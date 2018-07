Mutluluğun resmini yapan teknolojiler

Güzel anlarımızın oluşmasına mekan ve müzikle birlikte teknolojiler de aracılık ediyor. Profesyonel ekipleri internetten bulmak, online müzik servisinden istediğiniz şarkıya ulaşmak, fotoğraf ve videoları kaybetmeden paylaşmak artık zor değil

Hayatımızın geri dönülmez anlarında çekilen bir fotoğrafı ya da videoyu asla kaybetmek istemeyiz. Doğum günleri, mezuniyet, evlilik törenleri ile yaz tatillerindeki fotoğraf ve video çekimleri ile müzikte teknolojiyi doğru kullanmak hayatımızı kurtarabilir. Ortama göre istenilen müziği anında çalmak, fotoğraf ve videoları daha kaliteli çekmek, bunları saklamak ve paylaşmak hem önemli hem değerli. Bunun için ya profesyonel hizmet alacağız ya da doğru teknolojileri kullanacağız. İster teknolojiyi doğru kullanan profesyonelleri tercih edin ister siz doğru servis ve teknolojileri kullanarak ölümsüz anları doyasıya yaşayıp paylaşın. Bol bol selfie çekecekseniz ona göre de bir telefon tercih edin. Drone ile çekim yapmak gerekiyorsa, en iyi operatörü bulun. Eğer bu çekimi siz yapacaksanız doğru drone seçmeye özen gösterin. Doğru hizmet için de yine internetten faydalanabilirsiniz. Örneğin, Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot'un altıncı dönem girişimleri arasında yer alan Gigbi'nin kurucuları, insan hayatında 85 önemli an olduğunu söylüyor.



KENDİ BAŞIMIZA KALIRSAK

Bu programdaki 85 özel ana odaklanarak, profesyonel hizmet almakta zorlandığınız işler için doğru kişiyi bulabiliyorsanız. Bu arada Gigbi, hizmet verenlerin de kullanacağı bir platform. Yani internet üzerinden düğününüz için orkestrayı, doğum günlerine fotoğrafçı ya da palyaço bulabiliyorsunuz. Artık mutlu anların mühendisliğini yapmak daha kolay. Platformda kullanıcıların memnuniyet oranları ile aksaklıkları görmek de hayatınızı kurtarıyor.



İSTEDİĞİNİZ ŞARKI LÜKS DEĞİL

Mesela mezuniyet gününde sadece en iyi fotoğrafları ve videoyu çekmek yetmez. Bu görüntüleri korumak da zorundasınız. Artık düğünde ilk dansı hangi şarkıyla yapacağınıza karar vermek de zor değil. Türkçe veya dünya dillerinde istediğiniz şarkıya anında ulaşmak online müzik servisler sayesinde lüks olmaktan çıkıyor. Düğünde veya doğum gününde çekilen fotoğraf ve videoların zahmetsizce paylaşılması büyük kolaylık sağlayacak. Bu yüzden verdiğiniz kararlar, güzel anlara bir daha ulaşmanıza engel olabilir. Spotify, Apple Müzik, Fizy veya Mood müzik servislerinden birini seçtiğinizde istediğiniz şarkıya ulaşabiliyorsunuz. Müzik zevkinize uygun, kullanımı kolay, kaliteli hizmete hangi platformdan ulaşacağınızı düşünüyorsanız planlamaya başlayın. Önce beğendiğiniz şarkıların listesini hazırlayın.



NABZINIZA GÖRE ŞARKILAR HAZIR

Yıllar önce müzikleri indirmek ve sahip olmak önemliydi. Terabaytlık disk kulüpleri yüksek çözünürlüklü müzik arşivi için uğraşırdı. Ancak asıl sorun arşivi yönetmekti. Üstelik arkadaşlar yan yana gelince herkesin ortak zevkini bulma konusunda kişisel arşiv yetersiz kalıyor. Bu noktada online müzik servisleri öne çıktı. Spotify, Apple'ın indirme konusundaki başarısını genişbant internet ile daha ileri taşıdı. Aylık ödemelerle milyonlarca şarkılık arşive sahip olmak ve bu arşivi istenilen ortamlarda kullanmak büyük keyif. Türk Telekom da, Mood'la istediğiniz şarkıyı bulmanızı sağlayan platform olma iddiasını, bu değişen kullanım tarzı yüzünden benimsedi.



BU İŞİ EN İYİ KİM YAPAR?

En iyi tamirci veya kuru temizleyiciyi sıkça kullandığınız için bir fikriniz vardır. Hayatınızda belki ilk kez veya bir kez kullanacağınız hizmetler için doğru insanı nasıl bulacağınıza dair fikriniz olmayabilir. Gigbi, bir insanın hayatındaki 85 özel an için doğru profesyoneli; yani fotoğrafçı, müzisyen, DJ, palyaço veya sihirbazlardan doğru insanı bulmasını sağlayan online bir hizmet platformu. Fotoğrafçı, müzisyen, DJ veya barmen gibi profesyonellerin de kendilerine yeni müşteri bulacakları bir platform. Gigbi, iki tarafı buluşturuyor. Hizmet arayan işi tarif ediyor. Profesyonellerden uygun olanlar teklif veriyor. Belki pek çok parlak fikir bu platformun blogunda gezerken sizi bulabilir.



MÜZİK REKLAMLARI DA DEĞİŞTİRDİ

Ancak online müzik platformlarının nakit akışını sadece abonelik ücretiyle yönetmeleri kolay değil. Bu yüzden reklam konusunda yenilikçi arayış içindeler. Çocukluğunuzdan bu yana aklınızda olan reklamların belleğinize melodilerle yerleştiğini unutmayın. Mesela Eti, Omo, Ülker'in reklam müzikleri, 40 yaş üzerindeki insanların belleğine kazınmıştır. Günümüzde bu eski fikirler, yeni düşüncelerle birleşerek karşımıza çıkıyor.



TÜRKİYE İLK SIRALARDA

İki milyondan fazla çalma listesi ve 170 milyon aylık aktif kullanıcısı ile Spotify dünyanın en çok tercih edilen online müzik platformu. Türkiye ise bir kullanıcının günde ortalama 148 dakika müzik dinlemesiyle Spotify'ı en çok kullanan ülkeler arasında yer alıyor. İşte bu rakamları avantaja çevirmek isteyen Spotify, mobil reklam platfomu Adcolony ile iş birliği yapıyor. Bunu da müzik servisinde terzi işi çözümler üretiyor. Kişisel isteklere reklam verenlerin desteğiyle özel DJ'lerle müzik listeleri oluşturulabiliyor. Milyonlarca takipçisi olan spor, dans, konsantrasyon çalma listeleri artık markalarca sahiplenilebiliyor. Spotify Branded Playlists, markaların hedef kitleleri için hazırladıkları özel çalma listeleri anlamına geliyor. Audio reklamlar ile her an hedef kitlelere ulaşma şansı verirken, Spotify reklam ürünleri display ve video reklam seçenekleri de sunuyor. Dijital dünyanın marka güvenliği ve reklamların görüntülenmesindeki sorunlara bağımsız ölçümleme araçları ile çözüm sunuyor. Spotify üzerindeki reklam yayınları MOAT, IAS (Integral Ad Science) ve Nielsen ile ölçümlenebiliyor.



AYNI KAREDE DAHA ÇOK ARKADAŞIM OLSUN

Her özel anın vazgeçilmez parçası selfie (özçekim) fotoğraflar oldu. Peki fotoğ rafları çekmek için telefonunuzun ön kamerası, ortamın ışığı yeterli mi? Eğer ortam ışığı yetersizse, düşük ışıkta ön ve arka kameranın performansı yeterli mi? İşte bunun için özel bir seçim yapmak şart. Portre modunu kullanırken iPhone X daha güçlü ışık istiyor. Huawei P 2O çift kamera ile sorunu çözüyor. Oysa aynı işi Türkiye'de maalesef satılmayan Google Pixel 2 tek kamera ile olağanüstü performansla başarıyor. Yazılımın donanımın üstüne nasıl geçtiğinin güzel bir örneği.



ÜÇ KAFAYA GENİŞ AÇI

Şimdi telefonlar bir adım ileri giderek kaba tabiriyle telefonda gördüğü kelle sayısına göre geniş açı çekim yapıyor. Hatta çoğunuzun başına gelmiştir. Grup selfie çektiğinizde bazı arkadaşlarınızın fotoğrafın dışında kalması canınızı sıkmıyor mu? Bu son derece anlaşılır bir sıkıntı! Yapılan son araştırmalardan birine göre, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 66'sı, 3 kişiden daha fazla kişiyle grup selfie çekmenin çok zor olduğuna inanıyor. Alcatel 5, mükemmel grup selfie çekimini kolaylaştırmak için birçok faydalı fotoğraf çekme özelliği sunuyor. Akıllı kamera özelliğiyle çerçevedeki tüm yüzleri otomatik olarak algılayarak portre modundan süper geniş açı moduna geçiş yapıyor. LED flaşlı çift ön kamerası, sadece standart bir selfie mi yoksa grup selfie çekimi mi yapmak istediğinizi tespit ediyor; ikiden fazla yüz algıladığında hemen 120 derecelik geniş açıya geçiyor. Yani artık arkadaşlarınızdan birinin fotoğrafa sığabilmek için sıkışmasına gerek yok, çünkü Alcatel 5 tam anlamıyla bir selfie çubuğu alternatifi olacak çözüm üretme zekasına sahip.