir dünya devleti olmaya karar verdiğini politik ve askeri atılımlarıyla belli ederken...

Ülkenin düşünce yapısı, kültürel motivasyonları önem arz ediyor.

Bu noktada tarihe bakmalıyız.

Anadolu coğrafyasının dini, kültürel, sosyal ve hatta siyasi tarihi ilham almak için birebir.

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