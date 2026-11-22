Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin CEO’sunun istifası, yapay zeka sektöründe belirsizliğe sebep oldu. Hakkındaki casusluk iddiaları henüz kanıtlanmasa da bu gelişmenin yapay zeka çiplerinin üretiminden uluslararası teknoloji iş birliklerine kadar pek çok alanı etkilemesi bekleniyor

WebSummit 2026 etkinliği için Lizbon'dayım. Metroya binip vagonda oturduğumda yanımızdaki yolcular Jensen Huang'ın skandalını konuşuyordu. Avrupalı için egemen yapay zekada güvenilir ortak, Asya'da yükselen açık kaynağın destekçisi pek çok hükümetin tepe noktasındaki yetkililere ulaşan müthiş bir orkestra şefi olan NVIDIA kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın ayrılığını yönetmek kolay değil. Yapay zeka balonu konusunda tehditler ayyuka çıktığında işleri yönetmek o kadar kolay olmayabilir. Nvidia'da Huang sonrası dönem, ortaklar ve küresel etkinlikler için sınav olabilir.

KANITLANMAMIŞ İDDİALARA RAĞMEN

Dünyanın en değerli şirketlerinden Nvidia, kurucusu Jensen Huang'ın ayrılmasının ardından yalnızca bir liderlik değişimiyle değil, çözülmemiş bir iddialar zinciriyle de uğraşıyor. Huang, 12 Kasım'da başkan, CEO ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti; CFO Colette Kress geçici CEO, Harvey Jones ise yönetim kurulunun ilk başkanı oldu.

Krizin merkezindeki iddia, Huang'ın bir iş insanı olan Alice Huang'la ilişkisi ve bu kişinin Çin adına istihbarat faaliyeti yürütüp yürütmediği. Bu noktada ayrım önemli: iddia kesinleşmiş bir bulgu değil. ABD'li yetkililer görüş ayrılığı içinde, şirket yönetimi de ulusal güvenliğin veya ticari sırların ihlal edildiğini düşündürecek bir neden bulunmadığını açıkladı. Yine de belirsizliğin kendisi, piyasalar ve ortaklar için başlı başına bir risk.

Microsoft, Google, Amazon, Meta ve OpenAI Nvidia çiplerini kullanıyor ve şirketin büyük kararlarının çoğunu bizzat Huang veriyordu. Karar mekanizmasının bu kadar kişiye bağlı olması, liderlik boşluğunun uzaması halinde sözleşme müzakerelerinde, ortak yol haritalarında ve tedarikçilerle uzun vadeli planlarda gecikme riskini artırıyor. Bu, siparişlerin iptal edildiği anlamına gelmiyor, ortaklar henüz böyle bir adım atmış değil. Ama kalıcı bir CEO belirlenene kadar beklegör eğiliminin güçlenmesi mümkün.

TRİLYONLUK RÜYAYA İNANDIRAN LİDER

Huang yıllardır Nvidia'nın en güçlü sahne figürüydü. Onun yokluğunda Avrupa ve Uzak Doğu'daki açılış konuşmaları ve ortak duyurular, aynı etkiyi taşımakta zorlanabilir. Kızı Madison Huang'ın Seul'deki "AI Day" etkinliğine planlanan ziyareti iptal edildi, ancak etkinliğin takvime uygun sürmesi bekleniyor. İstifa günü hisse yüzde 4.34 düşerken piyasa değeri 4 trilyon doların hemen üzerinde kaldı. Hisse, önceki bir ayda zaten yüzde 20'den fazla gerilemişti.

Yönetim kurulunun bir bölümünün Huang'ın dönüşünü hâlâ savunduğu bildiriliyor. Reuters'a göre kurul ise dönüşü reddediyor ve 180 bin kişi Huang'ın geri dönmesi için dilekçe imzaladı. Kurul içindeki bu görüş ayrılığı çözülmezse CEO arayışı uzayabilir ve belirsizlik derinleşebilir.

AVRUPA'NIN BAĞIMSIZLIĞINA ORTAK VURGU

Huang'ın devlet düzeyindeki görüşmeleri tek bir amaca hizmet ediyor: Ülkelerin yapay zeka altyapısını kendi sınırları içinde kurması fikrini, yani "egemen yapay zekayı" satmak. CNN'e göre Huang yakın zamanda Avrupa başkentlerinde liderlerle görüşüp her ülkenin kendi yapay zeka sistemlerini kurması ve kontrol etmesi gerektiği fikrini anlattı.

Ekim 2026'da Huang, Berlin'deki GTC'den önce Avrupa'yı kapsayan bir turdaydı. Londra'da politikacıların, yatırımcıların ve yöneticilerin önünde beş İngiliz girişimine ortak olacağını açıkladı ve birkaç gün sonra Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşeceğini söylemişti. Huang, Trump'ın yanında devlet yemeklerinde ve ziyaretlerde sık görülen bir isimdi. Hatta bir toplantı sırasında ABD Başkanı'na telefonla ulaşıyordu. Haziran 2025'te ise Londra Teknoloji Haftası'nda Başbakan Keir Starmer ile birlikte sahneye çıkmıştı.

BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

CUDA, Nvidia'nın grafik işlemcilerine (GPU) "şunu yap" demeyi mümkün kılan ortak dil ve alet kutusu. GPU'lar aslında oyunlardaki görüntüleri çizmek için üretilmişti. Çok sayıda basit işlemi aynı anda yapmakta çok iyiler. CUDA, bu gücü oyun dışına açan köprü oldu. Nvidia'nın kendi açıkladığı sayılar yıllar içinde hızla büyüdü: 2026'daki GTC'de CUDA'nın 20'inci yılı kutlanırken geliştirici sayısının 2025'teki 4,5 milyondan 6 milyona çıktığı açıklandı. Kilit etkisi nedir?

Bir benzetme: Herkes bir mutfak aleti seti öğrenmiş, tarifler o aletlere göre yazılmış, aşçılar o aletlerle eğitilmiş. Rakip firma daha ucuz ya da daha güçlü bir mutfak getirse bile, tarifleri baştan yazmak ve aşçıları yeniden eğitmek gerekir. Yani asıl avantaj yalnızca çip değil, o çipin etrafındaki yılların birikimi.Şirketin değerinin önemli bir kısmı, donanımdan çok bu alışkanlık ve uyum duvarına dayanıyor. Bu duvar yıkılmadıkça, rakipler benzer çipler üretse bile müşteriyi taşımakta zorlanıyor. Peki bu bir risk de olabilir mi? Evet. Tek bir şirketin diline bağımlı olmak, fiyat ve tedarik açısından müşterileri kırılgan bırakır. Bu yüzden Google, Meta ve açık kaynak topluluğunun alternatif araçlara yatırım yaptığı biliniyor.

ASYA'DAKİ HASSAS DENGELERİ YÖNETİYORDU

Hükümet görüşmeleri şirketin dışa dönük yüzüyse, ortaklarla toplantılar üretimin kalbi. Bunların başında Tayvan geliyor. Mayıs 2026'daki ziyarette Huang Cumartesi günü Tayvan'a geldi, aynı gün Nangang'da bir geliştirici etkinliğine katıldı, Pazar akşamı TSMC'nin kurucusu Morris Chang ile yemek yedi ve ilk tedarik zinciri durağı olarak, ilk kez TSMC'den önce, Quanta Computer'ı seçti. Foxconn ve Wistron'un da listede olduğu bildirildi.

"Trilyon dolarlık yemek." Bu yemek, ortak piyasa değeri trilyonlarca Tayvan dolarını aşan Tayvanlı tedarikçilerle her yıl yapılan bir toplantı olarak anlatılıyor. Şık olmayan bir Taipei restoranında yapılan yemeğe otuzdan fazla CEO katıldı. Huang, bu kadar Tayvanlı üst düzey yöneticiyi sıradan bir akşam yemeğine çağırabilen tek Batılı teknoloji CEO'su. Bu bir ritüelin parçasıydı. Huang'ın bu ortakları kişisel olarak ağırlaması, ilişkiyi sözleşmenin ötesine taşıyor.Huang genellikle TSMC gibi Tayvanlı tedarikçiler için bu tür yemekler veriyordu; ama bu, Taipei ziyaretinde Koreli ortaklara özel ilk yemekti. Ertesi gün Huang, SK Grubu Başkanı Chey Tae-won ile ikinci gün üst üste buluştu ve Computex'te SK Hynix standını gezdi.

DealStreetAsia'nın aktardığı yoruma göre Huang'ın sık ziyaretleri, tedarik zincirine güçlü sipariş görünürlüğü veriyor ve ortakları agresif teknik hedeflere ayak uydurmaya istekli kılıyordu. Yeni Vera Rubin sistemi yaklaşık iki milyon parça ve sistem başına 100 ila 150 Tayvanlı ortak gerektiriyor. Bu ancak ilişkiler önceden kurulmuş olduğu için işliyor. Yemeklerin amacı, yapay zeka sektörünün gelişimi için tedarik ortaklarıyla işbirliğini güçlendirmek.

TÜRK TELEKOM'DAN ARA TATİLDE YURT DIŞI SEYAHATLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Türk Telekom, ara tatil döneminde yurt dışına çıkacak müşterilerinin farklı seyahat ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. Müşterilerinin hayatının her anında yanında olma yaklaşımını seyahat deneyimine de taşıyan şirket, seyahat süresine, kullanım alışkanlığına ve gidilecek ülkeye göre farklı alternatifler sağlıyor. "Tarifen Yurt Dışında" servisinin yanı sıra "Konforlu Yurt Dışı" ve "Avrupa Avantaj" paketleri de tatil boyunca iletişimi kolaylaştırıyor.

TÜM DÜNYADA GEÇERLİ

Türk Telekom müşterileri, "Tarifen Yurt Dışında" servisiyle yurt içi tarifelerinde yer alan her yöne dakika, SMS ve internet haklarını toplam 138 ülkede kullanabiliyor. Böylece ek bir hat veya farklı bir bağlantı çözümüne ihtiyaç duymadan, mevcut tarifeleri yurt dışında da yurt içindeymiş gibi kullanılabiliyor. Servis, yalnızca kullanım yapılan günler için ücretlendirme yapıyor. Bu yapı, özellikle kısa süreli seyahatlerde pratik bir deneyim sunuyor.

Şirket, farklı süreler ve kullanım beklentileri için tasarladığı paketlerle müşterilerine esnek seçenekler sunuyor. Bu paketlerle tek bir paket üzerinden birden fazla ülkede hizmetten yararlanmak mümkün oluyor. Kısa veya orta süreli tatiller için geliştirilen seçenekler, konuşma, mesajlaşma ve internet ihtiyaçlarını bir arada karşılıyor. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş ülke ağı sayesinde müşteriler, seyahat rotalarına ve ihtiyaçlarına en uygun paketi tercih edebiliyor.

33 ÜLKEDE AVRUPA AVANTAJI

172 ülkede geçerli Konforlu Yurt Dışı Paketleri ile 33 ülkede geçerli Avrupa Avantaj Paketleri, konuşma, SMS ve internet faydalarını tek bir paket içinde bir araya getiriyor.

Konforlu Yurt Dışı 1 GB Paketi, bir hafta boyunca geçerli 100 dakika konuşma, 100 SMS ve 1 GB internet hakkı sunuyor. Daha uzun süreli seyahat edecekler için tasarlanan Konforlu Yurt Dışı 3 GB Paketi ise iki hafta boyunca 300 dakika konuşma, 200 SMS ve 3 GB internet imkânı sağlıyor. Avrupa seyahatlerine yönelik Avrupa Avantaj 2 GB Paketi kapsamında 200 dakika konuşma, 100 SMS ve 2 GB internet sunuluyor. Daha yoğun internet kullanımı olanlar için hazırlanan Avrupa Avantaj 10 GB Paketi ise iki hafta boyunca geçerli 500 dakika konuşma, 200 SMS ve 10 GB internet hakkı içeriyor.