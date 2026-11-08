Dijital dünyada açık kapı bırakmayın

Son dönemde artan siber saldırılar yalnızca banka ve kripto para hesaplarını değil, süpermarketlerin soğutma sistemlerini bile hedef aldı Milyarlarca dolarlık kayıplara ve günlük hayatı etkileyen aksaklıklara yol açan saldırılar, dijital güvenliğin önemini bir kez daha ortaya koydu İşte banka hesaplarından akıllı cihazlara kadar kendinizi korumak için alabileceğiniz basit önlemler

Sadece son bir ayda (Ekim 2026) siber saldırılar finansla sınırlı kalmadı. Bir borsa, bir banka, bir maliye bakanlığı ve Avrupa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemi hedef alındı. En büyük parasal kayıp Binance'te yaklaşık 6,3 milyar dolalık kayıp olduğu tahmin ediliyor. Saldırganlar önce sahte bir iş görüşmesiyle bir çalışanın bilgisayarına sızdı, ardından çalıntı yetkilerle cüzdan imzalama servisine ulaştı. Paranın büyük kısmı yaklaşık 20 dakikada 10 farklı blokzincirden çıktı. FBI olayı Kuzey Kore bağlantılı bir yapıya bağladı. Yaklaşık 2.85 milyar dolar donduruldu veya engellendi. Binance kullanıcı kaybını kendisinin karşılayacağını söylüyor ve etkilenen token varlıklarının yüzde 98'ini yerine koyduğunu açıkladı. Günlük hayata en görünür etki ise Fransa'da bozulan gıdalar ve bloke olan banka uygulamaları oldu. Olaylar tek merkezden yönetilen bir saldırıya benzemiyor. Farklı aktörler ve yöntemler var. Ortak nokta, saldırganların önce insanı ve uzaktan erişimi hedef alması, yapay zeka araçlarının ise saldırıyı ucuz ve hızlı hale getirmesi. Belki de tek İyi haber, bireyler için en etkili önlemler hala basit ve ucuz.

KRİPTO BORSASINDA MİLYARLIK VURGUN

Credit Mutuel Arkea, Fransa yaklaşık 118 milyon Euro'luk saldırı gerçekleşti. Blokzincir araştırmacısı ZachXBT ve yerel basın, birkaç gün içinde yaklaşık 133 milyon doların kripto paraya çevrildiğini bildirdi. Banka saldırıyı, sahte işlemleri ve bazı transferlerin askıya alındığını doğruladı. Ancak tutarı teyit etmedi ve müşteri varlıklarının etkilenmediğini söyledi. Bankacılık uygulamasında transferler geçici olarak durdu. Belçika Maliye Bakanlığı (28 Ekim). Vergi portalı dahil birkaç çevrimiçi hizmet önlem amacıyla kapatıldı. İlk bulgularda kişisel veri hırsızlığına dair işaret yok.

SÜPERMARKETLERDE GIDALAR ÇÖPE GİTTİ

Fransa ve Avrupa'da süpermarket soğutma sistemleri (12 Ekim ve 2 Kasım). Saldırganlar, tedarikçi Danfoss'un denetleyicileri üzerinden uzaktan buz çözme (defrost) ayarını değiştirdi. Dolaplar ve dondurucular gece boyunca ısındı, bazı yerlerde 50 dereceye kadar çıktı. Fransız basını yüzlerce mağazadan söz ediyor (bazı kaynaklarda 700'e kadar). Intermarche'nin yaklaşık 300 mağazasının etkilendiği ve çok milyon euroluk kayıp riski bildirildi. Haguenau'daki iki Intermarche'de 270 bin euroluk ürün çöpe gitti. 2 Kasım'da benzer olaylar Belçika, Estonya, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç'teki mağazalara da yansıdı (Delhaize, Carrefour, Intermarche, Spar). Fransa'daki ilk haberlerde saldırı üstlenilmemişti. Daha önce yayımlanan bir Claroty araştırması, ele geçirilen bir Danfoss denetleyicisinin soğutmayı kapatıp sıcaklık göstergelerini sahte gösterebildiğini ortaya koymuştu. Bu, olayın finansla değil gıda güvenliğiyle ilgili ciddi bir örnek olduğunu gösteriyor.



SANAL HESAPLARINIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN 10 ALTIN KURAL

Her hesap için farklı ve uzun bir parola kullanın; bir parola yöneticisi bunu kolaylaştırır.

SMS yerine uygulama tabanlı doğrulama veya donanım anahtarı kullanın. Kripto ve banka hesaplarında öncelik verin.

Çekim adresi beyaz listesi, çekim sonrası bekleme süresi ve hesap giriş bildirimi gibi borsa/banka güvenlik ayarlarını açın.

Bankanız ve borsanızdan gelen e-posta bildirimlerini ayrı, güçlü korunan bir e-posta adresine yönlendirin.

Cihazlarınızın İşletim sistemi ve uygulamaları güncel tutun; güncelleme erteleyerek kendinizi riske atmayın.

Bilinmeyen kaynaklardan dosya, eklenti veya "kodlama ödevi" indirmeyin. Binance saldırısının ilk adımı tam olarak buydu.

Banka ve kripto işlemleri için mümkünse ayrı, temiz bir cihaz veya ayrı bir tarayıcı profili kullanın. Tarayıcı eklentilerini azaltın; kullanmadıklarınızı silin.

Mesajlar, aramalar ve bağlantılarBankadan veya borsadan geldiğini söyleyen aramalarda telefonu kapatın, kartın arkasındaki veya resmi uygulamadaki numarayı kendiniz arayın.

Sizi aceleye getiren, "hemen işlem yapın" diyen mesajlara güvenmeyin.

Bağlantıya tıklamak yerine uygulamayı veya adresi kendiniz açın.

Sahte iş teklifleri için özellikle dikkatli olun: ilk görüşmede dosya indirmenizi veya uzaktan erişim kurmanızı isteyen kişi güvenilir değildir.



BİRİKİMİNİZİ TEK YERDE TUTMAYIN



Uzun vadeli tuttuğunuz varlıkları borsada değil, kendi kontrolünüzdeki bir donanım cüzdanında saklayın.

Tüm varlığınızı tek borsada veya tek cüzdanda tutmayın.

Cüzdan kurtarma kelimelerini (seed) asla dijital ortamda saklamayın, hiç kimseyle paylaşmayın.

Bilmediğiniz bir sözleşmeye yetki (approval) vermeyin.

Kullanmadığınız yetkileri iptal edin.

Borsa "kullanıcı kaybını karşılıyoruz" dese bile bu bir garanti değildir.

Şirketin kaynakları ve düzenleyici denetimi önemli olduğu ortada.



AKILLI CİHAZLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Dijital güvenlik sorun yaşandığında yetmeyebilir.

Şu adımlar "internet ya da uygulama çalışmadığında" size zaman kazandırır:

❙ Uzaktan yönetim paneli olan cihazların (soğutma, kamera, alarm) varsayılan parolasını değiştirin.

❙ Mümkünse internete doğrudan açmayın, VPN arkasında tutun.

❙ Üretici güvenlik güncellemelerini uygulayın ve tedarikçinizden hangi uzaktan erişim yollarının açık olduğunu yazılı isteyin.

❙ Cihaz ağını ofis ve ödeme ağından ayırın.

❙ Ana sistemden bağımsız, kendi pilli bir sıcaklık alarmı kullanın. Panel manipüle edilse bile bu alarm uyarı verir.

❙ Mesai dışı ayar değişiklikleri için bildirim açın ve uzaktan erişim kayıtlarını düzenli kontrol edin.



İNTERNET KESİLİRSE HAZIRLIKLI OLUN

Dijital güvenlik sorun yaşandığında yetmeyebilir.

Şu adımlar "internet ya da uygulama çalışmadığında" size zaman kazandırır:

❙ YEDEK ERİŞİM: Banka kartınızı ve en az bir ikinci ödeme yöntemini (farklı bankadan kart) yanınızda taşıyın.

❙ KÜÇÜK BİR NAKİT REZERVİ: Birkaç günlük gıda, ulaşım ve ilaç gideri kadar nakdi evde güvenli bir yerde bulundurun. Bu panik değil, temel hazırlıktır. Çok büyük tutarlara gerek yok.

❙ KÂĞIT KAYIT: Hesap numaralarınızı, banka müşteri hizmetleri numaralarını ve önemli kurum telefonlarını yazılı, güvenli bir yerde saklayın.

❙ HESAP DAĞITIMI: Maaşınızı ve birikimlerinizi tek bankaya bağlı bırakmayın; farklı kurumlarda hesabınız olsun.

❙ KURTARMA BİLGİLERİ: Parola yöneticisi ana parolası ve kripto cüzdan kurtarma kelimelerini kâğıda yazıp ayrı, güvenli yerde (örneğin kasa) saklayın. Bunu kimseyle paylaşmayın.

❙ AİLEYİ BİLGİLENDİRİN: Yaşlı yakınlarınıza banka adına yapılan aramalara karşı basit bir kural öğretin, "Arayanla değil, bankanın bildiğim numarasıyla görüşürüm."

❙ EVRAKLAR: Önemli belgelerin (kimlik, sözleşme, hesap özetleri) basılı veya çevrimdışı yedeğini alın.

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TÜRK TELEKOM'DAN EĞİTİME ÇOK KATMANLI DESTEK GELİYOR

Türk Telekom, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında erişilebilirlik, genç yetenek geliştirme, öğretmenlere destek ve eğitim teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor

Türk Telekom 2014'ten bu yana Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile yürüttüğü Günışığı projesi, yeni eğitim döneminde etki alanını genişletiyor. Türk Telekom Ar-Ge ekiplerinin geliştirdiği TahtApp ise 40 ilde 300 okulda, 300'ü aşkın az gören öğrencinin sınıf içi öğrenme sürecine entegre edilecek. Uygulama, sınıf tahtasındaki yazılı bilgiyi kamerayla algılayıp öğrencinin tabletine aktarıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 81 ilden bin az gören çocuk, akranlarıyla aynı okullarda eğitim görme imkânı buldu. Şirket, 2025-2026 yılı sonunda karne törenini de 5G teknolojisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukları aynı anda buluşturan bir organizasyonla gerçekleştirdi.

ÜCRETSİZ SERTİFİKA PROGRAMI

Türk Telekom Gelişim Üssü kapsamındaki programlar şöyle: Ustasından Telekomünikasyon eğitimiyle 14 üniversiteden her yıl 500'den fazla öğrencinin katıldığı program, 2026'da 12-14 hafta sürdü, 12 eğitimden oluştu, ücretsiz ve sertifikalıydı. Yapay Zekâ Kampı'26: 10 günlük program 22 Haziran-3 Temmuz 2026 arasında yapıldı ve 10'dan fazla eğitim içeriyordu. Katılım ücretsizdi, İstanbul dışından gelenlerin ulaşım masrafları şirket tarafından karşılandı. Üniversite duyurularına göre ilk üçe toplam 200 bin TL ödül verildi. Siber güvenlik, bulut bilişim, yazılım geliştirme ve büyük veri kampları da programda yer alıyor.

KADINLARA DİJİTAL EĞİTİM

TOBB, UNDP ve Habitat Derneği ile yürütülen "Dijitalde Hayat Kolay" projesinde CEO Ebubekir Şahin'in aktardığına göre 2019'dan bugüne, 15 bini 2025'te olmak üzere toplam 50 bin kadına yüz yüze ve çevrim içi eğitim verildi. Eğitimlerin ardından seçilen girişimci kadınlara mentörlük ve hibe desteği sağlanıyor. Şirket, depremzedeler için Kızılay ve iştiraki Sebit ile yürüttüğü projede 2024 boyunca 55 binden fazla öğrenciye LGS ve YKS hazırlığında destek verdi. Okula dönüş döneminde ise 4-30 Eylül arasında öğrencilere yönelik cihaz kampanyası uygulandı.