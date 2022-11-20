Adeta doğal bir film seti: Kapadokya

Kapadokya hem doğası, hem de turizm adına vadettikleriyle açık ara dünyadaki en iyi, en farklı seyahat rotalarından biri. Üstelik mevsimi olmayan bir yer. İçinde bulunduğumuz sohbaharda deneyimlemekse başlı başına ayrı bir keyif

Tarihi ve fantastik coğrafyası ile Kapadokya adeta bir güzellikler bütünü. 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmış coğrafi bir güzellik. Coğrafi olaylar peri bacalarını oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peri bacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımışlar. Kapadokya, İpek Yolu'nun da önemli kavşaklarından biri. Günümüzde turizm açısından büyük bir öneme sahip olan Kapadokya'da; Ürgüp, Avanos, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri, El Nazar Kilisesi, Karanlık Kilise, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak Yeraltı Şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ-Zelve belli başlı görülmesi gereken yerler arasında.







İBRAHİMPAŞA

İlginç küçük taş evleriyle meşhur İbrahimpaşa, Balkan Deresi yamaçlarında ve Ortahisar'ın batısında bir köy. İsmini Nevşehir'in önde gelen Osmanlı veziri İbrahim Paşa'nın adından almıştır. Köy, kamu mimarisinin güzel örnekleriyle doludur. Tarihi El Puente Köprüsü görülmeye değer.



ZEMİ VADİSİ

Zemi Vadisi, adını vadiden geçen 5 bin 600 metrelik dereden alıyor. Bu vadi; çilek, kayısı ve erik gibi çok sayıda meyve ağaçları bulundurduğu için en ilginç yürüyüş deneyimlerinden birini sunuyor.



GÜVERCİNLİK VADİSİ

Güvercinlik Vadisi, Göreme ve Uçhisar arasında yer alan patika, nispeten kolay olduğu için yürüyüş için ideal. Vadi içinde keşif yapmak için tasarlanmış insan yapımı mağaralar var.



ÇAVUŞİN KÖYÜ

Çavuşin, Göreme'den dört km. uzaklıkta, Avanos yolu üzerinde bir köy. Dağa benzer bir kaya kütlesini çevreleyen oyma yapılarla doludur. Kayaların zamanla ve depremlerle aşınması sonucu, birçok yapı kötü durumda. Kayaların tepesine doğru yükselen kubbeli yapıların yanı sıra evler arasında ibadet yerlerini, Rahipler Mağarası'nı ve barınakları görebilirsiniz. Kuşbakışı bakıldığında karınca kolonisine benzer bu yapılar.







MUSTAFAPAŞA (SİNASOS)

Ürgüp'ün altı km güneyinde yer alan Mustafapaşa Köyü (eski adıyla Sinasos), Kapadokya'nın en güzel köylerinden biri. Geçen yüzyılda Kapadokya'nın merkeziydi ve zengin Osmanlılar görkemli konaklarını buraya inşa ettiler. Bütün köy bu tür konaklardan oluşuyor ve hepsi tüf taş bloklarından inşa edilmiş. Konakların içinde harika duvar resimleri ve zarif kabartma çalışmaları var. Mustafapaşa binaları ayrıca güzel neoklasik ön cepheleri ve süslü oyma taş işçiliği ile ünlü. Bazılarında, bir tarih veya isim ince Yunan harflerle dekoratif taş içine yazılmış halde. Bu, hala geç 18. ve 19. yüzyıllarda kasabaya yerleşmiş zengin tüccarların gelişen Yunan Ortodoks topluluğuna işaret eder. Ancak eski Yunan evlerinin çok azının kullanıldığı hemen göze çarpıyor. Büyük çoğunluğu yıllardır havanın merhametine bırakıldı. Evler Yunanistan ile Türkiye arasındaki zorunlu nüfus değişiminin gerçekleştiği 1923'ten beri boş duruyor. O zamanlar Mustafapaşa Sinasos (güneş şehri) olarak biliniyordu ve nesiller boyunca Müslüman komşularının yanında huzur içinde yaşayan 8 binden fazla Rum Ortodoks Türk vatandaşına ev sahipliği yapıyordu.



ORTAHİSAR

Göreme, Ürgüp, Uçhisar ve Nevşehir gibi Kapadokya yerleşimleri arasında merkezi konumda ve Göreme Açık Hava Müzesi'ne sadece birkaç kilometre uzaklıkta. Kasabaya girerken; her iki taraftaki kaya yüzeylerinde kapılar göreceksiniz. Bu kapılar, Kapadokya'daki soğuk hava depolarının en iyi örnekleri. Bu doğal klimalı odalarda Akdeniz bölgesinden limon ve portakal, Niğde'den elma, yerel patates, ayva ve soğan bulunuyor. Ortahisar, ilginç taş evleri, dar sokakları, güzel kiliseleri ve kale benzeri kaya oluşumuyla ünlü. 90 m yüksekliğindeki doğal kale, bölgede öne çıkan bir nokta. Mağaralar ve tüneller ile delinmiş içinde insan varlığının en ufak bir göstergesi olmadan doğa tarafından kamufle edilmiş, yer yer içini gösterecek şekilde parçalanmış halde. Ortahisar Kalesi, Hallaçdere Peri Bacaları ve Erciyes Dağı'nın karlı tepeleri ile muhteşem bir panorama sunuyor.



ÜRGÜP

Nevşehir'in 20 km doğusunda yer alan Ürgüp şehrin etrafına dağılmış mağara evleri nedeniyle turistik. Birçok otel ve konuk evi, iyi eğlence hayatı, 1923 nüfus değişiminden önceki eski Yunan evlerinin yanı sıra, modernize bir turizm endüstrisine rağmen geleneğine bağlı kalan bir atmosferi var. Volkanik oluşumların jeolojik yapısı ile Ürgüp, su ve rüzgar erozyonları ile Peri Bacaları olarak bilinen fantastik formlarla şekillenen bölgede kurulu. Vadilerin kenarlarından taşan suların güçlü rüzgarlarla buluşması ve yumuşak volkanik kayaları parçalaması sonucu eşsiz bir tabiat yaratarak oluşmuş durumda.