Yeni nesil kameralara tef tiş

Düşük ışıkta veya zorlu dış koşullarda, paylaşıma devam etmek isteyen dijital çağın canavarları için yeni nesil dijital kameralar çözüm oluyor. Herkes profesyonel kalitede çalışan cihazlara sahip olmak istiyor.

İzleyen değil, içerik üreten olmak için güçlü kamera, mikrofon gibi cihazları taşımak bunun için de yüksek maliyete katlanmak gerekiyor. Ancak akıllı telefonlar kadar kolay kamera alınmıyor.

Akıllı telefona Türk Telekom mağazalarında, sunulan finans modelerinden biriyle sahip olmak kolay. Hatta aylık faturalarla da akıllı telefon almak çok uygun.

Profesyonel fotoğraf makineleri için benzer bir yol henüz yok.

Hayatımız YouTube, Instagram, Facebook gibi platformlarda video ve fotoğraf paylaşmak olunca dijital kameralar da hızlı bir değişime girdi.

Kişiselleştirilmiş kullanım özellikleri ve düşük ışık performansıyla, kullananıcıları memnun eden yeni dijital kameralar yolda.



DÜŞÜK IŞIKTA ODAKLANIYOR

Yeni Canon EOS R serisi gövde 4 farklı mercekten oluşuyor. Eski mercekler adaptörle rahatlıkla kullanılabiliyor. EOS R gövdesi otomatik makineler kadar küçük, profesyonel değiştirilebilir merceğe sahip. Ayrıca SLR cihazlar kadar ergonomik tasarımıyla elinize oturuyor.

Yani profesyonel kameralara göre daha hafif bir cihaz taşıyorsunuz.

EOS R, sessiz çalışmasının yanında dijital yeteneklerle kişiselleştirilmiş ayarlara sahip olmasıyla da öne çıkıyor.

Yeni tasarım, eski alışkanlıkları göz ardı etmiyor. EOS R gövdesi üzerindeki hemen hemen her kontrol özelleştirilerek EOS kullanıcılarına yepyeni kişiselleştirme ve kullanım seviyesi sunuyor.

Kullanıcılar tarafından alışkın olunan ancak yeniden tasarlanan EOS ergonomisi ve güven veren kullanım özellikleri (kötü hava şartlarına karşı koruma sağlayan sağlam magnezyum alaşımlı gövde dahil) kullanıcıların EOS R'yi daha rahat tutma ve sezgisel arayüzün keyfini çıkartarak uzun sürelerde çekim imkanı sunuyor.



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİYOR

Canon'un EOS fotoğraf makinesi serisinde hemen baş parmağınızla kontrol edeceğiniz ilk olarak EOS R modelinde özelleştirilebilir çoklu işlev çubuğu kullanılıyor.

Kullanıcılar bundan yararlanarak tercih ettikleri ayarlar için (örneğin ISO ayarı için), kaydırma/dokunma hareketi belirleyerek özelleştirme yapabiliyor. Düşük ışıkta odaklanmak için bu ayar cihazı sallamadan kullanılabiliyor.