Yaza hazır mısınız? Covid-19 bize ne yaptı?

Covid-19 pandemisi nedeniyle evde uzun vakitler geçirdiğimiz şu günlerde, kendimize bakım yapmayı adeta unuttuk. Haydi ayna karşısına geçelim ve pandeminin getirdiklerine ve neler yapmamız gerektiğine bir bakalım

Covid-19, maske, sosyal mesafe, el yıkama, 'Bana yaklaşma', aşılar, temizlik, karantina, "Biz virüslerden daha güçlüyüz, onların canına okuruz" derken, bazılarımız gerçekten büyük acılar yaşadı, çoğumuz şaşkın, yeni yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışıyor. Karantina dönemlerinde sıkı kurallarla toplumun büyük kısmını aşılayan ülkeler normal ve hatta maskesiz hayata geri dönmeye başladı. Bu yaşananlar gelecek nesillere anlatacağımız trajikomik, bir türlü "neden?" sorusunun cevabının olmadığı bir hikaye olarak kalacak. Güzel ülkemizde de bu sonuca ulaşacağımız günler yakın diye ümit ediyoruz. Bu arada yeni dönemde olacağını bildiğimiz bir gerçek var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak… Bu dönem sona erdiğinde hangi değerlerin bizim için daha önemli olduğunun farkına varacağız.

Önem sıralamasında önce kendimiz, sonra sevdiklerimiz ve ailemiz geldi. En büyük fedakârlığımız iş ve sosyal hayatımızda oldu, yalnızlaştık. Sağlam kalabilme ve varlığını sürdürebilme çabası bizi çok primitif yaşam ve zevklere yöneltti. Ümit ederim, sosyal bir varlık olan insanın bencil ve yalnız yaşam içinde sağlam bir ruhsal formda kalması mümkün olur sonrasında da.

Bu arada buyurun aynanın karşısına, önce yüzünüzü inceleyin, sonra bedeninizi. Önden, yanlardan, şöyle arkaya doğru. Eğer mutluysanız problem yok, değişimleri olumlu bulup "Bu da bana kaybettiğim, değer vermediğim ve bakmasını unuttuğum bedenime Covid-19'dan hatıra kalsın, böyle çok doğal oldum" diyorsanız sonrasını okumasanız da olur. Size kanepede atıştırarak uyumada büyük keyifler dileriz. Bana ne olmuş böyle, mahvoldum, bittim ben, kendimi tanıyamıyorum diyorsanız, aynanızı temizleyin veya değiştirin. Ama ben ne yaptım, bedenimi ihmal ettim, bu dönemdeki hasarlı bedenimi tekrar ele almam lazım, kendime hakettiğim değeri göstermem lazım, daha iyi ve genç olmalıyım diyorsanız, aşağıdaki öneriler sizin için.







KİLOLARDAN KURTULUN

Tamam çok güzel yedik, içtik, stresin bol olduğu ortamlarda bol yemek yenir. Yemek saatleri de şaştı. Eskiden de yiyorduk, ancak yine de dikkat ediyorduk. Ne olur, ne olmazdı. Hesap kitap yapıyorduk, nasıl ve ne zaman vereceğimizi. Covid sonrası, böyle devam etmeyecek bedendeki yağlanma ve kilo artışının bazı metabolik hastalıkları beraberinde getireceğini unutmayalım. Artık bu durum bir sağlık problemi haline gelebilir. İlk yapacağımız şey sağlıklı beslenmek, kalori hesabı yapmak, gerekirse yardım alarak kontrollü şekilde kilo vermeye çalışmak. Ancak genetik olarak bazı yığılmaların düzeltilmesi ve vücut konturlarının şekillendirilmesi için lokalize veya genel olarak enerji kullanılarak liposakşın ameliyatları ile arzu ettiğiniz bedene kavuşabilirsiniz. Bu ameliyatların zayıflamak için değil şekillendirme için yaptığımızı hatırlatmalıyım. İdeal vücut konturlarına kavuşmak İçin zayıflama sonrası şekillendirme ameliyatları da buna ilave edilebilir.



ERİYEN ADALELER

Spor ve yürüyüş yapmayan, tembelleşen bedenler en büyük sorunlardan. Burada da estetik ötesi sağlık söz konusu. Hemen bugün harekete geçiyorsunuz. Günde 10.000 adım yürüyüş yapacak şekilde kendinizi programlayın. Açık havayı tercih edin ve kademeli başlayın. Hem kilo vermenize katkısı olacak hem de adale kitlesini yerine koymak için, eski adale hafızasından yararlanacaksınız. Kuvvet artırımı ise sonra gelecek. Yürüyüş ve yüzme gibi aerobik sporlarını tercih edip onlarla başlayın. Yeterli fizik kapasite ve ağırlıklardan kurtulduktan sonra eski yaptığınız sporlara dönebilirsiniz. Yine sizi yükten kurtaracak, fazlalıkların ve sarkan bölgelerin estetik cerrahi bir düzeltmeye ihtiyacınız var ise, buyurun gelin, neler yapabiliriz, yaşam kalitenizi nasıl artırabiliriz beraber bakalım.



YÜZÜNÜZDEKİ ÇİZGİLER

Yüzünüzde mevcut çizgiler giderek arttı ve derinleşiyor mu? Değerlendirmenizi normal pozisyonda yapın. Yani statik pozisyonda yüzde çizgiler belirsiz olmalı, dinamik durumda yani mimik kasları kullandığımızda, örneğin gülerken, konuşurken, gözlerimizi kısarken bir takım çizgilerin oluşması normal kabul edilmeli. Ancak hiç bakım yapılmamış ve desteklenmemiş yüzlerde bu çizgiler zaman içinde derinleşip normal yani statik pozisyonda da kaybolmuyorsa, durum kritikleşiyor demektir.

Çözümümüz tabii ki var. Ameliyatsız işlemlerle yani botoks ile çok aktif olan kasların gücünü zayıflatıyoruz, derinleşen çizgilere ve konturda düzeltme gereken yerlere hiyaluronik asit içeren çeşitli dolgular yaparak, çizgilerin derinliği azaltılır veya tamamen yok edilebilir.







SAĞLIKSIZ DERİLER

Yüz ve vücut deriniz bakımsızlıktan kurudu, suyunu ve canlı parlak görünümünü kaybetti. Kötü beslenme alışkanlığınız nedeniyle yağ kistleri, çeşitli lekelenmeler, sivilce veya akne lekeleri gibi yıpranmış ve gençliğini kaybetmiş gibi mi görünüyor?

Kuru, sağlıksız ve çok sayıda ince çizgilerle yaşınızın ötesinde, gençliğini ve güzelliğini kaybetmiş derideki hasar, geriye söndürülebilir. Yüze bu aylarda yaza girmeden yapılacak su ve nem tutucu bazı mezoterapi ürünlerinin yüze, deri altına ve içine enjeksiyonunu öneririz. Vitaminler içeren ve hücre yenileyici, deriyi canlandırıcı, parlatıcı ve kolajen simülasyonu ile deriyi gençleştirip sıkılaştıran enjeksiyonları içeren bir bakım periyoduna girmek gerekir. Artık havalar ısındı ve güneşin etkisini derinden hissedeceğiz. Bu dönemde deriyi yenileyici bazı invazif yaklaşımlardan, kimyasal, mekanik veya lazerle deriyi soyma işlemlerini, sonbahara kadar ertelemek durumundayız. Bahsedilen mezoterapi yöntemleri ile sağlıklı, parlak, daha genç bir yüze sahip olabilirsiniz. Bakım zamanı geldi.







YÜZDE YIĞILMALAR

Eğer bu dönemde yüzünüzde, yanağınızda, burun kenarlarında gülme çizgisinin olduğu yerde, kaş ve göz kenarlarının yanındaki yığılmalar, kırışıklıklar ve sarkmalar varsa , 'TEMPO-LIFT' ile bu olumsuz, yorgun ve mutsuz görüntüden kurtulabilirsiniz. Muayenehane ortamında yapılan bu küçük cerrahi işlem ile kaşlara, göz kenarlarına istenilen pozisyon verilirken, tüm yüze de sanki gerilmiş gibi sağlıklı, genç ve dinamik bir etki de sağlanıyor. Hatta bu yöntemle on yıl öncesine dönmüş bile olabilirsiniz.

Ameliyat izlerinin çok küçük ve saç içinde kalması ile izlerin gözükmediği ve hatta hastalar tarafından 'izsiz yüz germe' olarak adlandırılan bu teknik ile bir hafta içinde yıllar öncesine giden inanılmaz bir değişim yaşayabilirsiniz.



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