On yıl önce yaz aylarında bir İtalyan ile yaptığınız futbol sohbetinde Juventus, üç yıl arka arkaya şampiyon olacak deseniz size bir espresso ısmarlar, "Senin ne güzel hayallerin varmış" der, abartıp beş derseniz "Gerçekten İtalya Serie A tarihini biliyor musun" diye sorar, oldu ki yedi yıl arka arkaya dediniz tanıdık bir doktorun telefonunu verir, masadan kalkarken dokuz kez diye bağırırsanız polis çağırırdı... O gün karakolluk da olsanız haklı çıkmanız için 40 mevsim geçmesi gerekiyordu. Ve haklı çıktınız! Juventus dokuz yıl arka arkaya şampiyon oldu Çizme'de... Şimdi gelin filmi 11 yıl öncesine saralım:

Calciopoli şike skandalı sonrasında düştüğü lige ertesi sezon dönen ve Inter'in şampiyonluklarına refakat eden Juventus, 2009-2010 sezonunda ligi yedinci sırada bitirdi. Şampiyon Inter, Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nı da kazanmış ve İtalya'nın kuzeyinde Milano ve Torino şehirleri arasındaki rekabette güç dengesi Berlusconi yıllarında Milan'ın yaptığı gibi Milano'ya kaymıştı. Bir şeyler ters gidiyordu ve değişim şarttı. Takım 15 mağlubiyet almış dibe vurmuştu. Angelli Ailesi'nin veliahtlarından Andrea Angelli koltuğa oturmadan operasyona başladı. Ferrari'de Jean Todt'un yaptıklarını yapacak bir futbol aklı arıyordu Angelli. Çok uzaklara gitmesine gerek yoktu.







O sezonu dördüncü sırada bitiren Sampdoria'da Giuseppe Marotta futbol yönetiminde ülkenin yıldız ismiydi. Adriano Galliani'nin Milan'daki ağırlığını hissettirmek için o da şampiyonluğa oynayan bir takım arayışındaydı. Patronu Riccardo Garrone onun önünü açtı ama asıl kıyamet bir başka ismin Marotta ile birlikte Juventus'a gitmesiydi. 2004 yılından beri Marotta ile çalışan ve kariyerini kimselerin hatırlamadığı eski bir futbolcu onun transfer sihirbazıydı. Gözü iyi olan adam Fabio Paratici idi. Teknik direktör seçiminde biraz duygusal davrandılar. Onların emeklerini sahada hasata dönüştüren Luigi Delneri'yi Juventus'un başına getirdiler. İlk sezonları büyük hayal kırıklığıydı. 15 mağlubiyetten sonra bu kez Juventus'un mağlubiyet hanesinde 10 yazıyordu ve takım 38 maçta sadece 15 kez kazanabilmişti.

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İngiltere'de başlayan yabancı patron rüzgarı İtalya'da da esmeye başlamış ve Inter, Uzakdoğu sermayesinin kontrolüne girmişti. Milan ve Roma da onu takip edecekti ve Angelli Ailesi, İtalyan bayrağını en tepede tutmaya kararlıydı. Teknik adamlık kariyerinde bir başarısı olmayan adamı Juventus teknik direktörü yapar mısınız? İspanya'da Guardiola ile başlayan evlat teknik adam modasının Conte tercihinde etkili olduğunu söyleyebiliriz şimdi. Juventus'un 15 mağlubiyet aldığı sezonda Atalanta ile küme düşmemek için çırpınan Antonio Conte 13 yıl Juventus forması giymiş bir futbolcuydu. Atalanta tribünleri onu istifaya zorladığında olayları polis yatıştırmış, Conte istifasını vermek zorunda kalmış, kulüp de sezon sonunda küme düşmüştü. Yıpranan Conte ertesi sezon bir alt ligden gelen teklifi kabul etti ve geldiği sezon Siena'yı Serie A'ya çıkardı. Marottta ve Paratici ikilisi doğru adamı bulduklarına inandılar, Conte için tam zamanıydı...

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Doğru zamanda doğru yerde olmak için daha ne kadar iyi bir örnek olabilir ki? İki sezonda 25 mağlubiyet alan Juventus, Conte ile ilk sezonunda tek bir yenilgi yüzü görmeden ve sadece 20 gol yiyerek şampiyon oldu. Rüzgar bu kez Torino'dan Milano'ya doğru esmeye başlamıştı...

Fabio Paratici bugün futbol dünyasında iki yıl Roma dışında hayatını Sevilla'ya adayan Monchi ile birlikte en iyi sportif direktör ve transfer sihirbazı olarak kabul ediliyor. Paratici, İtalyan kulübünün popülaritesini ve kazanma kültürünü de kullanıp çok sayıda kontratı sona ermiş yetenekli futbolcuya Juventus formasını verdi..

Üç sezonun ardından Conte milli takıma gittiğinde koltuğu Allegri'ye verdiklerinde Juventus tribünleri bu kararı protesto ettiler. Onlar yine haklı çıktı, Allegri beş şampiyonluk kazandırdı ama Avrupa'da kupayı getiremedi. Sezon başında Serie A'da hiç şampiyonluğu olmayan ama Napoli yıllarında kendilerini zorlayan Sarri'yi seçen bu kez Paratici-Nedved ikilisiydi. Çünkü Inter, Juventus'un en tepesinden Giuseppe Marotta'yı koparmış ve kulübün başına getirmişti. Conte yuvaya dönmek yerine Juve'ye meydan okumak için Marotta'nın saflarına katıldı.

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Bugün İtalya'da sezon finali var.. Juventus şampiyonluğunu kutladı ama asıl merak edilen 11 yıl önce kovdukları Conte'nin çalıştırdığı Inter'in bu akşam Atalanta deplasmanında ne yapacağı... Atalanta kazanırsa, ligi Conte'li Inter'in önünde kapatacak... Hiçbir futbolcunun adının geçmediği bir yazının sonunda, sportif direktör, kulüp yönetimi, teknik direktör kelimelerinin bizde hafife alındığını söylersem, dokuz kez şampiyon olan Juventus kadar abartmış olabilir miyim acaba...