Prag her zaman iyi fikir

Her şehrin insanda iz bırakan bir etkisi vardır. Kimi gece hayatıyla, kimi sunduğu lezzetlerle, kimi manzarasıyla büyüler. Prag’sa, siz ondan hangi tadı almak istiyorsanız, işte tam da o noktada sizi büyüleyecek bir yer. Romantizm, gastronomi, keşif... Tek yapmanız gereken neyi aradığınıza karar vermek

Hangi mevsimde en güzel gezilir cümlesinin, her mevsimde diye yanıtlandığı yer Prag. Bahar da ayrı, yazın ayrı, kışın ayrı manzaralar, haller sunar bu tarih kokan şehir. Karl Köprüsü'nü baharda görenler, karlı halini merak etmeden duramaz. Güneş vurmuşken görenler de, yağmur altındaki halini merak eder... Prag işte böyle bir yer. Her mevsimi ayrı bir güzellik... Tek bir şartla; merkezde konaklayacaksınız. Eski şehri yürüyerek keşfedeceksiniz. Yıllar önce gidip aklı orada kalanlardanım ben. Gitmek için fırsat kollarım. Diğer Avrupa şehirlerine göre ekonomik olması Prag'ı cazip kılan unsurlardan biri elbette.

Hadi küçük bir Prag turuna çıkalım beraber... Prag Old Town şehrin kalbi. Her şey bu ara sokaklarda ve hayatın içinde... Haliyle elde harita yön bulmak için uğraşmaya gerek yok. Kaybolmanın dayanılmaz güzelliğine kendinizi bırakmak için harika bir yer Prag. Bir buçuk milyon nüfusa sahip bir Ortaçağ şehri burası.



OLD TOWN MEYDANI

'Görmeden olmaz'ların başında geliyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki meydanın başrol oyuncusu Astronomik Saat Kulesi. Binlerce turistin görmeden gitmediği ve hala çalışmakta olan dünyanın en eski saati. Saat kulesinin önünde saat başlarına doğru bir kalabalık oluşur. Saat başı çalan gongun eşliğinde, azizleri simgeleyen figürlerin geçişini izlemek için... Tyn Katedrali ve St. Nicholas Kilisesi de Old Town'un önemli yapıları arasında.







KARL KÖPRÜSÜ

Prag'a diye arama motoruna yazdığınızda karşınıza illa ki Karl Köprüsü'nün fotoğrafı çıkar. Evet fotoğraflardaki kadar görkemli, çarpıcı... Hatta şehrin en görkemli unsuru... Bu da tıpkı Astronomik Saat Kulesi gibi dünyanın en eski sıfatını gururla taşıyan bir taş köprü... Eski olduğuna bakmayın, köprünün üstünden geçmek başlı başına bir keyif... Ama köprünün boşken çekilmiş fotoğraflarına aldanıp bir romantizm hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin. Çünkü köprü her daim kalabalık. Ama köprüyü boş görmek istiyorum, fotoğraflardaki o hissi yaşamak istiyorum diyorsanız, sabah gün batımı öncesinde buradaki yerinizi alın ve güneş köprüyü süslerken siz de manzaranın keyfini sürün. Köprünün üzerinde eserlerini sergileyen sokak sanatçılarından alışveriş yapmak da adetten, bilginize... Size tavsiyem orijinal takılar tasarlayan sanatçıların tezgahlarında oyalanmanız. Ressamlarla da sohbet edebilirsiniz.

Prag Kalesi dünyanın en eski ve ihtişamlı yerlerinden biri. Cumhurbaşkanlığı köşkünün de içinde bulunduğu kale, şehri tepeden görmek için de muhteşem bir manzara sunar. İçinde yer alan St. Vitus Katedrali ise ihtişamıyla baş döndüren bir yer. İçindeki vitrayları, mimarisi her şeyiyle gördüğü ilgiyi hak eden bir katedral. Ben de gereken ilgiyi gösterdim elbette. Tarihte çok önemli olaylara tanıklık etmiş binaları sanki birer canlı gibi hayal ediyorum ben. Ve onları izlerken bir yandan da anlattıkları hikayeleri dinliyorum. Bu kale işte tam böyle bir yer.







DANS EDEN EV

Prag sadece tarih demek değil elbette. Modern yapılar adına da iddialı bir şehir. Mesela dans eden ev... Modern mimarinin en simge binalarından biri olan Dans Eden Ev, Hırvat ve Çek kökenli bir mimar olan Vlado Milunic'in, Kanada kökenli mimar Frank Gehry ile işbirliği sonucu ortaya çıkmış. Fred Astaire ve Ginger Rogers'a adandığı ve dans eden iki partneri sembolize ettiği için Fred and Ginger olarak adlandırılıyor.



WENCESLAS MEYDANI

Old Town'dan sonra en önemli meydanı olarak tanımlanabilir. Birçok tarihi olaya ev sahipliği yapması nedeniyle ünlü olan bu meydan UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Eski Çekoslovakya'da komünizmin bitmesi bu meydanda yapılan gösterilerle anılıyor. Ulusal Müze de bu meydanda yer alıyor.



LESSER TOWN MEYDANI

Mala Strana bölgesinde yer alır. Bana göre Old Town'dan daha güzel bir bölge. İçinde bulunan Lesser Town Meydanı da, Prag gezilecek yerler listesindeki en önemli meydanlardan biri. Mala Strana'da kafelerde oturmak, sokakları turlamak, minik hediyelikler almak büyük keyif veriyor. Üstelik Prag'a özel bir hediyeyle eve dönmek istiyorsanız, birbirinden orijinal kukla satan dükkanları dolaşmanızda fayda var.







BİRKAÇ YEME İÇME ÖNERİSİ

Old Town'dan yürüyerek Karl Köprüsü'ne ulaştınız. Köprüyü geçerken hayallere daldınız. Haliyle karnınız açıktı. Hemen köprünün bitiminde harika nehir manzarası sunan Kampa Park Restoran'a yönelin. Tabii öğlen saatleriyse... Zira akşam yemeği için gitmek istiyorsanız, Prag'ın bu en ünlü restoranında bir hafta önceden rezervasyon yaptırmanız şart!

Akşam şöyle şık bir yerlerde yiyelim diyorsanız, yine nehir kenarındaki alternatiflere yönelmekte fayda var. Grosetto Marina Restoran personeli ve harika yemekleriyle sizi karşılıyor. Üstelik kale manzarası da cabası.

"Asla tatlı yemem, rejimdeyim" hallerini bir kenara bırakın ve tredelnik'i deneyin. Çeklerin en ünlü tatlısı bu. Ve her köşe başında satılıyor. Kokusuyla sizi cezbedip, tadıyla sarmalıyor. Kokoreç gibi görünen bu tatlı tarçın, ceviz, badem ve şekere bulanarak kızgın bir şişe sarılıyor, odun ateşi üstünde pişiriliyor ve bal, reçel ve Nutella ile birlikte afiyetle yeniyor.