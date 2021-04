İzleri görünmez kılabilir miyiz?

Derimiz bizi dış ortamdan ayıran, vücudumuzu çepeçevre saran, bizi koruyan en büyük organımız. Deri bütünlüğü bozulduğunda iyileşirken iz bırakır. Bu izlerden hastaya özel yöntemlerle kurtulmak mümkün

Derimiz vücudumuzun her bölgesinde özelleşmiş bir yapı gösterir. Kalınlığı, yapısı ve rengi her yerde farklıdır. Estetik cerrahide her bölgede yaptığımız işlemde bu özellikleri ve özgünlüğü dikkate alırız.

Kalınlık açısından derimizin en kalın olduğu yerler, ayak tabanı, elimizde avuç içi ve sırt bölgemizdir. En ince derimiz ise, üst göz kapağımızdır. Burada her organın, işlevi ve amacı ile ilgili bir deri ile örtüldüğünü bilmeliyiz. Üst göz kapağımız günde binlerce kez yukarı doğru açılıp, aşağı inmektedir. Bu katlanmayı problemsiz sağlamak için bu derinin de çok ince ve hafif olması gerekir. Ancak ayak tabanı vücudun yükünü taşımaktadır ve hem basınca, hem de travmalara karşı dirençli olması gerekmektedir, o nedenle çok kalındır. Üst göz kapağı estetiğinde iyileşme çok hızlıdır, beşinci günde dikişleri alırız. Ayak tabanında ise dikişleri almak için iki hafta kadar bekleriz, iyileşme ancak tamamlanır. Bu arada derilerin yapısı da çok önemli ve farklıdır.







DERİ RENGİNİN ÖNEMİ

Estetik algıdaki en önemli detaylardan biri derinin rengidir. Irksal özelliklerin ötesinde renk öyle bir estetik detaydır ki, bizi güzel-çirkin gösterebildiği gibi emosyonlarınızı ve ruh halimizi de yansıtır. Estetik plastik cerrahide herhangi bir deri kaybı olduğunda onu benzeri ile yerine koyma prensibi vardır. Bir derinin benzeri, en yakınındaki deridir. Benzer özellikleri taşıdığı için, çok az fark edilir. Vücudun uzak bölgelerinden alınan bir deri başka yere taşındığında, renk farkı olur.







MAKYAJ EN BÜYÜK SİLAHIMIZ

Deri bütünlüğü bozulduğunda iyileşme bir iz ile olacaktır. Daha önce belirttiğim gibi bu bir yerini kesme, yaralama veya ameliyat ile olabilir veya yanık, sürtünme gibi deri yüzeyinde bir kayıp ile oluşabilir. Nedeni ne olursa olsun iz, izdir. Yok edilemez, ancak estetik plastik cerrahi uygulamalarımızda olduğu gibi belli belirsiz bir hale getirilebilir. Biz bunu ameliyat sırasında çok ince ve özel cerrahi teknik, özel malzemelerin kullanılması dışında ciddi yara bakımı, ameliyat sonrası bazı maddeler içeren özel kremler veya bantların kullanılması gibi, her hastaya uygun özel programlarla yapıyoruz. İzlerin belirginliğinin, kızarıklığının, kabarmasının kaybedilmesi için lazer uyguluyoruz. Bunların dışında elimizde bu mücadelede kullanabileceğimiz iki büyük silahımız var: Makyaj ve medikal kamuflaj.







MEDİKAL KAMUFLAJ NEDİR?

Birtakım malzemeler kullanarak ameliyatla, yanık izlerini ve lekeleri görünmez hale getirebiliriz. Bu yöntemlerin tedavi olmadığının ve geçici olduğunun bilinmesi gerek. Derinizdeki, yüzünüzdeki bir leke veya izi bazı malzemelerle örterek bakıldığında anlaşılmaz kılabilirsiniz. Son yıllarda medikal kamuflaj malzemeleri ile bu başarıyla yapılıyor. Su geçirmeyen, kolay bozulmayan, etrafa bulaşmayan, hiçbir zararı olmayan ve birkaç gün süren kapama sağlayan malzemeler kullanılarak lekeler ve izler kamufle edilebilir.







DÖVME YAPTIRIRKEN DİKKAT

Toplumda ve özellikle genç jenerasyonda dövme yaptıranların sayısı giderek artıyor. Dünyanın her yerinde de giderek yaygın bir hale geldi. Burada özel aletlerle, bazı özel boyalar kullanılarak deri üstüne yazı, şekil, hatta resim yapmaktan bahsediyoruz. Deri içine verilen boyanın rengi, kalitesi ve yapıldığı derinlik dövmelerin kaderini ve sonrasını belirliyor. Şu unutulmamalıdır ki; bir kere dövme yaptırdınız mı bunun geriye dönüşümü yoktur. Dövmeye karar verirken dikkatli olunmalı, sonradan pişman olunacak isim, şekil ve anlamlardan kaçınılmalı. Ben nasıl olsa sildiririm dememeli. Kullanılan boyanın rengi ve uygulama derinliğine bağlı olarak, silinme şansı olmayabilir. Lazer uygulamaları denense bile tam silinme olmayabilir. Dövmenin yapıldığı yer de çok önemlidir. Yüz, boyun gibi her zaman kolayca görülebilen uygulamalardan kaçınılmalı. Özellikle genç jenerasyona tavsiyem sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek haraket etmeleridir, özellikle bu tür geriye dönüşümü olmayan konularda. Bize pişman olarak gelenler genellikle yazıların okunamayacak hale gelmesini, bunun için her ize razı olduklarını söylüyorlar. Son yıllarda istenilmeyen dövmeler veya silinme sonrası oluşan izlerin görülmemesi için medikal kamuflaj malzemelerinin de kullanıldığını belirtmek lazım.

Bazen de geçici olarak dövmenin kapatılması istenilen durumlarda, aynı yönteme başvurulabilir. Buradaki konsept, problemin tedavisi yoksa onu görünmez veya fark edilmez hale getirerek algıyı değiştirmek ile ilgilidir.



SORUN CEVAPLAYALIM



Ben yurt dışında yaşarken eski erkek arkadaşımın baş harfini dirseğime yakın bir yerde koluma dövme yaptırmıştım. Şimdi bundan kurtulmak istiyorum. Nasıl sildirebilirim?

Silinip silinemeyeceği kullanılan boyanın kalitesi, rengi ve özellikle derinliği ile ilgili. Yüzeysel verildiyse kolay temizlenebildiği gibi, bazı boyalar cilt altına kadar derin verildiyse temizlenmesi çok zor, hatta imkansız olabilir. Kendinize soracağınız ilk soru şu olmalı: Bu tamamen temizlensin, belli olmayacak hale gelsin her türlü ize razıyım mı yoksa bu kalsın ama istediğim zaman üstünü kapatabiliyim mi?

Şunları yapabiliriz; dermabrazyon dediğimiz derinin yüzeysel tabakalarını traşlayarak tamamen boyayı çıkarmak, lazerle silmeye çalışmak, harfin şekline göre boyalı deri parçasını cerrahi olarak ince bir ameliyat izi bırakarak çıkarmak, nadiren izli yamalı cerrahi işlemler yapmak. Bunların dışında veya bunlardan sonra da medikal kamuflaj malzemeleri ile kapamalar sağlayabilirsiniz. Tamamen kurtulma şansının olup olmadığı ve cerrahi yapılabilecekler için bir estetik plastik cerrahi uzmanıyla görüşmelisiniz.



HAFTAYA: ESTETİK CERRAHİDE GÖZLER: BAKIŞLARIMIZDAKİ DERİNLİĞİ VE GÜZELLİĞİ KORUMAK