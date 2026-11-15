Dünya teknoloji devlerini şaşırtan 4 Türk yetenek sahnede

Oyunlardan görsel tasarıma, yapay zekâ araçlarından mobil uygulamalara... Ankara’da Tim Cook ile buluşan dört oyun ve uygulama girişimcisi, dünyanın farklı ülkelerindeki kullanıcılara ulaşan çalışmalarını anlattı. Cook’dan beklentileri ise deneyimli mühendis ve tasarımcılarla doğrudan çalışarak ürünlerini geliştirmek

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un Ankara ziyareti, teknoloji dünyası için bir protokol ziyaretinden fazlasıydı. Cook, Türkiye'nin yazılım ve oyun ekosisteminden dört girişimci ve geliştiriciyle bir araya geldi. Salonda her biri farklı alandan, farklı yaştan ve farklı ölçekten dört isim vardı. Mobil oyun şirketi Spyke'ın temsilcisi Rina Onur Şirinoğlu, iPhone Duo için geliştirdiği Penalty Area ile Eray Dinç, Swift ile yaratıcı kodlama yapmayı sağlayan Kreo'nun geliştiricisi İpek Erten ve genç yaşına rağmen çoktan ihracat geliri elde eden Codz kurucusu Can Balkaya sahnedeydi.

DÖRT SUNUMDA YETENEK RESMİ

Dört sunum ayrı ayrı dinlendiğinde dört ayrı ürün hikâyesiydi. Yan yana konulduğunda ise Türkiye'deki üretim ekosisteminin nereye geldiğini gösteren bir özet oluşuyordu. Bir tarafta dünyanın en rekabetçi kategorilerinden birinde ABD listelerine giren bir bulmaca oyunu stüdyosu vardı. Diğer tarafta bir telefonun fiziksel formunu oyunun parçasına dönüştüren bir yönetmen-tasarımcı, kodu sanatçıların diline yaklaştıran bir araç ve 12 yaşında YouTube'dan kazandığı ilk parayla başlayıp bugün yapay zekâ ajanlarını yönetmek için kendi Mac uygulamasını geliştiren bir genç girişimci vardı.

TÜRKİYE'NİN KOZU YETENEK HAVUZU

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Apple'ın Türkiye'de yapmayı planladığı yatırımla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Dünyanın teknoloji devlerinin Türkiye'ye yatırım yaparken en büyük avantajı sahip olduğu yetenek havuzudur. Apple da ülkemize yatırım yaparken girişimci ve geliştirici tarafında sahip olduğumuz insan kaynağının önemli bir katkı sağladığını görüyor. Apple'ın yeni eğitim, destek ve üretim akademilerinin bu insan kaynağını daha da güçlendireceğini ve küresel pazarlara açılma konusunda büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum." Toplantıda öne çıkan bir başka konu da Apple'ın Türkiye'de açacağı geliştirici akademileri ve İstanbul'daki Developer Center oldu. Bu yapılar kâğıt üzerinde bir eğitim ve destek altyapısı gibi görünse de girişimcilerin anlattıkları, beklentinin çok daha somut olduğunu gösteriyor. Doğrudan uzman erişimi, mentorluk ve geri bildirim alınabilen bir ortam isteniyor. Aşağıda dört girişimcinin benzer sorulara verdiği yanıtları, önce ortak noktalarıyla, ardından tek tek bulabilirsiniz.



KÜRESEL OYUN PAZARINDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR ÜRETİYOR



❙ Bulmaca kategorisinde her gün yüzlerce yeni oyun çıkıyor. Oyuncuyu ilk anda yakalamak, uzun süre tutmak ve bunu sürdürülebilir bir ekonomiyle yapmak gerekiyor.

❙ ABD en önemli pazarlardan biri: kullanıcı edinme maliyeti yüksek ama oyuncu başına gelir de yüksek. Kanada, İngiltere, Japonya, Güney Kore ve Avrupa'nın gelişmiş pazarları da önemli.

❙ Pazarlar yalnızca maliyet ve gelire göre değil, oyuncunun zaman içinde yarattığı değere göre değerlendiriliyor.

❙ Ödeme ve vergi yönetilebilir. Asıl zorluk, doğru ekibi kurmak ve hata yapmaktan korkmayan bir kültür oluşturmak oluduğunu söylüyor.

❙ Yarn Loop'un ardından Cube Smash ve Knock Out da ABD'de en çok indirilen oyunlar arasında girdi.

❙ Üç yıllık hedeflerini dünyanın en önemli mobil oyun şirketlerinden biri olmak şeklinde özetliyor. En çok ihtiyaç duyulan şey yetenek olduğunu söylüyor.



Telefon ekranını futbol sahasına çevirdi

ERAY DINÇ, PENALTY AREA

❙ Oyun Türkiye'nin yanı sıra ABD'de de ilgi gördü.

Apple'ın iPhone Duo için hazırladığı oyun seçkisinde yer alması farklı ülkelerdeki oyunculara ulaşmayı kolaylaştırdı.

❙ Oyun, belirli bir takımın hikâyesinden değil, dünyanın her yerinde anlaşılabilen bir andan, penaltıdan yola çıkıyor.

❙ Telefon açılıp masaya konduğunda dik kısımda kale ve kaleci, alt kısımda şut alanı yer alıyor. Dokunulduğunda topun iki ekran arasında süzülüyormuş gibi görünmesini sağlayan bir optik illüzyon oluşuyor.

❙ Oyuncular ücretsiz deneyip isterlerse uygulama içi satın almayla tam sürümü açıyor.

❙Apple'dan beklenti: Teknik desteğin yanında oyun tasarımı, yerelleştirme ve uluslararası pazarlara açılma konusunda mentorluk.



Tasarımcıların kodla görsel üretmesini kolaylaştırdı

İPEK ERTEN, KREO

❙ Kreo, node'ları birbirine bağlayarak görsel üretmeyi ve bu görsellerin arkasındaki Swift kodunu görmeyi sağlıyor.

❙ Hedef kitle, dünyanın her yerinden Swift ile yaratıcı işler üretmek isteyen tasarımcılar ve geliştiriciler.

❙ Uygulama, daha fazla insanın deneyimlemesi için ücretsiz.

Gelir modeli kullanıcı geri bildirimine göre şekillenecek.

❙ Genç geliştiricilere tavsiye: Tutku duydukları veya eksikliğini hissettikleri bir alandan başlasınlar, ürünlerini ilk günden küresel düşünsünler, mükemmel olmasını beklemeden paylaşıp geri bildirimle büyüsünler.

❙ Napoli'deki Apple Developer Academy'de aldığı eğitimin benzerine artık Türkiye'deki gençlerin de kendi ülkelerinde ulaşacağını vurguluyor.



Yapay zeka araçlarını tek uygulamada topladı

CAN BALKAYA, CODZ

❙ İlk gelirini 12 yaşında YouTube'dan elde etti. 17 yaşında App Store ihracat geliriyle ailesinin çalıştığı bankayı şaşırttı, Swift Student Challenge'ı kazandı ve uygulamasını bir İtalyan yayıncılık şirketine satarak ilk çıkışını yaptı.

❙ Opus 4.5'in çıkışından sonra tüm iş yapış şeklini AI ajanları üzerine kurdu. Ajanları çalıştırmanın çok fazla işlem gücü istemesi ve hepsini yönetmenin zor olması üzerine, tüm AI aboneliklerini tek çatıda toplayan Codz'u geliştirdi. Ürün iki ayda ekibi dışındaki geliştiricilerin kullanabileceği hale geldi.

❙ En büyük gider kalemi pazarlama. Ürünlerinin çoğunda ana kullanıcı kazanım kanalı ücretli reklamlar, ürün geliştirme ikinci sırada.

❙ Türkiye'de Stripe ve PayPal'ın şirketlere açık olmaması, banka ve muhasebe yazılımlarının kalitesi, sigorta-emeklilik sistemi ve teşviklerin karmaşıklığı başlıca engeller. Bu sorunlar çözülürse Türkiye'nin GDP'sinin birkaç yılda ikiye katlanmamasına neden görmediğini söylüyor.

❙ Apple'dan beklenti: Apple ile doğrudan iletişim. İlk iş olarak Apple mühendisleri ve tasarımcılarıyla birebir oturumlara katılmak istiyor.



TÜRK TELEKOM'DAN AZ GÖREN ÇOCUKLARA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Günışığı projesi ve TahtApp ile 81 ilden bini aşkın çocuk akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görüyor

Türk Telekom, 2014'te Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle başlattığı Günışığı projesiyle az gören çocukların erken müdahale eğitimi almasına destek oluyor. Bugüne kadar 81 ilden bini aşkın çocuk, engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme imkânı buldu.

Proje, görme yetisi belirli bir oranın altındaki çocukların "tamamen kör" sayılarak görme engelliler okuluna yönlendirilmesi sorunundan yola çıktı. Günışığı, yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı olan çocukların erken müdahale eğitimi almasını ve akranlarıyla aynı okul ve sınıflarda, kaynaştırma modeliyle öğrenimlerini sürdürmesini hedefliyor.

Projenin sınıf içi ayağını Türk Telekom Ar-Ge mühendislerinin geliştirdiği TahtApp oluşturuyor.

Öğretmenin tahtaya yazdıkları sınıftaki özel bir kamerayla algılanıyor ve öğrencinin önündeki tablete anında aktarılıyor. Böylece öğrenci dersi akranlarıyla eş zamanlı takip edebiliyor.

TahtApp bugüne kadar 25 ilde 100 okulun kaynaştırma sınıfına kuruldu.

Uygulamadan yararlanan öğrencilerden biri, daha önce tahtayı göremediği için sürekli ayağa kalkıp yazı yazmak zorunda kaldığını, artık derse odaklanabildiğini anlattı.

Küçük kardeşi de tabletle tahtayı görebildiği için okula gitmekten daha mutlu olduğunu söyledi. İki öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karnelerini Türk Telekom yönetiminden aldı.

Projenin devamı olan Okulumda Günışığı ise farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere "Az Gören Eğitimi" veriliyor.

Daha önce açıklanan rakamlara göre bu kapsamda 5 bin eğitimciye eğitim verildi.