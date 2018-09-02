Mühendisler Ayşe Teyze’ye çalışıyor

Ayşe Teyze’nin akıllı teknolojik ev hayali gerçekleşiyor: Evdeki akıllı radar, odadaki kişi sayısına göre pencere açıyor, bulaşık makineleri yapay zekayla deterjansız yıkamayı, çamaşır makinesi kumaşın ömrünü uzatmayı başarıyor. Buyurun hayatı değiştiren teknolojilere

Artık teknoloji fuarları bile uzmanından çok tüketici odaklı servis ve ürünlerin tanıtıldığı alanlara dönüştü. Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da yenilikçi teknolojileriyle küresel rakiplerine kök söktüren Arçelik, Vestel gibi ev elektroniği konusunda uzman şirketler, önemli mesafe katettiğini gösterdi. Yaklaşık 30 yıldır teknoloji fuarlarını takip eden gazeteci olarak 'akıllı ev' teriminin karşılığını ilk kez görür gibi oldum.

Sesli komutla, hem de Türkçe televizyonda kanal değiştirmek, evde kalabalık artınca kendiliğinden havayı temizlemek için pencereyi de açmak mümkün. Vestel'in geliştirdiği bulaşık makineleri artık yapay zeka teknolojisi kullanıyor. Bulaşık makineleri deterjanını ortadan kaldırıyor. Örneğin çamaşır makinesinde yenilikçi teknolojiler, tamburu daha hızlı, daha sessiz döndürerek daha hızlı ve daha temiz yıkamasını sağlıyordu. Oysa Ayşe Teyze'nin isteği bu değildi. Arçelik müşteri odaklı inovasyon merkezi Garaj'da dinlediği müşterilerden "Yazık değil mi benim güzelim elbiseme, tamburu daha az döndürseniz olmaz mı? Siz tamburu daha az döndürerek daha çabuk yıkasanız" şeklinde bir talep gelince AquaTech adını verdikleri bir teknolojiye odaklanıyor.

Böylece tekstil ürünlerinin ömrü yüzde 30 artıyor. Yani daha önce geleneksel çamaşır makinelerinde yıkayıp üç yıl giyilen bir gömleği dört yıl giyebileceksiniz.

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ekonomi yazarı Güngör Uras'ın deyimiyle Ayşe Teyze'nin teknolojiden beklentilerine sonunda mühendisler karşılık veriyor.

Bu değişimi Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk şöyle anlatıyor: "Biz mühendisler, su tasarrufu, tamburu daha hızlı döndürme ve hızlı yıkamaya odaklanırken tüketicinin beklentisinin daha farklı olduğunu onları dinleyerek öğrendik. Tüketiciler çamaşır makinesi tercihlerinde en çok zaman tasarrufu ile kumaşların yıpranmadan iyi bir performansla yıkanmasını önemsiyor. Arçelik Garaj'da tüketici odaklı inovasyonun harika örneğini yaşadık. Bu sayede tüketicinin bu taleplerinin ışığında hızlı ve hassas yıkamayı mükemmel bir şekilde sunan AquaTech'i tasarladık. Bu teknoloji, yıkama süresini yüzde 50'ye kadar kısaltırken, çamaşırların da en hassas şekilde temizlenmesini sağlıyor."

Yani, mühendisler Ayşe Teyze'nin kumaşını korumayı hedefliyor. Bunun için de suyun gücünü, şebekenin basıncını kullanmayı öğreniyor. Suyu püskürtürken kullanılan teknoloji suyun bir an önce deterjan ile buluşmasını sağlıyor.

BULAŞIK DETERJANINA SON

Ayşe Teyze'nin 'deterjan sarfiyatını düşürün' isteğini de Vestel yerine getiriyor. Vestel bulaşık makinesi, herhangi bir deterjan kullanmadan yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Bu yeni ve yenilikçi bulaşık makinesinin arkasında elektroliz teknolojisi yatıyor. Böylece çevre dostu olarak daha ekonomik bir yıkama sağlıyor. Kendi segmentinde yeni bir yıkama standardı olmaya da aday.

Vestel BrilliART bulaşık makinesinin algılama kapasitesi 13 sensör yardımıyla üst seviyeye çıkıyor. Kirlilik durumuna karşı yıkama döngüsünü ayarlama, voltaj dalgalanmalarından kendisini koruma, su hattı dalgalanmalarını telafi etme gibi özelliklere sahip. Ön kısım ekran üzerindeki tek tuşla çalışma işlevi de makinenin başka özelliği.

Venüs Z30 dev ekran hızlı kamerayla geldi

Akıllı telefonda küresel devlerden farklarının kalmadığını belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Vestel Venüs telefonlarına verdiği desteğin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Şöyle de devam etti: "Biz küresel devlerle iş birliği yaparak akıllı telefonları bir ihraç ürünü haline getirmeye çalışıyoruz. Kalite anlamında dünya devlerinden farkımız yok. Sadece telefondaki parçalara bakarak yerlilik oranını anlayamazsınız. Dünya devi markaların tümü birbirlerinden parça satın alıyor. Henüz işin başındayız ancak ciddi olduğumuzu gösterdik." Biz de fuarda tanıtılan Vestel Z30'u yakından inceleme fırsatı bulduk. Geçtiğimiz haftalarda Türk Tekom ile Vestel Venüs serisi telefonlarıyla iş birliği açıklanmıştı. Serinin en yeni ürünü Z30 IFA'da karşımıza çıktı. Z30'un çentikli 6.18 inç ekran, büyük ekran daha az çerçeve anlayışının ürünü. Dokunmatik ekran üzerinde yer alan kavisli 2.5D cam ve her iki tarafta metal gövdeyi çevreleyen arka kısımdaki kavisli 3D cam, telefonu düşürmeden ergonomik tutuşu rahat bir hale getiriyor. Z30, yüksek boyutta bir belleğe (64 GB) sahip. Üstelik minik bir microSD kartla da bu kapasite artırılabiliyor. 2.5 GHz sekiz çekirdekli Mediatek işlemcisi ve 4 GB RAM belleği bulunan Z30'un arka ikili kamerasında Faz Algılamalı Otomatik Odaklama ve Auto- Focus işlevi yer alıyor. Yani bulanık fotoğraf çekme derdi bitiyor. İsterseniz arka planı bulanıklaştırıp profesyonel fotoğraf hissi vermek için portre fotoğraf seçeneğini kullanabilirsiniz. 16 MP'lik ön kamera, selfie'lerin harika gözükmesini sağlıyor.

Usta şef in imza attığı ürünler

Evlerde dayanıklı, usta aşçıların kullandığı teknoloji ve sağlamlığa sahip küçük ev aletleri de isteniyor. Arçelik bunun için Grundig markasının küçük ev aletleri konusunda ünlü şef Massimo Bottura'nın imza attığı ürünleri 2019 yılında piyasaya sürecek. Sınırlı sayıda üretilen, Bottura'nın imzasını taşıyan mat siyah kaplamaya sahip seride, mutfak makinesi, ekmek kızartma makinesi, kahve makinesi, power blender ile el blender'ı olarak beş ürün bulunuyor. Seri, Bottura'nın 'yemek pişirmek aşktır' sloganıyla hazırlanmış. "Evin mutfağının kalbimde yeri özel. Bir ihtiyaç değil; aşk, yaratıcılık ve unutulmayacak anılardır" diyen Bottura, "Bu özel serideki ürünlerin evde yemek yaparken israfı azaltıp yaratıcılığı artırmak için ilham vermesini umut ediyorum. Yemek yapmak bir iş değil aşktır" diyor.

Ünlü şef, ürün gelişim aşamasını ise şöyle anlatıyor: "Ürünlerin basit, sağlam, güçlü ve kolay kullanılmasına dikkat ederim. Benim kullandığım Maserati otomobil de, elbiselerim de genelde siyahtır. Bu yüzden siyah rengi tercih ettim."

Gelecek yeni ürünler

Sonbaharla birlikte tüm akıllı telefon markalarının amiral gemileri yola çıkıyor. Şimdi sırasıyla yeni iPhone, Google Pixel 3 ve Huawei Mate 11 kendisini gösterecek. 12 Eylül'de yeni iPhone karşımıza çıkıyor. Biz de yerinde inceleme şansı bulacağız. Belki yeni iPhone'lar demek daha doğru. Söylentiler üç yeni iPhone modelinin tanıtılacağı yönünde. Uzun süredir yeni serisi beklenen Google Pixel akıllı telefonla ilgili beklentiler nihayet son buluyor. 9 Ekim'de Google Pixel 3 tanıtılacak. Özellikle kamera algoritmasıyla ses getiren Pixel 2 şimdi aynı etkiyi Pixel 3'e taşımayı hedefliyor. Çinli Huawei de sonbaharda boş durmayacak. Mate 11, Ekim ayının ikinci yarısından sonra tanıtılıyor. Mate 11, Leica mercekler kullanarak dijital fotoğraf konusundaki yeteneklere tekrar dikkat çekecek.

Eski alışkanlıklara dijital yolculuk başladı

Samsung Galaxy Note 9'u uzun süre deneyimledik. Dev ekranlı telefon, eski alışkanlıklara yeni dijital yolculuklar yaptırıyor. Akıllı telefon konusunda iki büyük marka Apple ve Samsung amansız rekabetin kalemle çizilmiş sınırları var. Samsung yedi yıldır Note serisiyle sadık kullanıcılar elde etti. Şimdi yeni Galaxy Note 9 ile uzun süreli bir seyahat deneyimi yaşadık. Pil konusunda bizi üzmeyeceğini düşündüğümüz Note 9, gerçekten yanıltmadı. Açık uygulamalar ve kamera, pil performansını ciddi şekilde etkiliyor. Ancak telefonun genel olarak kullanımından memnun kaldığımı söylemeliyim. Özellikle bir resim üzerine not alma alışkanlığı kullanıcının bir süre sonra vazgeçilmezi oluyor. Herhangi bir kitap veya gazetedeki detayın fotoğrafını çekip üstüne not alarak arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Yani yeni alışkanlıklar geliştirmenizi sağlıyor. İşte Note 9'da beğendiğim ve beğenmediğim özellikler...

HIZ VE YETENEK BAŞARILI

Beğendiğim yönlerinden başlarsak, 6.4 inç ekranda video izlemek ve fotoğraflara bakmak başka bir keyif. İnternet hızı ve yetenekleri oldukça başarılı. Oyun ve grafikte sorun yaşamıyor. Home tuşunu eskisi gibi aramam gerekmiyor. Kamera düşük ışıkta, gölge ve güneşin dans ettiği yerlerde başarılı çekimler yapıyor. Video çekimlerinde kameranın sarsıntıdan minimum seviyede etkilenmesi, S Pen akıllı kalemin uzaktan kumanda olarak kullanılması basit ama çok pratik. Sunum ve selfie fotoğraf çekimleri için harika bir araç. Gelelim sevmediğim yönlerine. İlk sırada kesinlikle telefonun sürekli elden kayıp düşmesi geliyor. Telefonu asla kılıfsız kullanmayın. Bixby'den kurtulamamak beni sürekli sinir etti. Türkçe desteği bile olmayan servisi, her hatalı tutuşta görmek sinirlerimi bozdu. Samsung son derece başarısız bixby'i zorla denetmek isteyen bir yol izlemekte ısrar ediyor. Sanal tuşla home tuşu birbirine yakın olduğu için yazı yazarken uygulama bazen kapanıyor.