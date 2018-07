Espor üç büyüklerın yeni oyun sahası

Onbinlerce izleyiciyi spor salonlarına ve yeşil sahalara toplayan üç büyük spor kulübü şimdi de dijital ortamda rekabete soyunuyor. eSpor liglerini düzenleyenler beş yıl içersinde futbolu geride bırakacaklarını iddia ediyor

Aylar önceden biletler alınmış. Stadyum tıkabasa dolu. Takımlar oyun alanına çıkarken, herkes son derece heyecanlı. Gözünü kırpmadan karşılaşmayı izleyen gençler, nefesini tutmuş, kahramanlarının rakiplerini ezerek kazanmasını bekliyorlar. Binlerce genç kazanmaya odaklanmış durumda. Kimse kaybetmeyi sevmiyor. Bu sözünü ettiğimiz rekabet futbol sahalarında veya basketbol salonlarında değil, eSpor oyunlarında geçiyor. Popüler oyunlar artık spor kulüplerini kendi oyunlarının dünya ligine davet ediyor. Milyonlarca genç oyunseveri buluşturan eSpor karşılaşmaları belki futboldan bile daha popüler oyun haline geliyor. Yaratılan ekonomi milyarlarca dolarlık bir dev endüstri yaratmış durumda. Hızla büyüyen ve güçlü oyun kitlesine sahip yeni girişimler işi büyütmek için spor kulüpleriyle işbirliği yapıyor.



ÜÇ BÜYÜKLER GAZA BASIYOR

Kendilerine yeni gelir kalemleri yaratmaya, taraftar kitlesini genişletmeye çalışan spor kulüpleri, gençler arasında adının daha çok bilinmesini isteyen üniversiteler eSpora yatırım yapıyor. Fenerbahçe (@FBeSpor), Galatasaray (@GSESports), Beşiktaş (@bjkeSports) spor kulüplerinin genç taraftarları eSpora büyük ilgi gösteriyor. Olayın farkında olan spor kulüpleri dernekler üzerinden harekete geçti bile. Şimdi doğrudan kulüpler yeni spor branşı olarak bakıyor. 1907 Fenerbahçe derneğinin kurduğu eSpor takımının kaptanlığını yapan Berke Demir, artık çok popüler bir yüz haline geldi. Şu anda eSpor oyuncuları popüler birer yüz. Çünkü onlar harika bir kahraman. Oyuncu transferi futbol dünyasını aratmayacak seviyeye geliyor. Çünkü nefes tutarak izlenen eSpor karşılaşmaları sürekli daha fazla girişimi karşımıza çıkarıyor. Yüzbinlerce dolarlık transfer ücretleri alan eSpor oyuncuları futbol dünyasını geride bırakacaklarının işareti. Küresel oyunlar haline gelmek isteyen oyunlar yanlarına genç oyun severleri çekmek için her ülkenin popüler spor kulüpleriyle işbirliği yapıyor. eSpor'daki potansiyeli daha erken fark eden ve uzun süredir yatırım yapan ve önemli başarılar elde eden 1907 Fenerbahçe Derneği, dünya genelinde 100'den fazla ülkede 11 dilde, 16 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan, yüzde yüz Türk yapımı Zula ile eSpor alanında bir iş birliğine imza attı.



POPÜLER TÜRK OYUNU ZULA

Türkiye'de eSporun gelişmesine büyük katkı sağlayacak bu işbirliğiyle, 1907 Fenerbahçe ESpor'unun mücadele ettiği oyun sayısı artarken, Zula Süper Lig'inde rekabet ve kalite daha da artacak. Yani oyun sadece dünyada değil, doğduğu yerde de başarı elde etmek istiyor. Zula dışında özellikle Güney Koreli şirketlerin LoL (league of legends) gibi 5 veya 6 adet potansiyel küresel oyun var. Ancak dijital dünyada her an yeni bir oyun diğerlerinin tahtını yıkabilir.



TÜRK ŞİRKET GELİŞTİRDİ

1907 Fenerbahçe Derneği ile Zula iş birliğinin ilk etapta iki yıl sürmesi planlanırken taraflar, bu iş birliğinin daha uzun yıllar sürmesini hedefliyor. İş birliği kapsamında 1907 Fenerbahçe ESpor takımı, Zula'nın düzenlediği, Türkiye'nin en iyi Zula takımlarının yer aldığı Zula Süper Lig'inde iddialı bir takımla yer alacak. Zula Market'inde, 1907 Fenerbahçe ESpor takımına özel yapılmış oyun içi özelleştirmeler satışa sunularak, satılan ürünlerde gelir paylaşımı yapılacak. Zula Market'inde 1907 Fenerbahçe lisanslı ürünlerle tanışacak Zula oyuncuları, gönülden bağlı oldukları takımın logolu ürünlerine sahip olurken, takımlarına maddi destek sağlıyor.



OYUNCULAR EKRANLA YAŞIYOR

Saatlerce ekran karşısında kalan oyunseverler sadece bilgisayara değil ekran performansına da aynı oranda bağımlılar. Ekranın tazelenme veya tepkime dediğimiz oranları grafik yeteneklerinin gelişmiş olmasının da işareti. Oyunculara özel üretilen Asus ROG, 4K HDR deneyimini oyuncu monitörlerine taşıyor. 27 inç boyuta, 3840x2160 (UHD) yüksek çözünürlüğe ve 144Hz tazeleme oranına sahip olan ROG Swift PG27UQ, kaliteli bir oyun deneyimiyle buluşturuyor. Görüntülerde atlama yapmadan oyunculara pürüzsüz bir görüntü kalitesi sunuyor. G-SYNC teknolojisi sayesinde ekranda yırtılma veya bölünme gibi sorunlardan yazılımsal çözümlerde olduğu gibi herhangi bir performans kaybı olmadan arınan monitör, 384 noktadan dinamik olarak kontrol edilen LED arka ışıklarıyla karanlık sahnelerin daha doğal görünmesi için yüksek kontrast sunuyor. Ortam ışığını algılayabilen ROG Swift PG27UQ, parlaklık seviyesini buna göre ayarlayarak göz yormayan, uzun süreli oyun keyfi sunuyor. Ek olarak ergonomik tasarımıyla döndürülebilen, yan yatırılabilen ve boyu ayarlanabilen monitör, kullanıcılara yüksek konfor sağlıyor.



KLAVYEDEN EKRANA 600 BİN BAYRAK

Sanal klavyelerde emoji tutkusu yerel kültürün de etkisiyle katlanarak artıyor. Türk Telekom'un, bir yıl önce kullanıma sunduğu TAMBU sanal platformu yerel dijital klavye, ulusal simgeleri emoji yeteneklerine taşıyarak büyük ilgi görüyor. İndirilme sayısı 6,6 milyona ulaşan TAMBU'nun ilk yılında kullanıcılar, 140 milyon kez emoji gönderdi ve toplam 22 milyar etkileşim sağladı. Akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi özelliği olan araç çubuğu ise toplam 10 milyar kez kullanıldı. 100'ü aşkın hareketli çıkartma arasından en çok Türk bayrağı tercih edilirken, temalarda da aynı şekilde kullanıcıların milliyetçilik duygusu öne çıktı ve en çok tercih edilen Ay-Yıldız teması bir milyon kişi tarafından yüklendi. Tüketicilerle buluştuğu ilk günden bu yana toplam 588 milyon defa kullanılan TAMBU uygulamasındaki Türkiye'ye özel yaratılmış yerel temalar, atasözleri, çıkartmalar ve GIF'ler 68 milyon kere kullanıldı. Bayrağın ardından kullanıcıların 'Öptüm', 'İyi Bayramlar' ve 'Seni Seviyorum' hareketli çıkartmalarını tercih ettikleri gözlendi. Türk kültürüne özgü pek çok emojiyi barındıran TAMBU'da bunlara ek olarak sunulan kişiselleştirme özellikleri sayesinde şehre özel içerikler ve birbirinden farklı temalar da kullanıcıların tercihine sunulmuştu. TAMBU'nun en popüler teması olan 'Ay-Yıldız' teması bir milyon kişi tarafından indirildi. 'Ay-Yıldız' temasını takiben 'Gece Yarısı Mavisi', 'Siyah Tuşlar', 'Krom' temalarının da son derece popüler olduğu gözlendi. 'Kaplumbağa', 'Hamsi' ve 'Van Kedisi' temaları hayvan sever kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirken, yiyecekler kategorisinde 'Leblebi', 'Fıstık' ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi 'Karpuz' en çok yüklenen temalar arasında yer aldı. TAMBU uygulamasını en çok indiren şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu şehirlerimizi Adana, Gaziantep, Antalya ve Diyarbakır takip ediyor.



FORMAYI ESPOR İLE SATACAĞIZ

1907 Fenerbahçe eSpor takımı InGame Group tarafından geliştirilen yüzde yüz Türk geliştiricilerin imza attığı Zula oyununda iş birliğine imza attı. 25 Temmuz Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Fenerium'da gerçekleşen imza törenine 1907 FenerbahçeESpor Başkanı Sina Afra ile InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp'in yanı sıra Fenerbahçe Zula ESpor takımından oyuncular katıldı. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe ESpor Başkanı Sina Afra, "Bir gün Türk takımları Çin'de forma satacaksa bu eSpor takımlarıyla olacak. Türkiye'de doğup, yurtdışına başarıyla yayılan bir oyunda rekabetçi bir ortamda mücadele edeceğimizden dolayı çok heyecanlıyız. 1907 Fenerbahçe eSpor olarak Zula Süper Liginde şampiyonluk hedefiyle yarışacağız. Hem teknik kadrolarımız hem de taraftarımızın beklediği bir adımı atıyoruz. Yüzde yüz yerli olan bir oyunu desteklemek bizim için ayrıca önemli bir husus." dedi. InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, 5 yıl içerisinde futbolu da geçen bir ilgiyi yakalayacaklarını iddia etti. "Türkiye eSporuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Oyuncular başta olmak üzere, medya, menajerler ve en önemli parçalardan biri olan kulüplerle birlikte büyüyerek gelişiyoruz. 2018 yılı içerisinde 8 milyon TL daha yatırım yapacağız" diyen Alp, eSpor ekosistemini geliştirerek, Türkiye'de eSporu tabana yaymayı hedeflediklerini belirtti.





SANAL KLAVYEDEN 49 BİN EVLENME TEKLİFİ

Bir yılda toplam 6,6 milyon defa indirildi ve 588 milyon defa kullanıldı.

App Annie verilerine göre en yakın rakibinin 3 katı kadar indirildi ve Türkiye en çok indirilen klavye uygulaması oldu.

Akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi araç çubuğu 10 milyar defa görüntülendi ve 34 milyon etkileşim yarattı.

TAMBU'nun en fazla indirildiği şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Türkiye'ye ve TAMBU'ya özel yaratılmış yerel içerikler (temalar, atasözleri, GIF'ler) 68 milyon kere kullanıldı.

Metin içerisinde paylaşılan unicode emojilerle beraber TAMBU uygulamasında toplam 140 milyon emoji gönderildi.

En çok tercih edilen tema 1 milyon kişinin yüklediği 'Ay- Yıldız' teması oldu.

En çok kullanılan hareketli çıkartma ise 600 bin defa paylaşılan 'Türk Bayrağı' oldu. Onu, 'Öptüm' 'İyi Bayramlar' ve 'Seni seviyorum' çıkartmaları takip etti.

49 bin 'evlilik teklifi', 92 bin 'çeyrek altın' gönderilirken 'gelin damat' 99 bin kez kullanıldı.

Tüm özellikleri ile TAMBU üzerinden toplamda 22 milyar etkileşim sağlandı.