Estetik ameliyatı sonrası izler: Hayal mi gerçek mi?

Bazı operasyonlar sonrası kişinin vücudunda iz kalabilir. Bu izlerin kaybolması için çeşitli tedaviler uygulanır

Estetik plastik cerrahide iki büyük amacımız vardır; ameliyatın sonunda çok iyi form, yani şekil elde etmek, ikinci amacımız da bunu elde ederken az iz bırakmak ve o izin daha az kalmasını ve daha az belirgin olmasını sağlamak. Unutmayalım önem sırasında önce şekil, sonra iz gelir. Yani ameliyatta çok iyi şekil elde edildiğinde, izleri dert etmezsiniz.



AMAÇ İZLERİ GÖSTERMEMEK

Deri bütünlüğünün bozulduğu her durumda iz kalır. Bu bizim tarafımızdan ameliyata başlarken olduğu gibi, deri bütünlüğü herhangi bir yaralanma veya kaza ile de bozulabilir. Bazen de deri yüzeyinin derin bir şekilde yaralanması; yanıklarda veya bazı sürtünmelerde olduğu gibi iz bırakarak iyileşirler. Buradaki esas fark, herhangi bir cerrahide biz istediğimiz yerde kontrollü iz bırakırız.

Yani izin nerede kalacağı plastik cerrahinin önemli bir konusudur ve biz bu izleri belirsiz kılmak ve görünmez kılmak için gizleriz. Vücudumuzda kırışıklıkların olduğu yerlerde izler vardır. Bunların bazıları doğal olanlardır, bazıları ise eklemlerin olduğu yerleri deride gösterir. Bazı çizgiler de yaşlılıkla ortaya çıkar. Estetik plastik cerrahide biz ameliyata başlarken bu doğal çizgilere paralel veya onlara uyan yerlerde iz kalacak şekilde planlamalar yaparız. Sonuçta, her ameliyat sonrası iz kalır. Amacımız bu izleri belirsiz hale getirmeye çalışmaktır.

Bazı ameliyatları kesmeden küçük delikler açarak yaparız.

Burada da milimetrik çizgiler şeklinde bile olsa fark edilmeyen izler kalır, liposakşınlarda olduğu gibi.

Kadınlarda dekolte bölgelerinde, boyun ve omuzda, her iki meme arası ve sırt bölgesinde iz bırakmaktan kaçınırız.

Ayrıca karın ön ve yan bölgeleri, yüzün orta ve yan bölgeleri ve uyluk ön tarafındaki izler de kolay fark edilebilir, buralarda da iz bırakmamaya çalışırız.



Kadınlarda bikini, mayo, iç çamaşırlarının altında kalacak bölgelerde izleri gizleriz. Yüzde de saçların örttüğü alanlar veya makyajla kamufle edilebilecek yerler dışında kalan alanları korumamız gerekir.

Erkekte ise durum tamamen farklıdır.

Erkek, yaz dönemlerinde ve spor yaparken soyunur. Bırakılacak izler kolay gizlenebilen yerlerde, özellikle şort giydiği düşünülerek onun altında kalacak şekilde planlanır. Temel konseptlerden biri de bırakılan izlerin estetik ameliyat olduğu algısını oluşturmayacak şekilde olmasını sağlamaktır. Bu izler görünür yerde bile olsa estetik olmuş diye düşündürmemeli.



BİSTURİ İLE YAPILAN KOLAY İYİLEŞİR

Ne kullanırsanız kullanın, iz kalacaktır.

Deriyi lazer gibi bir enerji ile kesmek de iz bırakır. Bu enerjiler, lazer veya koter enerjileri gibi keserken yara kenarlarında yanık da oluşturabilir, bu izleri daha belirgin de yapabilir. Bence en iyisi bisturi ile yapılan temiz kesidir. Çevre dokulara zarar vermez ve kolay iyileşir.



SORUNLU BÖLGELER

Göğüs orta bölgesi, sırt ve omuz bölgesi gibi alanlarda ameliyat izleri daha belirgin kalacak şekilde iyileşir, genellikle kabarır bu izler. Vücudumuzun her yerinde deri aynı değildir. Yapı ve kalınlıkları farklıdır.

Üst göz kapak derisi çok incedir, ameliyat izleri çok hızlı iyileşir ve neredeyse hiç belli olmaz.



İZ KALMASINDA ÇOK FAKTÖR VAR

Estetik ameliyatlarda sonuçta kalan izler pek çok faktöre bağlıdır. Bunların bazısı kontrol edilebilir ama bir çoğu da kontrol edilemez. Hastanın deri kalitesi, ilave hastalıklarının varlığı, genetik ve ırksal faktörler, yara iyileşmesini etkileyen çok faktör var. Sigara içilmesi bile izi etkiler. Bir yara izinin olgunlaşması yaklaşık 1-2 yıl sürecektir.

Genellikle iki yıl sonra kalan sonuç artık değişmez.

Bazı hastalarda ameliyat izlerinde genişleme ve büyüyüp kızarmalar kabarmalar olur. Bunlara hipertrofik nedbe diyoruz. Bazı izler daha da büyüyerek çok kabarır, normal alanların dışına taşar, bunlara da keloid diyoruz. Bunlar fazla yara iyileşmesi olarak bilinirler, her kişiye göre farklı seyir gösterirler. Bazen kontrolleri çok zordur.



AMELİYAT SONRASI BAKIM

AMELİYAT sonrası izin üzerine özel tapeler, bantlar veya yapıştırıcı malzemeler kullanırız. Amaç, yarayı temiz tutup örtmek ve onu dışardan gelecek zararlı etkilerden koruyarak tam bir iyileşme sağlamaktır. Hastaya yıkanması için birkaç gün içinde izin veririz. Ameliyat sonrası bakım, her ameliyat ve her hastaya özel olarak planlanır. Genellikle üç hafta sonra yara izi üstüne bazı silikon içeren özel kremler veya bantlar kullanılmasını öneririz. Hastanın iz kontrolünde büyük sorumluluğu olacaktır. Enfeksiyondan korunma, zararlı etkenlerden uzak kalma, yaşantıya ve vücut bakımına özen ve tedavi planlamalarına uyum esastır.



AMELİYAT ÖNCESİ PLANLAMA

ESTETIK ameliyatlarda ameliyat öncesi nerelerde iz kalacağını hastaya gösterir ve tartışırız. Her hasta ameliyat öncesi bunu bilir ve kabul eder. Ameliyat öncesi yaptığımız işaretlemelerde bunu renkli çıkmayan kalemlerle çizeriz. Bu izler genellikle kolay anlaşılamayacak veya kolay gizlenebilen yerlerde olur. Karın germe ameliyatında bikini hattında, yüz germe ameliyatlarında kulak önündeki doğal çizgilere uyacak şekilde planlarız.



AMELİYAT SONRASI KAPAMA

AÇILAN yaranın kapatılması çok büyük özen gerektirir. Burada plastik cerrahın kullandığı teknik , kullandığı malzemeler çok özel ve farklıdır. Biz 'atravmatik teknik' dediğimiz, dokuya maksimum dikkat ve özeni gösteren bir tekniği, daha özel aletler kullanarak yaparız. Çoğu ameliyatlar büyütme altında yapılır. Kullandığımız dikiş malzemeleri de ince ve farklıdır.



SORUN CEVAPLAYALIM

❱❱❱ 69 yaşındayım. Burnumun üstünde 3 yıldır iyileşmeyen bir yara var. Önce küçük nokta gibiydi, giderek büyüdü. Gittiğim doktor bunun plastik cerrahinin işi olduğunu ve alınması gerektiğini söyledi. Burnumda iz kalır mı? Aldırmam gerekiyor mu?

Kesinlikle evet. İyileşmeyen ve giderek büyüyen yaralar mutlaka çıkarılıp patolojik tahlile gönderilmelidir. Burada tarif edilen genellikle güneş ışınlarının neden olduğu bir deri tümörüne benzemektedir. Dermatologlar şüphelendikleri lezyonları bize yollarlar. Klinik muayeneniz estetik plastik cerrah tarafından yapıldıktan sonra o yara geniş şekilde çıkarılmalıdır. Aslında ameliyatta iki şeyi yapmamız gerekiyor. Birincisi tümörü tam ve geniş şekilde üç boyutlu çıkarmak, ikincisi ise oluşan derideki kayıp ve boşluğu onarmak. Ameliyat çoğunlukla lokal anestezi altında estetik plastik cerrah tarafından yapılır. Sonuçta, burnunuzun üzerinde, zaman içinde daha az belirgin olacak bir çizgi kalacaktır. Ne kadar geç kalınırsa, ameliyatın riski, büyüklüğü ve kalan iz de o kadar fazla olacaktır. Çıkan parça tahlile gidecek ve gelen sonuca göre ilave tedavi gerektirip gerekmediğine karar verilecektir.