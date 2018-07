Yapay zekalı telefonlarla hataya yer yok

Fotoğraf çekerken ya da yazı yazarken hatalarımızı düzelten, video ve fotoğraf montajını kolaylaştıran, cihazların performansını artıran yapay zeka teknolojisi kullanan telefonlar işimizi oldukça kolaylaştıracak

Artık insan hataları, yapay zeka teknolojisi yeteneklerine sahip cihazlarda ortadan kalkıyor. Çünkü işletim sisteminden işlemcilere, yapay zeka teknolojisi cihazların tüm yeteneklerini etkilemeye başladı. Daha başarılı ve yetenekli kamera, daha uzun pil ömrü, tüketici davranışını öğrenen işletim sistemi ve uygulama yazılımları için yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. Böylece insan hatalarını azaltan bir teknoloji tüm akıllı cihazlara girmiş oluyor. Akıllı telefonlar, yanımızdan ayıramayacağımız yetenekli asistana dönüşürken yapay zeka teknolojisinin uçsuz bucaksız olanaklarından faydalanıyor. Üstelik yapay zeka teknolojisi sadece işletim sistemi ve uygulamalarda değil, Çin'de ve ABD'de geliştirilen yeni işlemci platformlarında da kullanılıyor. Yani sadece yazılım değil, donanımdaki sınırlar da ortadan kalkıyor. Mesela bu teknolojinin kullanıldığı telefonların grafik ağırlıklı uygulamalardaki performansları daha çok artarken, çeviri uygulamalarının başarı oranı da sürekli yükseliyor.



PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILIK

Yapay zeka yeteneğine sahip bu telefonların bir başka özelliği de, en çok beğenilen fotoğrafların sırrını telefon kullanıcılarına sunması. Mesela fotoğrafını çektiğiniz kişi veya nesnenin arka planını bulanıklaştıran profesyonel çekim yetenekleri kazanıyorsunuz. Üstelik bu yetenekleri her seferinde daha hızlı kullanmanızı sağlıyor. Böylece yeni yetenekler, hataları ortadan kaldıran çözümler sıradan bir durum gibi algılanıyor. Daha iyi bir kare yakalamanızı sağlayacak basit kadraj değişikliği müdahalesi bile geliyor. Yani profesyonel fotoğrafçı olmanıza gerek kalmıyor ve çekim hatalarınız fotoğraflara yansımıyor. Instagram gibi uygulamaların efektlerine ihtiyaç da azalıyor. Aslında yapay zeka teknolojisi çalışıyor, biz övünüyoruz.



YETENEKLİ YÖNETMEN

Sadece fotoğraf çekimi değil videolarınızın klibinin yetenekli yönetmeni de yapay zeka teknolojisi oluyor. Hazır şablonlarla çektiğiniz fotoğraflardan arka fon için müzikler seçerek yayınlamanızı sağlayacak klipler hazırlamakta zorlanmıyorsunuz. Telefonunuzdaki fotoğraf ve video uygulaması doğrudan bu işlemi yapabiliyor. Yani Facebook'un size önerdiği klipleri artık telefonunuzdaki sıradan uygulamalar da yapabiliyor. Böylece kullanıcıların paylaşacağı içerik sayısı artıyor. Arka arkaya çekilen fotoğraflar konum, tarih ve içeriğe göre şekilleniyor. Unutulmaz kliplerin yönetmeni de yapay zeka olup çıkıyor.



HATASIZ YAZIM

Anlık mesajlaşma uygulamalarında yazışırken, sosyal medyada paylaşım yaparken yazım hataları adeta canımıza okuyor. Artık hatalı yazımları azaltan hem de daha hızlı yazmamızı sağlayan yapay zeka kullanan sanal klavyeler var. Kullandığınız cümle kalıplarını öğreniyor, doğru kelimeleri öneriyor. Android ve iOS mobil platformunda kullanılan sanal klavyelerin sayısı da yükseliyor. Türk Telekom'un sanal klavye çözümü TAMBU da yapay zeka teknolojisi kullanarak, kullanıcının daha hızlı ve hatasız yazmasına yardımcı oluyor. Ayrıca emojileri kullanma süresi kısalıyor. Yani arkadaşlarınızla yazışırken mahcup olmuyorsunuz. Kısacası kullanılan yapay zeka teknolojisi hataları örtmekle kalmıyor, işi çok kolaylaştırıyor.



OYUNCUYA PERFORMANS LAZIM

Yapay zeka özellikli MediaTek Helio P60 işlemci, zaman içerisinde telefonu ve kullanıcısını yakından tanıyor, kullanım alışkanlıkları doğrultusunda daha hızlı ve daha iyi bir deneyim sunuyor. Kamera deneyiminde ve oyun performansında da kullanıcıya iki kat fayda sağlamayı hedefliyor. Çinli MediaTek'in yeni işlemcisi Helio P60, Türkiye'de ilk kez Casper'ın yeni telefonunda kullanılacak. Casper'ın yeni telefonu, yüz tanıma, gerçek zamanlı kamera fonksiyonları, ortam ışığına tam uyum gibi özellikler sunacak. Telefonda kullanılan MediaTek Helio P60, oyun performansı konusunda oldukça iddialı.



BENDEN İYİ FOTOĞRAFÇI OLUR

Akıllı telefonun sahip olduğu fotoğraf yetenekleri profesyonel cihaz taşıyanları bile kıskandıracak seviyeye geldi. 6 inçlik AMOLED ekrana sahip Huawei Mate 10 Pro, yapay zeka birimli Kirin 970 işlemci seti, 6 GB RAM ve 128GB depolama kapasite ile zaten bilgisayarlarla yarışacak bir performans desteğiyle geliyor. Leica iş birliğiyle çift lens üretimine devam eden Huawei, yapay zeka destekli bulanıklık (Bokeh) efektini, yapay zeka destekli dijital zoom'u ve optik görüntü sabitleyici sistemini (OIS) bir araya getiriyor. Yani bildiğiniz profesyonel bir fotoğraf ortaya çıkıyor



YAPAY ZEKA EKONOMİK TELEFONLARDA DA OLACAK

Sadece pahalı amiral gemisi telefonlar değil, daha uygun fiyatlı ekonomik telefonlar da yapay zeka yeteneklerinden faydalanacak. Yapay zeka yeteneklerine sahip yeni Snapdragon 632, 439 ve 429 mobil platformları ekonomik telefonlarda da kullanılacak. Bu platformlar, Snapdragon serilerine daha yüksek performans, daha iyi pil ömrü, daha verimli tasarım, etkileyici grafik ve yapay zeka (AI) yetenekleri kazandırıyor. Bu yüzden telefonların sadece yüksek pil kapasitesine değil, tüketirken cimri davranmasını sağlayacak yapay zeka yeteneklerine de ihtiyaç var.



BASKETBOL DA DÖRT EKRANDAN İZLENECEK

Sevdiğiniz bir filmi ya da Dünya Kupası'nı canlı canlı dört farklı ekrandan izlemek artık mümkün. Ofisten çıkıp eve gidene kadar mobil ekranda izlediğiniz dünya kupası maçına televizyon ekranından devam etmeniz de artık sıradan bir durum. Peki internet ekranında izlemeye devam ederken değişik kamera açısını seçmek nasıl olacak? Dünya Kupası yayınlarını istediğiniz kameralardan izlemenizi sağlayacak altyapı mümkün. Aynı anda birden fazla ekranı izleyebilirsiniz. Hatta izlediğiniz maçın görüntü yönetmeni olabilirsiniz. Sadece Dünya Kupası maçlarında değil, basket maçlarında da bu tür teknolojileri göreceğiz. Türk Telekom'un yeni nesil TV platformu TİVİBU, 2018-2019 sezonundan itibaren Türkiye'de basketbol maçlarının yeni adresi olacak. Avrupa'nın en çekişmeli liglerinden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası ile Türkiye Basketbol Federasyonu All-Star maçları TİVİBU ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Erkekler Süper Ligi'ndeki sekiz maçın tamamı, her hafta canlı olarak yayınlanacak. Bu sekiz maçtan ikisi şifresiz yayın yapan TİVİBU spor kanalından yayınlanarak ücretsiz olarak izleyicilere sunulacak. HD kalitesinde toplam 15 spor kanalı ile sporseverlere hizmet eden TİVİBU, dört ayrı ekrandan izlenecek yayınlara basketbol maçlarını da eklemiş oluyor. Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi ile Erkekler ve Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı sunacak TİVİBU spor kanalları, bilgisayar, televizyon, tablet ve akıllı telefon ekranından da sporseverlerle buluşacak.







RAKAMLARIN DİLİ OLSA

Mobil kültür: Teleperformance CX Lab tarafından yayımlanan Global CX Araştırması, dünya genelinde online seyahat acentesi müşterilerinin yaşadıkları deneyimi inceliyor. Araştırmada, katılımcılarının yüzde 33'ünün acentelerle mobil uygulamalar üzerinden iletişim kurduğu gözleniyor. Yani her üç tüketiciden biri tatil planlamasını mobil uygulamalar üzerinden yapıyor. Güvenlik açığı: Facebook, bir blog yazısıyla 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında aktif olan ve 800 binden fazla kullanıcıyı etkileyen engelli listesi sorunu hakkında bilgi verdi. Söz konusu problemin sosyal ağın kullanıcılarının daha önce engelledikleri kişilerin engellerinin yanlışlıkla yeniden açılmasına neden olduğu belirtildi. Kaynak: www. teknoblog.com Siber güvenlik: Beş saniyede bir yeni bir siber tehdit örneğiyle karşılaşıyoruz. McAfee Labs'ın Haziran 2018 Tehdit Raporu'na göre siber suçluların yılın ilk çeyreğinde favori saldırı kanalı kripto para madenciliği ile fidye yazılımlar oldu. McAfe Labs, kripto para madenciliğine yönelik zararlı yazılımlarda yüzde 629'luk gibi ciddi bir yükselişe dikkat çekti. Bu, 2017'nin son çeyreğinde karşılaşılan yaklaşık 400 bin vakanın 3 milyona yaklaşması anlamına geliyor. Kaynak: McAfee Labs. Hikayeyi sevdik: 400 milyon kişi her gün Instagram hikayeler uygulamasını izliyor. IGTV uygulamasıyla Instagram'da daha fazla zaman geçirilmesi ile içerik seçenekleri sunulması amaçlanıyor. Birçok fenomen ve kurum, kendi kanallarını oluşturmaya başladı.







KAHRAMAN KADINLARIN ETKİLEYİCİ HİKAYELERİ

Türkiye'nin en önemli sorunu üretim. Bunu en iyi kadınlar görüyor. Kadınlar paylaşmayı, "ben" yerine "biz" demeyi erkeklerden daha çok sever. Mesela aileyi ayakta tutacak hayati kararlar alınırken kadınlar adeta birer çözüm üreten kahramanlara dönüşüyor. YouTuber kadınlar da, 'Biz' projesiyle, çevrelerindeki kadınları harekete geçiren, kahraman kadınların hikayelerini paylaşacak. Amaç, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlara ilham, cesaret ve güç vermek. Bunun için YouTuber'lar, www. bizvazgecmeyenler.com web sitesinden doldurulacak anketlerle izleyicilerini, günlük hayatta farklılaşarak elde ettikleri başarılarla efsane olmuş veya olmaya aday kadınların hikayelerini paylaşmaya davet ediyor. Herkesin katılabileceği anket sonucunda seçilecek hikayeler YouTuber'ların anlatımı ile bizlerle buluşacak. #YouTubeBiz

