Antalya'da kapanış genel kurulu 20 Kasım Cuma akşamı toplandı. Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamındaki iş birliği ve en az gelişmiş ülkelere ilişkin kararlar o akşam kabul edildi. Adil geçiş, finansman, uyum ve azaltım dosyaları açık kaldı. Oturuma ara verildi. Pazar akşamı kapanış tokmağı vurulduğunda bu dosyalardan bazılarında da anlaşma sağlanmıştı. Konferansın ortak siyasi mesajını taşıması beklenen Antalya Mutabakatı ise kabul edilmedi.

İki kapanış oturumu arasındaki fark, Antalya'yı değerlendirirken iyi bir başlangıç noktası. Örtü karar üzerinde anlaşamayan ülkeler, adil geçişte ve uyumda birlikte çalışmayı sürdürmek için yeni adımlar attı. Türkiye de konferansı hazırlarken geliştirdiği uygulama gündemine ortaklar buldu. Bu ortaklıkların değeri, konferans sonrasında şebekelere, belediye yatırımlarına ve iklim finansmanına ne ölçüde yansıyacağıyla anlaşılacak.

Antalya'ya gelmeden önce

Bakü'de iklim finansmanı, Belém'de uyum göstergeleri ve adil geçiş konusunda alınan kararlar Antalya'ya devreden işlerin başındaydı. Türkiye, Azerbaycan ve Brezilya başkanlıklarıyla bu dosyalar üzerinde çalıştı. Ev sahipliğini ve COP Başkanlığını üstlendi. İki ülke arasındaki iş bölümü uyarınca Avustralya'dan Chris Bowen, Türkiye ile istişare içinde müzakerelere başkanlık etti.

Türkiye, haziranda Bonn'da "Uygulama COP'u" yaklaşımının hedeflerini açıkladı. En çok konuşulanı "35'e 35" oldu. Türkiye, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını önerdi. Başkanlığın "imece" adını verdiği iş birliği, bu kararları alacak kurumları bir araya getirmeyi amaçlıyordu. Sıfır Atık, enerji verimli binalar, dirençli şehirler ve denizlerin korunmasını öne çıkaran "Mavi COP" da Türkiye'nin hazırlık gündemindeydi.

Eylülde New York'ta İklim Uygulama Köprüsü'nün ilk beş pilot ülkesi açıklandı. Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan'la ulusal iklim planlarındaki öncelikleri yatırımcıların ve kalkınma bankalarının değerlendirebileceği projelere dönüştürmek için çalışma başlatıldı. İLBANK öncülüğündeki SURFF da benzer bir ihtiyaca şehir ölçeğinde cevap vermek üzere tanıtıldı. Ekimde Fiji'deki hazırlık toplantısı ve Tuvalu'daki liderler buluşması, Pasifik ülkelerinin deniz seviyesinin yükselmesi ve uyum finansmanı konusundaki önceliklerini Antalya'ya taşıdı. Türkiye ve Avustralya, örtü karar hazırlayacaklarını da bu dönemde duyurdu.

Pavilyonlardan şehre uzanan konferans

Mavi Bölge'de ülke pavilyonları, heyetlerin kendi iklim politikalarını anlattığı ve başka ülkelerden uzmanlarla buluştuğu yerlerdi. Avustralya-Pasifik ve Azerbaycan pavilyonları da kendi etkinlik programlarını yürüttü. Türkiye, Mavi ve Yeşil bölgelerde iki pavilyon kurdu. Anadolu Ajansı'nın saha haberine göre Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nun yapımında hafriyat toprağı, kahve posası ve hurda metal gibi malzemelerden yararlanıldı. Göbeklitepe'yle başlayan sergi anlatısına telkâri ve cam üfleme gibi zanaat uygulamaları eşlik etti. Sıfır Atık'ı anlatan bir pavilyonun hangi malzemeyle kurulduğu, ev sahibi ülkenin vermek istediği mesajın da parçasıydı.

Yeşil Bölge'de belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları kendi çalışmalarını anlattı. Türkiye İklim Okulu, Gençlik ve Çocuk Merkezi ve atölyeler, konferansa gelen çocuklarla gençlere de söz ve çalışma alanı açtı. Türkiye Başkanlığının COP-ART programında geri kazanılmış malzemelerden hazırlanan açık hava yerleştirmeleri, fotoğraf ve dijital çalışmalar yer aldı. Sinema üretiminin çevresel etkisi kadar su meselesinin sanat yoluyla nasıl anlatılabileceği de programda konuşuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesinin şehir programı, "Liman Kenti Antalya" ve Afrikalı sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Hayatta Kalma Çizgileri" gibi sergilerle bu buluşmayı konferans alanının dışına taşıdı. Antalya'yı ilk kez gören misafirler için şehri tanımanın bir yolu da bu etkinliklerdi.

Yeşil Bölge'nin en büyük salonuna Gazze adı verildi. COP31 Başkanı, Çevre Şehircililk ve İklim Değişikliği Bakanıo Murat Kurum, açılış konuşmasında Gazze için ayrılan alanı "Gazze çadırı" diye andı ve Gazze'deki çocukların suya, güvenli barınmaya ve eğitime erişim hakkını hatırlattı. Memur-Sen ile Uluslararası Emek Konfederasyonunun hazırladığı "Dönüş Umudu: El-Avde-Zeytin Ağacı Hikâyesi" sergisinde zeytin ağacı Filistinlilerin toprakla bağını, anahtarlar evlerine dönme özlemini anlatıyordu. Gazze'nin adı Antalya'da bir salonun tabelasında, Filistinlilerin hikâyesi de bir sergide yer aldı. Türkiye, ev sahibi olarak barış ve dayanışma çağrısını programına böyle taşıdı.

Pavilyonların Türkiye'nin tanıtımına katkısı biraz da ziyaretçiye sundukları bu gündelik deneyimdeydi. Bir iklim panelini dinleyen misafir, aynı mekânda bir zanaatkârın çalışmasını görebiliyor veya bir sonraki etkinlikte bir belediyenin uygulamasını tartışabiliyordu. Antalya'nın sergileri de şehri bir konferans adresinden ibaret görmeyen bir programın parçasıydı. Ev sahipliğinin kamusal tarafı, yerli sanatçıların, özel sektörün ve belediyelerin ve sivil toplumun kendi işlerini anlatabildiği bu karşılaşmalarla anlam kazandı.

Antalya'da ne kaldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı ve COP31 Antalya Kararları olarak litaretüre geçti. BM İklim Değişikliği Sekretaryasının kapanış değerlendirmesine göre Adil Geçiş Çalışma Programı üç yıl uzatıldı. Belém'de gündeme alınan mekanizmanın işler hâle getirilmesi için takvim belirlendi. Uyumda ülkeler 59 Belém göstergesini gönüllü olarak sınayabilecek ve ölçüm yöntemleri üzerinde birlikte çalışacak. Uyum Fonunun yalnızca Paris Anlaşması'na hizmet edecek şekilde geçişi ilerledi. Ülkelerin anlaşmanın hedeflerine birlikte ne kadar yaklaştığını değerlendirecek ikinci Küresel Durum Değerlendirmesi de Antalya'da başladı.

Kayıp ve zarar alanında alınan kararlar, iklim afetlerinin etkileriyle karşı karşıya kalan toplulukların teknik yardıma erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Teknoloji ve şeffaflık alanında da gelişmekte olan ülkelere sağlanacak destek üzerinde çalışıldı. Antalya'nın bu yönü konferansın ertesi günü uygulanabilecek hazır bir yatırım listesi sunmaktan çok, ülkeler arasında yürütülecek işlerin koşullarını belirlemesi bakımından önemli.

Türkiye COP31'e ne kattı?

Türkiye'nin ortaya koyduğu gönüllü elektrifikasyon hedefine COP31 Başkanı Murat Kurum'un açıklamasına göre yaklaşık 80 ülke destek verdi. Türkiye ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, gelişmekte olan ülkelerin dağıtım şebekelerini planlamasına destek olacak bir girişim başlattı. Başkanlık ayrıca küresel bina stokunun kullanım aşamasındaki enerji yoğunluğunu 2035'e kadar 2020 düzeyine göre yüzde 25 azaltmayı, belediye katı atığındaki öngörülen artışı en az yarıya indirmeyi ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e çıkarmayı gündeme taşıdı. Turkuaz Nexus girişimi su yönetimiyle gıda güvenliğini birlikte ele aldı.

BM İklim Değişikliği Sekretaryası, yaklaşık 270 milyon kişinin yaşadığı 69 şehrin Eylem Gündemi kapsamında bir yıl içinde iklim projeleri yürütmeyi üstlendiğini bildirdi. Türkiye'nin bu alana kattığı araçlardan biri SURFF. Bu mekanizmanın değeri, belediyelerin bu hazırlığı yapabilmesinde ve projelerin finansman bulmasında ortaya çıkacak. İklim Uygulama Köprüsü de aynı ihtiyaca ulusal düzeyde cevap vermeyi amaçlıyor. Fiji ve Etiyopya'nın ilk pilotlar arasında bulunması, Antalya öncesinde kurulan diplomatik ilişkilerin konferans sonrasında proje hazırlığıyla devam edebilmesi için bir imkân.

COP31'in ekonomik etkisi önce Antalya'da görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kentteki 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketliliğin çarpan etkisiyle 4 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Kurum, zirve kapsamında Türkiye'nin kurduğu iş birliklerinin toplam değerinin 26 milyar doları aştığını da açıkladı. Çin'le yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı ve uluslararası kalkınma bankalarıyla 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları bu toplamın içinde. Suudi Arabistan'la elektrik projelerinde, Kanada'yla yeni enerji teknolojilerinde de iş birliği ilerledi.

Addis Ababa'ya kadar

Ülkelerin ikinci iki yıllık şeffaflık raporları için öngörülen tarih 31 Aralık 2026. Bu raporlar, ikinci Küresel Durum Değerlendirmesine veri sağlayacak. Haziran 2027'de Bonn'da Adil Geçiş Mekanizmasının nasıl işleyeceği görüşülecek. Mekanizmaya ilişkin kararın 8–19 Kasım 2027'de Addis Ababa'da düzenlenmesi öngörülen COP32'de ele alınması bekleniyor. Küresel değerlendirmenin tamamlanacağı zirve ise 2028'deki COP33.

Türkiye'nin Antalya'daki diplomatik başarısı, farklı öncelikleri olan ülkelerle aynı anda çalışabilmesinde görüldü. Bakü ve Belém'den devralınan dosyalar ilerlerken Pasifik ülkelerinin uyum ve finansman talepleri de görüşüldü. Örtü karar üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Buna rağmen adil geçişten uyuma kadar birçok başlıkta ortak karar çıkması, Türkiye'nin Avustralya'yla birlikte yürüttüğü müzakerelerin somut sonucuydu. Antalya'da kabul edilen 46 karar, COP31 Antalya Kararları Addis Ababa'ya taşınacak bir çalışma zemini oluşturdu.

Türkiye, COP32'ye giderken küresel adalet vurgusunu sürdürecek. İklim krizine en az katkıda bulunan ülkeler, çoğu zaman uyum için en az kaynağa sahip olanlar. Gelişmiş ülkelerin tarihsel sorumluluğu, finansmanın ne kadar sağlanacağı kadar, kırılgan ülkelere hangi koşullarla ulaşacağı tartışmasında da gözetilmeli. Bir ada ülkesinin kıyılarını korumak için ihtiyaç duyduğu finansman, ülkenin borç yükünü daha da ağırlaştırıyorsa adalet talebi karşılıksız kalır.

AB'nin Dubai'de verilen fosil yakıtlardan uzaklaşma taahhüdünü korumak talebi dönüşümün maliyetini kimin üstleneceğine ve uyum için gereken kaynağın hangi koşullarla sağlanacağına ilişkin bir uzlaşmayla buluşturamayan bir müzakere çizgisi sürdürülebilir değil. Afrika Grubu'nun sorduğu soru son derece somuttu. Uyum finansmanı üç katına çıkarılacaksa hangi tutar esas alınacak? Avrupa Birliği daha güçlü bir iklim taahhüdü istiyorsa, bu soruya da açık bir cevap vermek zorunda. Fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefiyle bu dönüşümü mümkün kılacak finansmanı aynı anlaşmada buluşturabilmesi önümüzdeki dönemin temel sorun alanlarından biri olmaya devam edecek.

Addis Ababa'ya kadar Türkiye'nin elindeki en güçlü dayanak, Antalya'da aldığı sorumluluğun sahadaki karşılığı olacak. Önümüzdeki yıl Türkiye Başkanlığı fosil yakıtlar ve uyum finansmanı konusunda Antalya'da açık kalan diyaloğu sürdürecektir. Antalya'nın sözü, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyenlerin hayatı daha güvenli hâle geldiğinde tutulmuş olacak.