Dijitalde eskiye özlem artıyor

Hem anı yaşatan hem de eski alışkanlıkları hatırlatan ürünlere ilgi giderek artıyor. Polaroid makinesi gibi çalışan akıllı telefona bağlanan yazıcılar, rekabette kaybetmiş Kodak telefonlar ile mobil telefonlarda karaoke ilgi görüyor

Sosyal medyayı bir gün takip etmeyince hayatı kaçırdığını düşünen insanların sayısı giderek artıyor. Siz de paylaşmak için yaşayanlardan mısınız?Anı yaşamaktan vazgeçtiğinizde kaçırdıklarınızın geri dönüşünün olmadığını da belirtelim.

Polaroid kağıt baskı alan, yeni nesil akıllı telefon yazıcıları ile ürünleri anı yaşamanızı sağlıyor. Nostaljik Kodak markası karşımıza akıllı telefon markası olarak da çıkıyor. Canon Selphy C300 fotoğraf yazıcısı da unutulmaz anları kağıt baskısıyla ölümsüzleştiriyor. Karaoke popüler bir kültürün parçasıydı. Akıllı telefonlarla karaoke yeniden doğdu.

Peki eskiye duyulan özlemin sebebi ne? Neden bunca dijital yenilik varken eskilere rağbet artıyor. Bu özleme yeni nesilden tanıklar da bulmak mümkün.



KÜLLERİNDEN DOĞUYORLAR

Dijital yaşam tarzına uyum sağlayamayan Kodak ve Nokia, yeniden doğuş için markalarına sarılıyorlar. Küllerinden yeniden doğan Kodak, Kodak Ektra kameradan ilham aldığı yeni akıllı telefon modeliyle yeniden piyasaya çıkıyor. Hem akıllı telefon hem de kamera yetenekleriyle öne çıkan cihaz, anı kaçırdığını düşünenler için isabetli bir seçenek. Bu eskiye dönüşün sebebi hızla akıp giden zamanda ruhunu dinlendirmek olabilir. Sanki bir çeşit suçluluk duygusunu dindirmenin yolu.

Kodak akıllı telefon ve kamera yetenekleriyle yeniden doğarken eskiye ait keyifli aksesuarları da peşinden getiriyor. Kodak Ektra deri kılıfıyla yeniden fotoğrafçıların gözdesi olurken akıllı telefon yetenekleriyle de paylaşım ve uygulamadaki eksikleri gideriyor. Daha geniş sensörle dijital dönüşümü başarıyla yapan Kodak Ektra, USB C girişiyle artık yeni nesil tüm şarjlarla uyumlu. Fotoğrafçıların ihtiyaç duyacağı tüm ayarlar mevcut. Siyah beyaz, elle kontrol gibi yetenekleri de fotoğraf makinesi alışkanlıklarını yaşatıyor.

Kimi düğün fotoğrafı çekenler, akıllı telefon avcılarıyla başının belaya girdiğini düşünüyorsa yanılıyorlar. Çünkü akıllı telefon kullanacıları da eskiye özlem duyuyor. Fotoğraflarını polaroid nostaljik kağıt baskı almak kolay. Kolayca çantanıza atıp taşıyabileceğiniz boyutlarıyla Canon Selphy CP1300, sizin için unutulmayacak anıların fotoğraflarını özel kağıt baskısıyla yeniden yakalamanızı sağlıyor.



HIZLI VE KOLAY BASKI

Bir dakikadan daha az sürede baskı alan Canon Selphy CP1300 fotoğraf yazıcısı, tüm mobil cihazlara uyumlu ve her platformu destekliyor. Selphy CP1300 aynı zamanda Wi-Fi bağlantı özelliğiyle de tek tuşla internete bağlanma, fotoğrafların her zaman her yerden hızlı ve kolay bir şekilde baskısının alınmasını sağlıyor.

İsteğe bağlı yüksek kapasiteli pil ömrü sayesinde ise 50'nin üzerinde fotoğraf baskısı alınabiliyor. 2x6 fotoğraf kabini stilinin yanı sıra vesikalık fotoğrafların da çıktısını alabildiğiniz Selphy CP1300, siyah, beyaz, pembe farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

***

Karaoke sanatçıları ortaya çıksın



Müzik tutkunları, yeni şeylerle tanışmaya her an hazır. Huawei Y6 2018 de müzik tutkunlarına eğlenceli deneyimler sunuyor. 88 dB ses üretebilen Huawei Y6, önceki sürümlerle kıyaslandığında, hoparlörden yüzde 78 daha fazla ses çıkarma kapasitesinde. Huawei Histen teknolojisi kullanılan ürün, sesleri tiyatro ya da konser salonu gibi ortamlara benzer şekilde optimize etme özelliğine sahip.

Arkadaşlarınızla aynı anda aynı müziği çalmak için bağlantı kurabildiğiniz Huawei Y6 2018, farklı telefonlara birden fazla ses kanalı atayarak özgün orkestranızı oluşturabileceğiniz eğlenceli özellikler de barındırıyor. Cihazın müzik kategorisindeki özellikleri bunlarla sınırlı değil. Mesela Karaoke... Sadece Uzakdoğu'ya has bir keyif değil. O nedenle Y6 2018'in Karaoke moduyla, içinizdeki sanatçıyı açığa çıkarabiliyorsunuz. Oyunseverleri de unutmayan Huawei Y6 2018, telefonu oyunlara göre optimize eden özel modu ve sessiz bildirimlerle oyun keyfini ikiye katlıyor.

Türk Telekom mağazalarında satışa sunulan Huawei Y6 2018, kamera özellikleri ile de iddialı. Stüdyo kalitesinde aydınlatma efektleriyle, her kareyi özenle işleyen sensörler, artırılmış gerçeklik özellikleriyle göz alıcı sonuçlar sağlıyor. Makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan cihaz, kullanıcıların davranışlarını ve alışkanlıklarını öğrenerek, daha iyi bir fotoğraf performansına imza atıyor.

Selfie'den vazgeçemeyenler için 5 MP ön kamerasıyla ve yerleşik filtrelerle her bir portreyi mükemmel birer fotoğrafa dönüştüren cihaz, farklı modlarıyla düşük ışık koşullarında dahi en iyi sonuçları sunuyor.