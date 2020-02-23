Çocukları 6 adımda sosyal medyada koruyun

Sosyal medyada zaman geçiren çocukların, güvenlik, kişisel bilgi, mahremiyet kavramlarını bilmemesi kendisi ve ailesi için risk oluşturuyor. Aileler sosyal medyada yıldız olmak isteyen çocuklarına karşı nasıl önlem alacağını bilemiyor. Ama bahsedeceğimiz 6 madde bu aileler için hayati önem taşıyor

Yeni nesil çocuklar daha hızlı uyum sağladıkları dijital dünyada anne babanın hiç arzu etmediği alışkanlıkları kazanabiliyor.

Aile için büyük riskler taşıyan süreçte güvenlik, kişisel bilgiler, aile mahremiyeti açısından olumsuz ve daha da önemlisi çocuğun sağlığını tehdit edecek gelişmelerle karşı karşıya kalmak mümkün.

13 yaşından önce sosyal medya kullanmaması gereken çocuklar yaşıtlarının da baskısıyla telefon ve sosyal medya hesabına sahibi oluyor. Siz aile olarak kurallar koysanız bile çocuğunuz cam bir fanusta yaşamadığı için okuldaki arkadaşlarından etkileniyor. Siz "13 yaşına kadar telefon almamalıyım" derken, henüz dokuz yaşında telefon ve sosyal medya hesapları açmak zorunda kalan pek çok aile var. Yani ailenin isteği çocuğun 13 yaşına kadar uzak durması olsa da gerçekler daha erken önlem almanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.



YASAK DEĞİL KURAL

Çocuğunuza zaman ayırmadan ve ona örnek olmadan asla kural getiremezsiniz.

Siz çocuğunuzun yanında sürekli telefon ekranına bakarak bir şeyler konuşuyorsanız, koyduğunuz kurallara çocuğunuzun inanmasını ve bunları uygulamasını bekleyemezsiniz.

Yani uygulayamadığınız her kural çocuğa, "Kurallar çiğnenebilir" mesajının ulaşmasına sebep oluyor.

Çocuğunuzla konuşarak getirilen kuralların sebebini, kendisi ve ailesi için önemi konusunda ikna etmelisiniz. Yani kuralları neden ve nasıl uygulayacağını beraber konuşarak anlatın ve kendinizin bir numaralı örnek olduğunu unutmayın.

Kamerayı nasıl kullanacağı, çekim yapmadan önce mutlaka izin alması gerektiği konusunda uyarılarda bulunun. Ayrıca kendisinin sonra utanç duymasına sebep olacak görüntüleri paylaşmadan önce sizin onayınızdan geçmesinde fayda var. Öte yandan akıllı telefon veya kamera dışında hızlı internet bağlantısı için Türk Telekom Fiber hizmeti gibi sınırsız internet bağlantısı çocuğunuz ve aileniz için iyi bir seçenek olabilir. Bu doğrultuda isterseniz gelin çocuğunuzla mutlaka paylaşmanız gereken altı önemli maddeye yakından bakalım.



1 MAHREM VE KİŞİSEL BİLGİLER:

Aileye ait mahrem ve kişisel bilgilerin neler olduğunu çocuğunuzla paylaşın.

Bir arkadaşı tam tersine hareket ederek paylaşsa bile kendisinin neden paylaşmaması gerektiğini konusunda çocuğunuzu ikna edin. Kişisel bilgilerin paylaşılmasının getireceği riskleri çocuğunuza anlatın. Ailenin adresi, kimlik bilgileri, kredi kartı bilgilerinin neden kişisel bilgi olduğunu çocuğunuzla mutlaka paylaşın. Ailenin onayı olmadan paylaşamayacağı bilgiler konusunda çocuğunuzu uyarın.



2 FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞMA:

Çocuğunuz kendi videosunu ya da fotoğrafını paylaştıktan sonra büyük utanç duymasına sebep olacak bir görüntü olup olmadığını düşünmeli. En önemlisi videoda veya fotoğraflarda arkadaşı ya da tanımadığı biri varsa, ondan mutlaka onay almalı. Onay alınmış olsa bile küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadelerle yapılan paylaşımın başkasına zarar vereceği anlatılmalı.



3 DİJİTAL ZORBALIĞA KARŞI UYARI:

Çocuklar arkadaşları ve kendileri için daha acımasız ve keskin ifadeler kullanabiliyor. "Arkadaşlarım da yaptı" diyerek bir başkasını aşağılayan, duygusal veya fiziksel olarak zarar görmesine sebep olacak paylaşımlardan uzak durması gerektiği konusunda çocuğunuzu uyarın.



4 KOMİK, YALAN, YANLIŞ BİLGİ:

Dijital ortamda yalan söylemenin normalleştirilen bir kavram haline geldiğini görebiliyoruz. Özellikle farklı kimliklere bürünerek bunu yapmanın yol açacağı sonuçlar konusunda çocuğunuzu bilgilendirin. Çocukların komik bulduğu bazı şeylerin aslında bir başkası için aşağılayıcı ve üzücü sonuçlar doğurabileceği konusunda çocuğunuzu uyarın. Yalan söylemenin veya abartılı ifadeler kullanmanın dijital ortamda da kötü sonuçlar doğurabileceği konusunda onları uyarın.



5 ZARARLI YARIŞLAR: Çocukların vücuduna zarar verecek, onların narin vücutlarını zorlayacak yarışmalar veya tehlikeli ortamlarda fotoğraf çektirmelerine sebep olacak davranışlara karşı mutlaka tetikte olun. Farkında olmadan riskli yerlerde fotoğraf veya video çekmek kendisi ya da arkadaşı için risk oluşturabilir.



6 FARKLILIKLAR ALAY KONUSU DEĞİL:

İnsanların doğuştan gelen fiziki özellikleri ve farklılıkları dolayısıyla alay konusu olmaması gerektiği konusunda çocuğunuzla içtenlikle konuşun.

Renk, dil, ırk, giyim tarzı, toplumsal statü, dini inanış ve ritüeller, siyasi görüşlerinden veya engelli olmalarından dolayı asla farklı davranmamaları konusunda çocuğunuzu mutlaka uyarın.



KULAĞI HASSAS MÜZİK TUTKUNUNA ÖZEL TASARIM

Hem ses tutkunları hem de oyuncular için tasarlanan ROG Theta Electret, sağlam, yüksek kaliteli bir tasarımda olağanüstü ses ve mükemmel oyun deneyimi sunuyor. Electret sürücü teknolojisi, özellikle yüksek ve orta frekans aralığında gerçekçi ses kalitesi sağlıyor. Kulaklık, oyun oynarken veya müzik dinlerken saf, yüksek çözünürlüklü ses için, yüksek kaliteli bir DAC veya amplifikatörle eşleştirilebiliyor.

ROG Theta Electret, sürücüsünü, optimize edilmiş bas sunmak için hava geçirmez bir hazne tasarımına sahip bağımsız bir ASUS Essence neodimyum sürücüyle birleştiriyor.



ZAFERE GİDEN YOLDA OYUN MONİTÖRÜ SEÇİN

LG Türkiye, oyun meraklılarına sunduğu yeni UltraGear Oyun Monitörü ile zafere giden yolu hızlandırıyor. LG'nin heyecan verici oyun deneyimi sunan, genişletilmiş UltraGear, 1 milisaniye IPS NVIDIA G-SYNC oyun monitörleri Mart başında Türkiye'de satışa sunulacak.

LG UltraGear monitörler, şaşırtıcı tepki kalitesi ve tepki süresi ile en tempolu oyunlarda bile gerekli hızı sağlıyor, kararan ve titreşen ekranlara son veriyor. Yüksek hız için tasarlanan 27GN750 UltraGear Oyun Monitörü, oyuncuların ekranda anında işlem yapmasına olanak tanıyor, gerçeküstü bir görsel akıcılıkla, hızlı hareket eden nesneleri daha net bir şekilde gösteriyor.



YENİ TEKNOLOJİLER TELEFON KAMERASININ GÖZÜNÜ AÇTI

Akıllı telefonların fark yaratan özellikleri arasında kameralar öne çıkıyor. Fark yaratan kameralarda yenilikler tüketicinin deneyimiyle daha çok anlaşılabilir hale geliyor.

Çinli diğer rakipleri gibi fiyat performans odaklı telefonlarıyla dikkat çeken realme XT'yi deneme şansı bulduk. realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64 MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Yani gözün beyne taşıdığı resimleri gerçeğe en yakın ve büyük ölçekli aktarmasını sağlıyor.

Düşük ışıkta daha iyi görüntü için 48 MP sensörden yüzde 34'lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliği ile 6 P lens kullanıyor.

Çekilen fotoğraflarda keskinlik ve netlik büyük önem taşıyor.

ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64 MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4'ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. İşte daha net görüntü elde etmek için kullanılan Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.

Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64 MP modunda 9216x6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16 MP çekimden 4 kat daha büyük olup yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlıyor. Yani beni poster büyüklüğünde kağıda bas diyenlere sergilerde kullanılacak büyüklükte baskı alınabiliyor. Yani bu telefonla birlikte yazıcıyı çalıştırıp kablosuz olarak kullanabilirsiniz.



ŞIK TASARIM, DİNAMIK BİR KULLANIM

realme XT, 16.3 cm (yani 6.4 inç) FHD + Süper AMOLED, aktif kullanım oranını yakalayan ekrana sahip. Yükseltilmiş yüksek hassasiyetli dağıtım teknolojisi ve COF paketleme teknolojisi, telefonun yüzde 92.1 ekran/gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.

Dahili gece modu, düşük ışık koşullarında okurken veya oyun oynarken gözlerinizi koruyor. Süper AMOLED ekran, gece modu açıkken daha fazla güç tasarrufu ile uzun süreli kullanım kolaylığı sunuyor.