Yüzünüz ruhunuzu yansıtmıyor mu?

Yaşın ilerlemesi, çevresel faktörler ve genetik mirasın birleşmesi yüzde yaşlanmayı beraberinde getiriyor. Yılların izini silerek genç görünmek istiyorsanız, kısacası yüzünüz ruhunuzu yansıtmıyor, onun gerisinde kalıyorsa artık zamanınız gelmiş demektir

Gelişen teknoloji, yeni teknikler ve fırsatlar, estetik alanında her yaştan insana çözüm sağlıyor. Genç ve güzel görünmek isteyenler de yüz şekillendirme operasyonlarıyla daha estetik bir görünüme kavuşabiliyor.



KAÇ YAŞ GENÇLEŞİLİR?

Hastayı muayene ederken ayna karşısında kaşına, gözüne, boynuna ve yüzüne şekil vererek ameliyat sonrası nasıl olacağını gösterir ve hastaya "Kaç sene önce böyleydiniz?" diye sorarım. Hasta ameliyat sonrası nasıl olacağı konusunda fikir sahibi olur ve genellikle yıllar önce olduğunu bazan rakam vererek söyler. Burada ikinci soru "istediğiniz bu mu, sizi mutlu edecek bu mudur?" diye sorarak, hastanın gerçekte istediğini ve beklentilerini anlamaya çalışırız.



AMELİYATIN ETKİSİ 10 SENE SÜRER Mİ ?

Bizim toplumumuzda yıllar genellikle, onar onar sayılır. Hastalar genellikle ameliyatla elde edilen değişim "on sene sürer mi, bu değişmez değil mi?" diye sorarlar. On sene ciddi bir süredir. Yüz gençleştirme ameliyatlarında biz zamanı hasta için geriye alıyoruz ama yıpranma yine o noktadan devam edecektir. Dolayısı ile bu hale gelmek belki yıllar sürecektir.

Gerçekte iki yönden kazanç söz konusudur. Birincisi bu günkü hale gelmek yıllar alacaktır. İkinci kazanç ise ameliyat olmasaydınız, yıllar sonra nasıl bir olumsuz değişimle karşı karşıya kalacaktınız ?



AMELİYAT KALICI, DEĞİŞMEYECEK DEĞİL Mİ ?

Hiçbir ameliyat sonucu, kalıcı değildir.

Zamanı ve yaşamı durduramayacağımıza göre değişim kaçınılmaz olacaktır ve normali budur. Zaman, yer çekimi, genetik faktörler, deri ve yumuşak doku kalitesi bu sonucun etkisinin süresini belirler. Ayrıca yüz ve meme gibi dinamik organlar, yani hareket eden organlarda değişim daha hızlı olabilir.

Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, yüzde yapılan hareket ve mimikler çok sayıdaki kasların kullanılması ile olur. Bu mimik kaslar ifadelerimizi sağlar ve kasılınca üstteki deriyi hareket ettirerek, bazı yüz çizgilerinin oluşmasını da sağlar. Bu yapılmazsa donuk yüz veya maske yüz dediğimiz, ifadesiz bir yüzle karşılaşırız. Bu da oldukça yapay ve istenmeyen bir durum oluşturur.

Benim değerlendirmelerimde iyi olan ve istenilen, normal durduğunuzda derin olmayan veya çok az belirgin çizgilerin olması, ancak mimik yaptığınızda ise o ifadenin yine derin olmayan doğal görünen çizgilerin, orada rahatsız edici olmayacak şekilde ortaya çıkmasıdır.

Bir örnekle belirtecek olursam, burun ve dudak kenarına yığılma ve derinleşen çizgi normalde belirgin olmamalı, ancak güldüğünüz zaman da ortaya çıkabilmelidir.

Bu olması gereken doğal görünümdür.

Bir diğer örnek, alın bölgesinde endişe, kızgınlık, hayret, üzüntü gibi ifadelerin tam kaybolmadığı ancak derin çizgilerin normalde görülmediği genç bir alına sahip olmak hedeflenmelidir. Böylece hem yapılan işlem anlaşılmaz, hem yüzdeki negatif ve yaşlı görünüm düzeltilmiş olur. Bu ameliyatla veya ameliyatsız yöntemlerle her ikisini de beraber kullanarak sağlanabilir.



YÜZ GERME AMELİYATI NE KADAR YAPILMALI ?

Hasta ne kadar isterse. Benim her hastaya söylediğim bir ifade vardır. Bir Estetik Plastik Cerrah olarak, her şeyi veya çok şeyi yapabilirim. Burada nerede durmam gerektiğini belirleyen şey, hastanın ne istediği ve ne kadar istediğidir. Aslında bir cerrah olarak tecrübenin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Gerçekte tecrübe, nerede durulması veya yavaşlanılması gerektiğinin bilinmesidir. Yoksa herkes gaza basar, devamlı gaza basmanın sonucunun ne olacağı ise açıktır.

Hastanın ne istediği ameliyattan önce çok iyi anlaşılmalı.



AMELİYAT ÇOK MU UZUN SÜRÜYOR ?

Her ameliyatın yapılacak işle doğru orantılı, ortalama bir süresi vardır.

Bu süre tecrübeli ellerde biraz kısalabilir, ilave yapılacak işlerle veya ilave problemlerle biraz uzayabilir. Burada esas olan ameliyatın her aşamasının aynı hızda yapılmamasıdır.

Başka bir yazımızda bu konuyu detayları ile irdeliyeceğiz. Yüz germe ameliyatlarında, ameliyat hazırlıklarının da uzun sürdüğünü belirtmeliyiz. Detaylı ve teknik özellikleri olan bir ameliyattır ve 5-6 saat sürebilir.



KANAMA, MORLUK VE ŞİŞLİKLER ÖNLENEBİLİR Mİ ?

Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında aldığımız tedbirlerle kanama, şişlik ve morlukların en az olmasını isteriz.

Ameliyatın başında kanamayı azaltan ilaçları içeren bir özel karışım sıvıyı ameliyat bölgesine vererek, neredeyse hiç veya çok az kanama olmadan ameliyatı tamamlayabiliriz. Ameliyat sırasında kan basıncının kontrol edilmesi, çok ince aletler kullanarak ve dokulara maksimum özen göstererek ameliyatın yapılması, ameliyatın sonunda özel bir pansumanın yapılması, bu tedbirlerden bazıları. Bunların önlenmesi hızlı iyileşmeyi sağlar, ameliyattaki başarının hemen ortaya çıkmasını sağlar, hem de erken sosyal hayat ve işe geri dönüşü sağlar. Aksi takdirde ameliyattaki başarının ortaya çıkması için ödem ve şişliklerin ortadan kalkmasını beklemeliyiz.

Hastalar genellikle iki haftada işlerine geri dönerler ama tam sonuç 3-6 ay içerisinde ortaya çıkacaktır.



İLAVE GİRİŞİMLER

Klasik yüz germe ameliyatında pek çok ameliyat veya bölge, hastanın isteğine veya ihtiyacına göre dahil edilebilir. Bunlar çoğunlukla aynı ameliyat alanı içinde olan bölgelerdir. Boyun germe, TEMPO-LIFT, alt-üst göz kapağı, orta yüz germe, alın germe, yağ enjeksiyonları ve kök hücre enjeksiyonları, bu ameliyata kombine edilebilir. Burada bütün estetik üniteler arasında denge ve uyum sağlanarak başarı elde edilir.



PROF. DR. MURAT TOPALAN'DAN ÖNERİLER

■ Yüzünüzde sizi en mutsuz eden neresi, bunu bölge veya yer olarak tanımlayın.

■ Birden fazla alan ise öncelik sırası oluşturun.

■ Bir Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı ile görüşün. Uzmanlık diploması olmayan, sertifikalarla estetik terimini kullanan veya plastik cerrahi terimini konunun uzmanı olmadan kullanan diğer branş hekimlerinden uzak durun.

■ Gerekirse Plastik Cerrahi Derneğinden yardım alın.

■ Neyi ne kadar istediğinize karar verin.

■ Plastik Cerrahınızın pek çok şeyi aynı anda yapabileceğini, ancak nerede durması gerektiği kararını sizin vereceğinizi unutmayın.

■ Beklentileriniz gerçekçi olsun, mükemmel diye bir kavram yoktur, daha iyisi size yetebilmeli.

■ Başka birilerine benzemeye çalışmayın.

■ Her ameliyatın kendine özgü avantajları, dezavantajları, ameliyat izleri, iyileşme süresi, ameliyat sonrası bakım, dikkat edilecek hususlar ve sonuçların korunması için yapabilecekleriniz gibi aklınıza gelen her detayı doktorunuzla paylaşın, tartışın.

■ Başkası için, ameliyat olmayın, kendiniz için olun.

■ Doğru seçimlerle, yüzünüzle ilgili bir karar aldınız, korkmadan uygulayın.