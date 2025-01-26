TİMUR SIRT

Hayatınızın en mahrem cihazı akıllı telefonunuz kayboldu. Şimdi kötü senaryoya hazırlıklı olun. Sadece “Bul” benzeri uygulamaları hazır hale getirin. eSIM kullanarak yurt dışında olsanız bile, yeniden numaranıza kavuşabilirsiniz. Telefon içinse fazla umutlu olmayın

Hayatımızın en mahrem bilgilerini taşıyan akıllı telefonlar her türlü önleme rağmen kötü bir ticaretin parçası olmaya devam ediyor. Akıllı telefon hırsızlıkları, "Cihazımı Bul" ve uzaktan kilitleme gibi güvenlik önlemlerine rağmen çeşitli nedenlerle devam ediyor. Hırsızlar, çaldıkları telefonları hızlıca kapatarak veya uçak moduna alarak cihazın izlenmesini engelleyebilirler. Bu durumda, "Cihazımı Bul" gibi uygulamalar çalışamaz hale geliyor. Ayrıca akıllı telefonlar çalındıktan sonra anında pili çıkarılıp hiç bir etkileşim olmayan bir kutuya alınıyor. Bazen bu özel kutularda 1 hafta, hatta 1 ay bekletildikten sonra tümüyle reset atılıp IMEI numarası değiştirilerek satılıyor. Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi, mevcut hesapların ve güvenlik ayarlarının silinmesine neden olur. Bu da uzaktan kilitleme ve izleme işlevlerini devre dışı bırakabiliyor. Bazı cihazlarda, hırsızların güvenlik önlemlerini atlatmasına olanak tanıyan yazılım açıkları bulunabilir. Örneğin, Android işletim sisteminde tespit edilen kritik güvenlik açıkları, saldırganların kişisel verilere erişmesine imkan tanıyabilir.

ALMANYA'DA 5 KİŞİDEN BİRİ ÇALDIRIYOR

Birçok kullanıcı, cihazlarında mevcut olan güvenlik özelliklerini etkinleştirmemekte veya güçlü parolalar kullanmıyor. Bu da hırsızların cihazlara erişimini kolaylaştırıyor. Hırsızlar, çaldıkları telefonları parçalara ayırarak veya yedek parça olarak satarak izlenmeyi zorlaştırabilirler. Bu yöntem, cihazın bütün olarak izlenmesini engelliyor. Uluslararası araştırmalar, akıllı telefon hırsızlıklarının yaygın bir sorun olduğunu ve kullanıcıların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini göstermektedir. Örneğin, Almanya'da yapılan bir araştırma, her beş kişiden birinin akıllı telefonunun çalındığını ortaya koyuyor. Bu durum, hırsızlıkların ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir.

GÜÇLÜ PAROLALAR KULLANIN

Akıllı telefon hırsızlıklarını tamamen önlemek mümkün olmasa da, kullanıcıların alabileceği bazı önlemler bulunmaktadır: Cihazınızın güvenliğini artırmak için karmaşık parolalar veya parmak izi/tanıma gibi biyometrik kilitler kullanın. "Cihazımı Bul" ve uzaktan kilitleme gibi özellikleri aktif hale getirin ve düzenli olarak kontrol edin. Cihazınızın işletim sistemi ve uygulamalarını güncel tutarak güvenlik açıklarını minimize edin. Kalabalık ortamlarda cihazınızı güvende tutun ve şüpheli durumlarda hızlıca harekete geçin. Bu önlemler, cihazınızın çalınma riskini azaltmasa da, çalınma durumunda verilerinizin güvende kalmasına yardımcı oluyor. Telefonun kaybolduğu gün gelen yardımcı olma mesajlarına karşı dikkatli olun.



Apple iPhone çalınırsa adım adım Bul özelliği kullanın

Bir başka Apple cihazından veya bilgisayardan iCloud.com adresine gidin ve Apple Kimliği bilgilerinizle giriş yapın. Size ait olan cihazları seçerek uzaktan sesini çaldırıp "Cihazımı Bul" seçeneğini seçin ve kaybolan cihazınızı listeden bulun. Cihazın haritadaki konumunu görün, eğer yakındaysa "Ses Çal" seçeneğini kullanarak cihazı bulmaya çalışın.

Kayıp Modunu Etkinleştirin: iCloud üzerinden "Kayıp Modu"nu etkinleştirerek cihazı kilitleyin. Telefon ekranında bulunması için bir mesaj ve ulaşılabilir bir telefon numarası bırakabilirsiniz. Bu mod etkinleştirildiğinde cihaz Apple Pay ve diğer hassas verilere erişimi otomatik olarak kısıtlar.

Cihazın Verilerini Silin (Gerekirse): Eğer cihazınızı geri almanın mümkün olmadığını düşünüyorsanız, "Cihazı Sil" seçeneğini kullanarak tüm kişisel bilgilerinizi uzaktan silebilirsiniz. Ancak bu işlemden sonra cihazın konumunu izleyemezsiniz.

Operatörünüzü Bilgilendirin: SIM kartınızı devre dışı bırakmak veya yeni bir SIM almak için operatörünüzle iletişime geçin. Operatörünüz cihazınızın IMEI numarasını kullanarak cihazı kara listeye alabilir.

Yetkililere Bildirin: En yakın polis merkezine giderek durumu bildirin. IMEI numarasını paylaşarak cihazınızın bulunması ihtimalini artırabilirsiniz.



Android cihazlar için Cihazımı Bul özelliği

Google Cihazımı Bul web sitesine veya başka bir Android cihazdaki "Cihazımı Bul" uygulamasına giriş yapın. Google hesabınızla oturum açtıktan sonra cihazınızı seçin. Cihazınızın haritadaki konumunu görüntüleyin ve "Ses Çal" seçeneğiyle cihazınızı bulmaya çalışın.

"Cihazımı Kilitle" seçeneğini kullanarak cihazınızı uzaktan kilitleyin. Ekranda bir mesaj ve ulaşılabilir bir telefon numarası gösterebilirsiniz.

Cihazın Verilerini Silin (GerekirsCihazınıza erişim mümkün değilse, "Cihazı Sil" seçeneğini kullanarak tüm verilerinizi uzaktan silebilirsiniz. Bu işlem, cihazınızı takip etme özelliğini devre dışı bırakır.

SIM kartınızı devre dışı bırakmak veya değiştirmek için operatörünüzle iletişime geçin. IMEI numarasını vererek cihazınızı kara listeye ekletebilirsiniz.

Polis merkezine giderek cihaz kaybını raporlayın. IMEI numaranız, cihazınızın bulunmasında yardımcı olabilir.



Güvenli kullanım için 3 basit yöntem

1- IMEI Numarasını Not Alın: Telefonunuzun IMEI numarasını kaybetmeden önce bir yere not edin. IMEI numarasını öğrenmek için telefonunuzda *#06# tuşlayabilirsiniz.

2- Güçlü Şifreleme ve Şifre Kullanın: Telefonunuzun çalınması durumunda verilerinizin kötüye kullanılmasını önlemek için ekran kilidi (PIN, parmak izi, yüz tanıma) etkinleştirin.

3- Yedek Almayı İhmal Etmeyin: Verilerinizi düzenli olarak bulut hizmetlerine veya harici bir cihazda yedekleyin.



Dijital eğitim ürünü JetDers, sömestirde öğrencilerin yanında

Dijital eğitim ürünü JetDers ile ortaokul ve lise öğrencilerine yarıyıl tatilinde eğitim desteği ve eksiklerini tamamlama imkânı veren Türk Telekom, öğrencilerin okul yazılılarında ve LGS-YKS sınavlarında başarılarını artırma olanağı sunuyor.

Türk Telekom, geliştirdiği öncü eğitim çözümleriyle öğrencileri eğitim hayatında desteklemeye devam ediyor. Uçtan uca zengin, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan JetDers'te, Veli Yönetim Sayfası sayesinde veliler çocuklarına aldığı tüm dersleri tek sayfa üzerinden kontrol edebilecek. 'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom, eğitim ve öğretim alanında geliştirdiği ürünlerle yarıyıl tatili döneminde öğrencilere destek oluyor.

Türk Telekom'un dijital eğitim ürünü JetDers ile 5. ve 12. sınıf arasındaki öğrenciler, dersleri akıcı öğrenip eksiklerini tamamlayabiliyor.

Yarıyıl tatili döneminde eksikler JetDers ile tamamlanıyor Verimli ders anlatım videoları ile öğrencilerin derslerde eksiklerini tamamlamasına yardımcı olan JetDers'e Türk Telekom mobil ve evde internet aboneleri ayda sadece 99TL ödeyerek sahip olabiliyor.

Öğrenciler, JetDers'te yer alan akıllı sistem ile zorluk yaşadıkları konuları belirleyip bu alanlarda kendilerini geliştirme ve eksiklerini etkin tamamlama imkânı elde edebiliyor. Matematik, Fizik, Türkçe gibi toplamda 16 farklı dersin yer aldığı JetDers'te, konular Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde işleniyor ve düzenli olarak güncelleniyor.

VELİLER KONTROL EDEBİLİYOR

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Jet- Ders'te, veliler için Veli Yönetim Sayfası uygulamaya dahil edildi. Bu sayfa sayesinde veliler çocuklarına aldığı tüm dersleri tek sayfa üzerinden görüntüleyebilecek. Birden fazla öğrencisini ayrı ayrı kontrol edebilen veliler toplam satın alımlarını tek sayfada yönetebilecek.

Tekil ve çoklu ders satın almak isteyen öğrenciler için uygun fiyatlı bu çözüm, Türk Telekom müşterilerinin evde internet ya da mobil faturalarına ek olarak yansıtılabiliyor.

Türk Telekom satış kanalları (Türk Telekom Uygulaması, Türk Telekom Online İşlemler, Çağrı Merkezi, ofis/bayi ve www.jetders. com.tr) üzerinden yapılan satın alımlarda verilen aktivasyon kodu ile JetDers, web sitesi üzerinden kolayca aktif hale getirilebiliyor.

Öğrenciler bilgisayar ve akıllı telefonları üzerinden eğitim içeriklerine ulaşabiliyor. JetDers uygulaması iOS ve Android cihazlarda kolaylıkla indirilebiliyor ve kullanılabiliyor.