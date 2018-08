Akıllı saatlerle koş, yüz, dağa tırman

Tak saati koluna çıktığın yaylanın ne kadar yüksekte olduğunu, yüzerken ne kadar kulaç attığını, bisiklet sürerken ne kadar süre pedal çevirdiğini öğren. Dinlenmeye geçip yoga yaparken doğru nefes alıp, kalp ritmini nasıl ayarlaman gerektiğini keşfet. Artık akıllı saatler spor ve insan sağlığının hizmetinde

Önce adım saydılar, ardından koşmayı öğrendiler. Şimdilerde akıllı saatler suya dayanıklı modelleriyle yüzmeden bisiklet sürmeye, meditasyondan yogaya pek çok aktivite sırasında kişisel asistanımıza dönüştü. Kullanıcıların stres seviyesini ölçmek, nefes alma ve vücudunu hareket ettirme önerilerinde yapay zeka teknolojisinden daha çok faydalanılıyor. Sanki kolunuzda bir saat değil de yanınızda koşu ya da yüzme antrenörü var. Meditasyon ya da yoga hocası olmasa bile yapılan hareketlerin sonucunu anlık olarak görmenizi sağlıyor. Uzun süreli ölçümlerle sağlığınız için uzman doktorlara veri oluşturulabildiği gibi herhangi anormal bir durumu rahatlıkla tespit edebiliyor.



BTK'DAN E-SIM ONAYI BEKLENİYOR

Elektronik SIM kart (e-SIM) sayesinde akıllı saatlerin telefona bağımlılığı da ortadan kalkıyor. Türkiye'de henüz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onayı olmadığı için kullanım izni olmayan e-SIM kullanılmaya başlanmasıyla yeni sürümün kullanılması bekleniyor. Operatörler onayla birlikte sadece akıllı saatte değil, pek çok akıllı cihazda e-SIM kullanmaya başlayacak.



UZUN ÖMÜRLÜ PİL Mİ, KONFOR MU

Akıllı saatlerin en büyük çelişkisi konfor ve pil ömrüyle ilgili. İkisi arasında seçim yapmalısınız. Tasarımı şık, hafif, büyük ekranlı ve yetenekli bir saatin pil ömrü genelde kısa oluyor. Daha fazlasını istiyorsanız, konfordan ya da şıklıktan fedakarlık etmelisiniz. Akıllı saatlerin averaj pil ömrü iki günü buldu. Yani telefonlar gibi bir günde takılıp kalmadılar. Akıllı saatler harcadığı enerjiyi düşürerek pil ömrünü uzatmanın yolunu buldu. İkisini aynı anda bulmak için inovasyonun yol açması gerek. Galaxy Watch, 80 saatin üzerine çıkan pil ömrüyle her gün ya da iki günde bir şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar sabahları, hatırlatma notlarından, hava durumundan ve ajandalarının en güncel halinden haberdar olabiliyor. Fitbit'in şimdiye kadar tasarladığı en hafif ve metal akıllı saati Versa ise, rahat tasarımının yanında sağlık ve fitness verilerine ulaşmayı kolaylaştıran yeni bir arayüze de sahip. 7 gün 24 saat kalp ritmi takibi gibi gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri sunan Fitbit Versa ile antrenmanlar, otomatik uyku evreleri takibi ve Android cihazlarda mesajlara hızlı cevap verme imkanını da sahipsiniz. Fitbit Versa Special Edition'da ise temassız ödeme, çevrimdışı müzik gibi özellikler kullanıcıları bekliyor.



DERİNDE VE YÜKSEKLİKTE

İster Kaş'ın berrak sularında 50 metre derinlikteki bir batıkta ister Karadeniz'in Hemşin yaylalarında üç bin metre yükseklikteki buzul göllerinde akıllı saatlerden destek alabilirsiniz. 3'üncü nesil Apple Watch, 50 metreye kadar suya dayanıklı tasarıma sahip. Saatin iki yerleşik yüzme antrenmanı bulunuyor, havuzda ve açık suda (göl, deniz vs..) yüzme. Her iki antrenman ile mesafenizi, hızınızı, attığınız kulaç sayısını, kalp atış hızınızı, yaktığınız kaloriyi ve sürenizi takip edebiliyorsunuz. Havuzda yüzme antrenmanını kullanırken havuzun uzunluğunu bilgi olarak girmeniz yeterli. Apple Watch, havuzda yüzdüğünüz tur sayısını ölçerken kulaç stilinizi de algılayabiliyor. Açık suda yüzme antrenmanı ise GPS sayesinde yüzdüğünüz mesafeyi ölçüyor. Sonrasında yüzdüğünüz rotayı iPhone'unuzda gösteriyor.



YEMEK YERKEN DE ÖLÇÜN

Açık havada ya da salonda, nerede olduğunuz önemli değil. Her yerde yaptığınız sporun size katkısını yine akıllı saatlerle ölçmek mümkün. Samsung Galaxy Watch kullanıcılara, fitness de olmak üzere sağlıklı yaşamın diğer alanlarında da yardımcı oluyor. Spor yaparken asıl amaç kendinizi kandırmadan hedefe ulaşmak. Bunun için ölçmeye devam edin. Yeni eklenen 21 kapalı ortam egzersizi ile birlikte toplam 39 farklı antrenman çeşidi Galaxy Watch ile izlenebiliyor. Genelde insanlar ne kadar yürüdüğünü veya koştuğunu ölçüyor. Ama yedikleri konusunda çok dikkatli değil. Dengeli beslenmenin egzersiz kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, saatinizle alınan kalorinin izlenmesi ve kişiye özel uyarıların programlanması büyük kolaylık sağlıyor.



Defileye mi geldik?

Akıllı saatler özel tasarımcılarla, şık bir aksesuara dönüşüyor. Bazen ünlü tasarımcılar akıllı saatlerin kayışlarını koleksiyonuna dahil ediyor. Burnundan kıl aldırmayan Hermes, akıllı saatler için özel koleksiyon hazırlıyor. Özel hazırlanmış kristallerle süslenmiş ekranların bile kullanıldığı oluyor. Çünkü teknoloji artık arzu nesnesi olarak da görülüyor. Altın renkler bir ara çok popülerdi. Yine de öyle sayılır. Galaxy Watch, gümüş, gece siyahı ve pembe altın renkleri, 46 mm ve 42 mm versiyonları ile kullanıcılara şık seçenekler sunuyor. Kullanıcılar, farklı saat arayüzü seçenekleri ve farklı saat kayışlarıyla Galaxy Watch'un görünümünü kişiselleştirebiliyor. Kayış seçenekleri arasında yüksek kaliteli saat kayışı üreticisi Braloba ürünleri de bulunuyor.



Tik tak seslerine dönüş

Akıllı saatler, eski saatlere özlem duyanları da unutmuyor. Eski ile yeni arasında güzel köprüler kurarak tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor. Galaxy Watch, markanın simgesei olan özel dairesel döner bezeli ile Samsung akıllı saatlerden devraldığı tüm özellikleri taşıyor. Diğer yandan da her zaman açık ekranına özgü dijital görünüm ile geliştirilmiş kullanım özelliklerine sahip. Galaxy Watch, ilk kez analog saatlerin tik-taklarını ve saat başlarını haber veren sinyallerini de beraberinde getiriyor. Yüzeyindeki tüm ayrıntıları görünür kılan derinlik efekti ise, Galaxy Watch'a geleneksel bir saat görünümü ve duygusu kazandırıyor. Böylece aklı yenide gönlü eskide kalanları akıllı saatlerle buluşturuyor.



Havanıza göre müziğin sesini açın

müzik servislerini online olarak dinlemek artık daha kolay. Şimdilerde yüksek çözünürlüğe sahip dosyalarıyla hazırlanmış online müzik servisleri kullanıcının tercihi oldu. Yani online müzik servislerine hızla alıştık. Daha birkaç yıl önce indirme hızlarıyla uğraşıp duruyorduk. Şimdi ne müzik arşivini saklamak, aktarmak ne de istediğimiz şarkıyı bulmak için uğraşıyoruz. Aylık ödemelerle müzik servislerine abonelikle her şey daha kolay. Türk Telekom online müzik servisi Mood, kişisel tercihlere göre seçim şansı sunuyor. Kullanıcılar ağırlıklı Türkçe Pop müziği tercih ederken Temmuz ayında en çok dinlenenler listesinde ilk sırayı Soner Sarıkabadayı aldı. Onu Mustafa Sandal ve Eypio düeti Reset takip ederken, Yıldız Tilbe şarkılarından oluşan Yıldızlı Şarkılar albümündeki Aleyna Tilki'nin Yalnız Çiçek yorumu en çok dinlenler listesinde üçüncü şarkı oldu. POP MÜZİK SEVİYORUZ

Türkçe müzik yine online müzik servislerinde açık ara öne çıkıyor. Dinleyiciler tarafından en çok tercih edilen müzik türü olan Türk pop müziğinde ise Merve Özbey Vuracak, Edis Buz Kırağı, Berkay Ben Sadece, Demet Akalın Canıma da Değsin, Aylin Coşkun ve Hande Yener düeti olan Manzara ile Hakan Peker'in Unutuluyor mu Aşklar Temmuz ayı boyunca en çok dinlenen parçalar oldu. Online servislere akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan ulaşılabiliyor.