Hızlı dünyayı yavaşlatmanın yolu uygulamalar

Dünyanın çok hızlı değiştiğini düşünüyorsanız, hayatınızı orkestra şefi gibi yönetmelisiniz. Bunun için de mobil cihazlar yetmez, uygulamalardan yararlanarak hayatınızı yavaşlatabilirsiniz

Okuduğunuz kitabın sayfalarına, elinizdeki bir kağıt parçasına ya da bazen bir peçeteye istek şarkısı yazarken buluyorsanız kendinizi bilin ki not alma alışkanlığı olanlar hayatını daha rahat yönetiyor. Bellek, kendini taze tutmak için unutmaya muhtaçtır. Unutmamak için not alınmış fikirler hayatın doğal akışında ayakta durmanızı sağlar. Bu alışkanlıklar için Samsung Note serisi telefonlar iyi bir çözüm. 2011 yılının Eylül ayında Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektriği fuarı olan IFA'da, Samsung Galaxy Note ilk kez tanıtıldığında 5.3 inçlik ekranıyla büyük şaşkınlık yaratmıştı. Hatta teknoloji meraklıları, Galaxy Note için telefon ve tablet kelimelerinden oluşan phablet terimini kullanmıştı.



FOTOĞRAF DEPOLAMA ALANI

O günden bugüne fotoğraf, depolama alanı ve pil konusundaki beklentiler değişmedi. Galaxy Note II'de önemli donanımsal iyileştirmeler yapıldı. Öncelikle 1.6 GHz hızında dört çekirdekli işlemciye geçilerek bellek 2GB'a yükseltilmişti. 16GB ve 32GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine de 64GB seçeneği eklenmişti. İsteyen kullanıcılar 64GB'lık bir microSD kart kullanarak bu değeri 128GB'a kadar çıkarabiliyordu. Şimdi standart hale gelen hafıza kapasitesi, o gün için üst düzey bir cihazdı. S Pen telefonunun ekranına iki kez tıklatıldığında açılan Popup Note penceresi ile anında not almak mümkündü. İstenilen fotoğraf ya da yazıyı bir başkasına göndermek de saniyeler içinde gerçekleşiyordu. Şimdi akıllı bir şekilde kalem yuvasından çıkınca yapmak istediğiniz işlem için uygulama seçenekleri karşınıza çıkıyor. Aynı şekilde çekilen fotoğrafların üzerine el yazısı ile not almak ve bunları paylaşmak da büyük kolaylık sağlıyor.



EN UZUN SÜRELİ NOTE 5

Galaxy Note 3 ile tam bir senkronizasyon içinde çalışan Samsung'un ilk akıllı saat modeli Galaxy Gear da ona eşlik ediyordu. Galaxy Gear ile telefona gelen çağrılar yanıtlanabiliyor, mesaj alıp gönderilebiliyordu. Galaxy Note 3'ün Super AMOLED ekranı ise artık 5.7 inç büyüklüğe ve Full HD çözünürlüğe ulaşmıştı. Piyasada en uzun süreli kullanılan model ise Note 5 oldu. Galaxy Note, alışılageldiği üzere IFA fuarı yerine New York'ta düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği ile 2015 Ağustos'unda dünyaya tanıtılmıştı. Yeni modelde dördü 2.1GHz'lik, dördü de 1.5GHz'lik olmak üzere toplam sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyordu. Bellek ise 4G'a çıkarılmıştı. Note 7 ise talihsiz bir pil olayı yaşayınca Note serisinde en unutulmaz cihaz olarak karşımıza çıkmıştı. Note 5, ömrü en uzun telefon oldu. Bugün yeni S Pen şimdi Düşük Enerjili Bluetooth (BLE) desteğiyle Note'u kullanmak için tamamen yeni bir yöntem sunuyor. Şimdi S Pen ile selfie veya grup fotoğrafı çekmek, sunum yapmak, videoları durdurup oynatmak ve yalnızca bir tıklamayla daha fazlasını yapmak mümkün.



YILLAR SONRA DEĞİŞTİ

Yedi yıl sonra Samsung Note 9 tanıtılırken ortaya çıkan 6.4 inçlik dev ekran, dar bir çerçeveyle avucumuzun içine oturuyor. İlk kez ortaya çıktığında Note serisi telefonlarda 1.4 Ghz'lik çift çekirdekli işlemci, 1 GB bellek, 2500 mAh pil ve 16GB/32GB depolama alanı, 2MP'lik ön kamerası ve Full HD video çekebilen 8MP'lik arka kamerası bulunuyordu. Hafıza kartı yuvası ile depolama alanının genişletilmesine de olanak tanıyan Galaxy Note, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisiydi. Şimdi stardart depolama alanı 128 GB'tan başlıyor. 512 GB depolama kapasitesine sahip Note 9, harici hafıza kartı yuvasına takılan 512 GB kart sayesine akıllı telefonları kıskandıracak 1 TB kapasiteye ulaşıyor. Operatörlerin üst düzey telefonların satışında sunduğu teklifler etkili oluyor. Türk Telekom da Galaxy Note 9'un satışına uygun taksitlendirmelere başlayacak.



?GALAXY NOTE 9'DA 10 FARKLI YETENEK

Daha fazla depolama alanıyla 1 TB yani bilgisayarları kıskandıran hafıza kapasitesi.

Oyun oynarken daha güçlü. Oyun sırasında gelen aramalar oyunu kesmiyor.

Kablosuz bluetooth yetenekli Note 9 kalemi uzaktan kumandaya dönüşüyor.

Sunumlarınızı, fotoğraf-video çekimlerinizi veya YouTube videolarını uzaktan kumanda olarak kalemden yönetiyorsunuz.

TV'ye doğrudan HDMI kablo bağlanabiliyor. Büyük ekranda kolayca iş yapma şansı buluyorsunuz.

Galaxy Note 9'un kamerası otomatik focus, dual pixel ve iris tarayıcı özelliği var.

Gece siyahı, lavanta moru ve okyanus mavisi renk seçeneklerine sahipsiniz.

Bixby akıllı asistan daha fazla yetenek kazanıyor. Türkçe desteği olmaması üzücü.

Telefonla kullanıcılar her biri her gün en az bir fotoğraf çekiyor. Akıllı asistan gibi çalışan kamera kullanıcıları temel hatalar konusunda uyarıyor. Düşük ışıkta yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilmesini sağlıyor.

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) AR emojili fotoğrafları var. Daha çok Disney karakterleri kullanılabilecek.



EN ÇOK TÜRKİYE'DE İLGİ GÖRÜYOR

Samsung Galaxy Note 9 tanıtım toplantısından sonra görüştüğümüz Samsung Electronics Türkiye, Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, akıllı telefon satışlarının geçen yılla aynı seviyede yani 12 milyon adet gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Öztekin şöyle devam etti: "Türkiye'de satılan her iki telefondan biri Samsung. 600 doların altında Samsung ürünlerinde büyük ölçüde üstünlüğümüz var. 600 doların üstünde premium segmenti daha çok büyütmek istiyoruz. Türkiye Note satışlarında Avrupa'da bir numara. Bu ürünün mottosu "gücünü keşfet" olacak. Ürünü 18-35 arası müşteri grubuna ve Z kuşağına göre tasarlandık. Dizi izliyorum, video çekiyorum, sosyal medya kullanıyorum diyen kullanıcıları 12'den vuracak. Çok iyi fotoğraf, depolama alanı, pil gibi taleplere karşılık olacak performans sunacak. Ekran gövde oranı çok iyi bir ürün yakalamak istedik. 6.4 inç ekranı var. Parmak izi sensörü yeri değişti. Ekran çözünürlüğü 516 ppi oldu. Note 9'un yurtdışındaki fiyatına bakılırsa 8 ile 9 bin TL civarında olması beklenen başlangıç fiyatını 6 bin 499 TL'ye çektik. 1 TB hafızaya sahip bilgisayar olacak. SD kart ilave olarak gelecek. Depolama kararı alım konusunda farkındalığı üst seviyeye çıktıkça ortaya çıkıyor. Telefonla kullanıcılar her biri her gün en az bir fotoğraf çekiyor. Akıllı asistan gibi çalışan kamera kullanıcıları temel hatalar konusunda uyarıyor."



STRES TAKİBİ YAPAN ÖZEL SAAT

Yeni Galaxy Watch stresli şehir yaşantısına karşı sizi takibe alıyor. Cihaz, yüksek stres düzeyini otomatik olarak tespit ettiğinde, kullanıcının rahatlaması için nefes egzersizleri öneriyor. Geliştirilen uyku takibi fonksiyonu ise REM hareketleri dahil tüm uyku kademelerini takip ediyor. Böylece kullanıcıların uyku alışkanlıklarını düzenlemelerine ve dinlenerek güne başmalarına yardımcı oluyor. Galaxy Watch kullanıcılara, fitness da dahil olmak üzere sağlıklı yaşamın diğer alanlarında da yardımcı oluyor. Yeni eklenen 21 kapalı ortam egzersizi ile toplam 39 farklı antrenman çeşidi de izlenebiliyor. Galaxy Watch ile alınan kalorinin izlenmesi ile kişiye özel uyarıların programlanma olanağı da büyük bir kolaylık sağlıyor. Galaxy Watch'un 80 saatin üzerine çıkan uzun pil ömrü her gün şarj etme ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar sabahları, hatırlatma notlarından, hava durumundan ve ajandalarının en güncel halinden haberdar olma gibi özelliklerinden faydalanabiliyor. TİK TAK SESİ GERİ DÖNÜYOR

Galaxy Watch gümüş, gece siyahı ve pembe altın renk seçenekleri; 46 mm ve 42 mm versiyonları ile kullanıcılara şık seçenekler sunuyor. Öte yandan farklı saat arayüzü seçenekleri ve farklı saat kayışları arasından zevklerine en uygun çeşitleri seçerek Galaxy Watch'un görünümü kişiselleştirilebiliyor. Bu kayış seçenekleri arasında yüksek kaliteli saat kayışı üreticisi Braloba ürünleri de bulunuyor. Galaxy Watch, markanın simgesi olan özel dairesel, döner bezeli ile Samsung akıllı saatlerden devraldığı tüm özellikleri taşırken diğer yandan da her zaman açık ekranına özgü dijital görünüm ile geliştirilmiş kullanım özelliklerine de sahip. Galaxy Watch, ilk kez analog saatlerin tik-taklarını ve saat başlarını haber veren sinyallerini de beraberinde getiriyor.