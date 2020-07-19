20 yıl önce 20 yıl sonra

Önceki gün 34. şampiyonluk kupasını müzesine götüren Real Madrid'in tarihinde çeyrek asır öncesine saralım filmi... 90'ların başında Cruyff yönetimindeki Barcelona'nın dört yıl arka arkaya şampiyon olduğu dönemde ekonomik kriz yaşayan İspanyol kulübü, başkan Lorenzo Sanz ile ayağa kalkmıştı. 1995 yılında seçime kulübü düzlüğü çıkaracağı iddiasıyla giren Florentino Perez ise sandıkta kaybedince bir sonraki seçimi beklemek zorunda kalmıştı. 1998'de Amsterdam'da Juventus'u tek golle, iki yıl sonra Paris'te Valencia'yı 3-0 devirip iki Şampiyonlar Ligi Kupası kazanan kulüpte başkanlık koltuğunda oturan adam seçim kaybeder mi? Kaybetti...



İspanya'da inşaat sektörünün bir numarası Florentino Perez, politikada aldığı yenilgilerden sonra gözünü 2000 yazında yapılacak Real Madrid seçimlerine dikti. Bir kez daha kaybederse başkanlık ömrü boyunca bir ukde olarak kalacaktı. O günlerde Real gibi seçim havasına giren Barcelona'da 19 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Nunez, yıllar önce gönderdiği Cruyff'un başını çektiği muhalefetin baskısı altındaydı. Takım 90'ların sonunda iki şampiyonluk kazanmasına rağmen, Avrupa sahnesinde yoktu. Dönemin star menajerlerinden Portekizli Veiga, vatandaşı Luis Figo'nun kontratının uzatılması için Nunez'in kapısını çaldı. Figo kaptanlığa yükselmiş ama sadece 1 milyon euro kazanıyordu. Nunez "seçimden sonra" dediğinde Veiga, Real Madrid kartını oynadı. Başkan adayı Perez'e Figo'yu teklif ederken niyeti Barça'nın telaşa kapılıp Portekizli yıldızın ücretine zam yapmasıydı. Zaten Figo'nun da Barça'dan ayrılmaya niyeti yoktu ve kulislerde başkan Lorenzo Sanz'ın seçimi kesin kazanacağı konuşuluyordu...

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Favori Sanz karşısında Figo kozunu oynamak Perez'in işine geldi. Önce menajer Veiga ile masaya oturdu ve "Başkan olursam ve Figo gelmezse 35 milyon euro tazminat ödersiniz" protokolüne imza attırdı. Barça'da 1 milyon kazanan Figo'ya da 6 milyon euro vereceğini söyledi. Artık bombayı medyanın önüne atmanın zamanı gelmişti. Perez seçim kampanyasına "Figo'yu alacağım" diyerek başladı. Barselona'da spor gazetelerinin usta muhabirleri bıyık altından Perez'e gülüyordu. İmkansız aşkın peşinden mi koşuyordu Perez? Beş yıl önce kaybettiği seçimden ders çıkartan Perez, sandıklara mektup yoluyla oy atanlar için özel bir ekip kurdurttu. Seçime gelmeyenlerin kapalı zarflardaki oyları evlerden toplandı. Perez ikinci bombasını "Figo gelmezse Santiago Bernabeu'daki kombineleri cebimden öderim" dedi. 22 milyon euro'luk fatura ağırdı ama medya 35 milyon euro'luk tazminat maddesini imzadan sonra öğrenecekti...2000 yazında Madrid ve Barselona'daki dört spor gazetesinde neredeyse her gün dört sayfa Figo haberleri vardı. Barcelona taraftarlarından tehdit alan Figo şehirden uzak Real'deki seçim sonuçlarını bekliyordu. Sanz kazansa da Barça ücretine zam yapsa ve kafası rahatlasaydı... Perez kazandı ve ilk işi futbol federasyonuna gidip 60 milyon euro serbest kalma bedelini yatırmak oldu. Lizbon'da gizlenen Figo, Madrid'e gelmek için çekiniyordu ama artık olan olmuştu. Don Alfredo Stefano, Real'in efsanesi ve onursal başkanı, Portekizli yıldız imzayı atarken yeni başkan Florentino Perez ile objektiflere gülümsüyordu. O fotoğrafın çekildiği günden 50 yıl önce de kendisi Real-Barça arasındaki transfer kavgasının öznesiydi...

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Figo transferi futbol tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. 80'ler ve 90'larda transfer piyasasının kralı olan İtalyanlar, koltuğu İspanyollara devrettiler. Perez geride kalan 20 yılda 2006-2009 arasında çekildiği dönem haricinde üç farklı Los Galacticos projesiyle beş Şampiyonlar Ligi Kupası kazandı, şampiyonluk sayısı bir eksik kalmıştı ki, onu da önceki gün Alfredo Stefano'nun adını taşıyan stadyumda, Zidane yönetiminde onun futbolu bıraktığı son maçtaki rakip olan Villarreal'i yenerek aldılar.Yıllar önce "Neden teknik adam olmuyorsun?" sorusuna "Başarısız olmaktan korkuyorum. Ben Zidane'ım" diyen Cezayir asıllı Fransız, 19 maçta bir kupa kazandı Real Madrid'de... Florentino Perez 73 yaşına geldi, eşini kaybettiği günden bu yana Real Madrid'e daha fazla sarıldı. 20 yıl önce seçimi kaybeden Lorenzo Sanz, mart ayında koronavirüse yenik düştü. 19 yılda yedi şampiyonluk kazanan, Barça altyapısı La Masia'yı Cruyff ile kuran ve iki yıl önce hayatını kaybeden Josep Nunez, 2000 yazında menajer Veiga'ya "Seçimden sonra görüşelim" demeseydi, Figo Barcelona'da kalır, taraftar Portekizli yıldıza "Senden nefret ediyoruz çünkü seni çok seviyorduk" demez, o da seçimi kaybetmezdi..