Görünmeyen izler ile 10 yıl öncesine dönün: Tempo-Lift

Şakak bölgesi, temporal bölge olarak bilinir. Bu bölgeye yapılan gençleştirme işlemi Tempo Lift’te amaç; tüm yüzü, özellikle burun kenarındaki ve yanaktaki yığılma ve sarkmaları ortadan kaldıracak şekilde germektir. Bu ameliyat total yüz gençleştirme ameliyatları gibi daha büyük ameliyatları yıllar sonraya öteleyecektir

Yüzümüzü üç bölgeye ayıracak olursak, üst bölgede alnımız, şakak bölgesi, kaşlar, üst göz kapağı ve gözlerimizin dış kenarları yer alır. Orta yüzde yer alan alt göz kapağı da bütünlük açısından bu bölgeye dahil edilebilir. Üst yüz bölgemizin merkezi kaşlardır. Kaşların aldığı pozisyona ve yer değiştirmelere göre tüm yüz etkilenir. Günümüzde kaşlarla çok oynanmaktadır. Kalınlıkları, kıl yoğunlukları, kıvrımı, boyu, rengi ile her türlü görüntü verilebilmektedir. Kaşların pozisyonu ve kalınlıkları bir moda simgesi olarak da yıllardır kullanılmaktadır. 1980-90'lı yıllarda kalın kaşlar moda iken daha sonra 2000'li yıllarda çok ince kaşlar moda oldu, günümüzde de daha keskin kenarlı kuyruğu yukarı bakan belirgin kaşlar ortaya çıktı. Aynı zamanda makyaj hileleri ile kaşlar istenilen boy, kalınlık ve eğimle belirgin hale getirilebiliyor. Sonuçta kaşlara ne yapılırsa yapılsın, orijinal yerinden aşağıya sarkan kaşın göz kapakları üzerine yığılması ve özellikle yanlardan aşağı doğru sarkarak bir takım negatif algıları oluşturması engellenemez ve temelde oluşan bu olumsuzlukları düzeltemez.

Düzeltme sadece kaşların yeniden normal yerlerine alınması ile sağlanabilir. Kaşların iç tarafı biraz aşağıda, kuyruğu veya dış tarafı da biraz yüksekte olan bir yay şeklinde olması gerekir. Dış tarafın aşağıda olması üzgün, yorgun, mutsuz bir ifade verir. İç tarafın yukarıda olması da şaşkın bir ifade verir.

Göz kapağındaki düşüklük, sarkma veya bu bölgeyi içeren bir şikâyetle gelen hastaların hepsinde değerlendirme kaşların pozisyonu ile yapılmalıdır. Üst göz kapağı sarkık olanlarda kaşların düşüklüğü buna neden olabilir veya mevcut deformiteyi artırabilir. Muayenede elimizle kaşları normal pozisyona getirdiğimizde bazen göz kapağındaki yığılma ortadan kalkıp, görüntü normalleşir. Kaşları normal pozisyona alıp, göz kapaklarını ona göre değerlendirmek, problemi çözmede, simetrinin sağlanmasında ve çıkarılacak, bırakılacak dokuların değerlendirilmesinde hata yapılmasını engelleyecektir.







TEMPO LİFT:

Şakak bölgesi tıp literatüründe temporal bölge olarak bilinir. Ben bu bölgeye yapılan gençleştirme işlemine Tempo- Lift adını veriyorum. Burada amaç bu bölgeye yapılan işlem ile kalmayıp tüm yüzü, özellikle burun kenarındaki, yanaktaki yığılma ve sarkmaları da ortadan kaldıracak bir lift işleminden bahsediyoruz. Burada yer çekimine karşı yapılan bir germe söz konusudur. Vektör yukarı ve kulağın üstüne dışarı doğru bir yöndedir. Böylece bu ameliyatta kaşlar eski orijinal yerine alınırken aynı zamanda tüm yüzde bir gençleşme, tazelenme, çizgilerin ve yığılmanın azalması gibi olumlu bir etkinin çıkması sağlanır. Bu ameliyat total yüz gençleştirme ameliyatları gibi daha büyük ameliyatları yıllar sonraya öteleyecektir.



NASIL DEĞERLENDİRİYORUZ?

Hastayı en çok mutsuz eden nedir? Bu sorunun çok iyi cevaplanması lazımdır. Hastaları dikkatle gözlemlediğimizde vücut dilleriyle, beğenmedikleri yerleri örtmek için yaptıkları çabalar, hileler veya nasıl olması gerektiğini gösteren işaretler taşırlar. Bazı örnekler verirsek, saçlarını gergin şekilde arkaya toplayan hanımlar kaşlarındaki ve göz kenarındaki yığılmaları ve kırışıklıkları bu gerginlik ile ortadan kaldırmaya çalışırlar. Böylece kendilerini daha diri, daha genç ve iyi hissederler. Şakak bölgesinde 'Saçlarım dökülüyor' diye bana gelen hastalar bilirim. Gerçekte altta yatan saçların gergin geriye toplanması ile saçların dökülmesidir. Bu hastalara yapılacak bir Tempo Lift ameliyatı ile iyilik hali uzun süreli sağlanabilir ve kadınlar kendilerini iyi göstermek için saçlarına yüklenmekten vazgeçerler. Bir diğer örnek yapılan makyajdır. Kadınlar göz kenarlarında aşağı sarkmanın verdiği olumsuz ve yorgun görüntüyü, makyaj kalemleri ile yukarı dışarı doğru boyayarak düzeltmeye çalışırlar, aslında bu bize ne istediklerini anlatmaktadır.







NASIL YAPIYORUZ?

Şakak bölgesinde saçlı deri içinde yaklaşık 2-2.5 cm. uzunluğunda bir veya genellikle iki adet açıklıktan girerek altta derin güçlü bir zar sistemine ulaşıyoruz. Yapılan işlem bir iple askılama ameliyatı değildir. Tempo-Lift'te ana prensip yüz ve boyunda devam eden bu güçlü zar sisteminin yukarı ve arkaya doğru gerilmesidir. Aslında konsept olarak ben hastalarıma; 'Bu ameliyatta halıyı çekiyoruz, halının üzerindeki masa da beraberinde geliyor' diye tanımlarım. Sadece masayı çekerseniz o çok çabuk eski yerine döner. Burada masa yüz derimizi, halı da derindeki zar sistemini temsil etmektedir.

Bu ameliyatta bazen endoskopi kullanırız. Tüm kaşa istediğimiz pozisyonu veririz, göz kenarlarındaki yığılma açılır, alın bölgesini de gerebiliriz; tüm yanağı, burun kenarlarındaki kıvrımı ve sarkmaları, çene kenarındaki sarkmaları düzeltiriz. Yıllar önceki genç ve dinamik halinize dönersiniz. Hastanın saçları kesilmez, ameliyat sonunda hastaların saçları yıkanıp, kurutulur, kremlenir ve bandajlama öyle yapılır. Bu işlemi lokal anestezi altında veya genel anestezi altında yapabiliriz. Artık ofiste lokal anestezi altında yapıyoruz.



İYİLEŞME SÜRECİ

Şaşırtıcı şekilde bir haftalık sürede genellikle hastalar işlerine geri dönerler. Saçlı deride kalan ameliyat izleri gözükmez, göz kapaklarındaki şişlik ve göz çevresindeki renk değişimi de aynı sürede iyileşir. Hastalara her gün saçları yıkatıldığı için, geniş bir gözlük takarak göz çevresindeki bantlar altta gizlenebilir. Bu ameliyatlar sanıldığının aksine ağrılı değildir. Sadece şakak bölgesinde çiğneme esnasında kullandığımız kasın kasılması ile biraz ağrı olabilir. 4-5 gün içinde o da kaybolur. Hastaların bir hafta süre ile saç bandı takmalarını isteriz.

Soğuk uygulamasını her hastaya yapıyoruz. Burada saçların arasında bırakılan izler, zaman içinde belirginsizleşiyor, hatta bulmakta zorluk çekiliyor. Buradaki esas prensip, yapılan insizyonlarda kıl köklerinin yaralanmaması, bölgenin kan dolaşımının bozulmaması ve gergin olmayan bir kapama sağlanmasıdır.



KADIN VE ERKEKTE 'TEMPO-LİFT' FARKI

Kadınlarda istek ve beklenti, kaşların düşüklüğü, göz kapaklarındaki sarkıklık, göz kenarlarındaki çizgiler ve dış köşenin aşağı düşmesi ve gözaltı kırışıklıkları ve torbalanmaların düzelmesidir. Genellikle yapılacak ameliyat kombinasyonlarının içinde, en iyisine ve bırakılacak izlere razı olurlar.

Erkeklerin çoğunun isteği ise genellikle tek bir bölgeye aittir, o sorunun çözülmesi onlara yeter. En çok üst göz kapağındaki sarkma ve göz altındaki torbalanmalardır. İstekleri hızla işe dönmek ve başkaları tarafından anlaşılmamasıdır. Fazla yapılacak ameliyatları ve izleri tolere etmezler.

Yapılan ameliyatlar erkeklerde tamamen değişiktir. Her şeyden önce erkeklerin istekleri ve beklentileri daha minimaldir. Erkekler son yıllarda giderek artan sıklıkta üst göz kapaklarındaki düşüklükten ve gözaltı torbalarından rahatsız olarak başvurmaktalar. Bu grup hastalar yüzlerindeki yorgun, kızgın, uykusuz, negatif etkili görüntünün ortadan kaldırılmasını beklerler. Erkeklerde daha cesur ameliyatlar yapamıyoruz. Çünkü onlar iş hayatlarından kopmak istemiyor, hızlı iyileşmek istiyorlar, daha büyük değişimleri tolere edemiyorlar. Tipik olarak bu düzeltimle beraber, ameliyat olduklarının anlaşılmamasını isterler.

Cerrahide bizim uygulamalarımız da farklılık gösterir. İz bırakacak ameliyatlardan kaçınırız. Genellikle saçlı deri içinde kadınlarda sakladığımız izleri daha küçülterek yaparız. Erkekte saçların kısa kesilmesi veya dökülmesi ile bunlar görünür hale gelebilir. Erkekte genellikle çok küçük izler bırakacak yöntemlerle, çoğunlukla endoskopik yöntemlerle, ihtiyaç ve istekleri kadar, hızlı işe geri dönebilecekleri ameliyatlar yapılır. Kadınlar erkeklerden daha cesurdur, beklentileri daha büyüktür ve sonuçları, değişimleri daha iyi tolere ederler. Pandemi döneminde evden çalışma şeklinin yerleşmesi ile bu ameliyatlar sonrası iyileşme döneminin evde geçirilme fırsatı yakalandı. Kimse anlamadan bu ameliyatları olup, pandemi sonrasına hazır ve iyi kalabilme şansı doğdu.



TEMPO-LİFT AMELİYATINDA İZ KALIR MI?

Evet ama saç içinde kaldığı için gözükmez. Belli bir süre sonra kuaförünüz bile izin yerini bulamaz hale gelir. Düşünün tüm yüzünüzde yıllar öncesine uyan bir iyilik hali var. Veya yaşınız genç ise müthiş bir görüntü ve pozitif dinamik bir değişim, ama ortada görülebilen iz yok.



HAFTAYA: HASTA GÜVENLİĞİ - UÇUŞ GÜVENLİĞİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ