Yüz estetiği sorularınız ve merak edilenler

Yüze cerrahi müdahale uygulanmadan önce, hasta bütün olarak değerlendirilir. Hastanın birçok açıdan yüzü seyredilir. Bazı hareket ve mimiklerde nasıl göründüğüne bakılır. Hastanın şikayet ettiği bölgedeki gerçek sorunun ne olduğu ve hangi yöntemlerin uygulanabileceği anlatılır

Yüz estetiğinde başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz?

Yüzün herhangi bölgesinde yaptığımız estetik girişimin, yüz bütününe uyum göstermesi olarak tanımlıyoruz. Problemli olan bölge cerrahi olarak düzeltilirken, yüz karakteristikleri korunmalıdır. Böylece, tüm estetikli bölgeler arasında bir uyum ve denge oluşur. Yüzün tümü iyi gözükür. Bence estetik ameliyatlarda başarı buna bağlıdır. Hastalarımız da gerçekte bu uyumu isterler ve bize "Doğal olsun, doğal dursun istiyorum, bana uysun, beni değiştirmesin yapılan işlem" derler. Detaylarla uğraşırken bütünü kaybetmemek, en önemli şeydir.

Bu bütün-detay ilişkisinin üç boyutlu algılanıp çözülmesi estetik-plastik cerrahi biliminin esasıdır ve diğer branşlardan bizi ayıran en önemli özelliktir.







Sorunlu olan bölgenin düzeltilmesi hasta tarafından nasıl algılanıyor?

Öncelikle yüzde herhangi bir bölgenin fark edilebilmesi için ya doğuştan veya sonradan abartılı şekilde büyük, küçük, eğik veya asimetrik olması gerekir. Sorunlu olan bu bölge, ayrı bir parça gibi gözükür. Hastanın yüzüne baktığımızda dikkat ve bakışlarımız, bu bölgeye yönelir ve tarafımızca olumsuz algılanır. Biz estetik plastik cerrahlar, problemli bölgeyi düzelttiğimiz zaman bütüne olan uyumla onu görünmez kılarız. İşte olması gereken doğal sonuç da budur. Estetik ameliyatı sonrası, yüzünüze bakan birinin bakışları, farklı yerlere yönelecektir. Eğer iz de görülmez ise, estetik ameliyat olmuş algısı da ortadan kalkar, anlaşılmaz. Çevreniz size çok iyi olduğunuz, tatilin size çok yaradığını söylemeye başlar.

Yüzüne estetik yaptıranlarda abartılı sonuçlar görüyoruz. Bunun nedeni nedir?

İki açıdan ele almak lazım, bakan açısından ve bakılan açısından. Sizin abartılı dediğiniz şey, o hasta için normal olabilir. Bazan hastalar problemli bölgelerin düzeltilmesini isterken abartılabilirler. Hastanın özel istekleri haklı ve gerçekçi olacaksa belli bir yere kadar yapılabilir. Bu konuda dudak dolgusu ile büyük dudak isteyen kadınları örnek gösteririm. Bana dudak dolgusu için gelen kadınların hemen hepsi başkalarını örnek göstererek, "Aman çok büyük olmasın, diğerlerine benzemesin" şeklinde konuşurlar. İşin gerçeği o kadınlar, eğer öyle arzu edip kendilerini öyle mutlu hissediyorlarsa bu kimseyi ilgilendirmez. Önemli olan hastanın mutluluğudur. Yeter ki beklentileri gerçekçi olsun. Hasta ne kadar ve nasıl istiyor onu anlamamız gerekir.







Hastayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazımdır. Ben hastayı karşıma oturtur, önden, yanlardan ve diğer açılardan yüzünü seyrederim. Bazı hareket ve mimiklerde nasıl görünüyor, bakarım. Burada hastanın şikayet ettiği bölgenin, komşu bölgelerin ve tüm yüzün karakteristiklerini, özelliklerini, simetrisini, gerçek sorununun o olup olmadığını, başka sorunların olup olmadığını, yüzündeki çizgileri, dinamik ve statik durumlarını, deri özelliklerini, hastaya anlatarak kayıt ederim. Sonra hastadan izin alarak dokunuruz. Deri kalitesi, deri altı yağ dokusu, kemik yapıya kadar değerlendiririz. Genellikle üç boyutlu görüntüleme tekniklerini kullanarak, hastaya kendi yüz özellikleri ile birlikte, problemini nasıl çözebileceğimizi tüm detayları ile tartışırız. Hastanın istek ve beklentileri bu aşamada devreye girer. Bizim cerrahi olarak yapabileceklerimiz ile hastanın beklentileri örtüşürse bu beraberlik devam eder.

Altın oran nedir?

Bu tanım son yıllarda çok popülarize olmuştu. Yüzümüzde, çok sayıda bilimsel ve sanat eserinde mükemmeli gösteren bir matematiksel orandır. Eski yıllardan beri bir formül haline getirilen bu oran 1.618 rakamı ile ifade edilir ve özellikle Leonardo da Vinci nin eserlerinde ve çizimlerinde bu gösterilmektedir. Gerçek estetik plastik cerrahi pratiğinde biz doğal uyumu esas alırız. Matematiksel hesaplar her zaman kullanılmaz, tam simetrinin doğal görüntüyü ve güzelliği bozduğunu da biliyoruz. Estetik bölgelerin birbirleri ile ilişkisi, güzeli oluşturan dengesi konusunda fikir vericidir.







BEKLENTİLER GERÇEKÇİ OLMALI

Yapılan ameliyat yüzde kalıcı mıdır?

Estetik plastik cerrahide yapılan ameliyatların diğer branş ameliyatlarından farkı yoktur. Estetik ameliyatlar da yaşayan bir insan üzerinde yapılmaktadır. Yani bir sanat eseri, bir heykel gibi kalıcılığı yoktur. Yaşayan bir insanda zaman ile nasıl bir değişim yaşanacaksa, yapılan ameliyatta zaman içinde aynı değişime uğrayacaktır. Bu normal ve olması gerekendir. Yüzde yapılan ameliyatların kalıcı olmadığının bilinmesi gerekir. Biz ameliyatta sizi sekiz, on, belki onbeş yıl önceki halinize getirebiliriz, ancak bu saydığım olumsuz durumlar sizi yine etkilemeye devam edecek.

Yüz estetiğinde hasta beklentileri neler oluyor?

Hastaların her türlü beklentisi olabilir. Önemli olan bunların ne kadar gerçekçi oldukları ve bir çözümün olup olmadığıdır. Çözüm olasılıklarından o hastaya özel ve doğru olanın seçilmesi, bunun uygulanması da bir uzmanlık ve tecrübe gerektirir. Genellikle yüzünden mutsuz olan hastalar, son yıllarda durumun giderek kötüleştiğini söylerler. Yüzdeki sarkmalar, torbalanmalar, çizgiler ve çöküklüklerden şikayet ederler.

Her hastaya ameliyat mı gerekir?

Hastayı anlayıp sorunlarını dinleyip analiz ettikten sonra, önce bütünü, sonra problemli bölgeyi değerlendiriyoruz. Sonraki aşama çözüm önerilerimiz olur. Bunlar ameliyatsız yöntemler, ameliyat veya her ikisinin birlikte uygulanması şeklinde olur. Dolgu, botoks, derideki çizgiler için soyma işlemleri veya deri kalitesini artırıcı uygulamaların hepsi, tedavi amaçlıdır.



