Hepimiz güzeliz bazılarımız çok güzel...

Pandemi nedeniyle zamanımızın büyük bir bölümünü evde geçirdiğimiz şu günlerde, kendimize bakım yapmayı unutmayalım ve yapabileceğimiz küçük-büyük dokunuşlara hep birlikte göz atalım

Güzellik çok önemli ama subjektif bir kavram. Bireylere mutluluk ve özgüven veriyor. Çok güzel dediğimiz bir kadın konuştuğunda eğer sesi kulağı rahatsız edecek derecede ince veya kalın çıkarsa veya kötü kokarsa, bütün fikrimiz aynı anda değişebilir. Karşımızdakini ne kadar çok duyu organımızla beğenirsek o kadar güzel olarak algılarız. Ancak güzellik söylendiği gibi "Bakanın gözlerinden başlar"devamı diğer duyularla gelir.

Estetik Plastik Cerrahide güzellik tanımı, her birey için olması gerekendir, daha önceki yazılarımızda vurguladığım gibi bir denge, bir armonidir, tüm parçaların bütüne uyumudur. Nedeni ne olursa olsun uyum dışında kalan parçaları ameliyatla veya bir işlem ile düzelterek, yani olması gerektiği hale getirerek, hastayı mutsuz eden görüntüyü daha uyumlu ve görünmez kılmak bizim işimizdir. Bizim için hastayı mutlu eden sonuç güzel olandır, aracımız da budur.







Gençlik ise tam olarak, zamanla ilgili bir kavramdır. Durduramayacağımız tek şey zaman'dır. Peki, durduramadığımız bu zamanı sizin için geriye alıp, oradan devam etmenizi sağlayabilir miyiz? Sarkmış, kırışmış, gevşemiş, diriliğini kaybetmiş ve zaman içinde değişime uğramış bazı bölgeleri veya organları 10-15 yıl önceki haline getirerek oradan yeniden başlamayı kim istemez?

Beden algınızda sizi mutsuz edecek bir bölgeyi istediğiniz şekilde düzelttirerek mutlu bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Orada da biz varız, yeter ki beklentileriniz gerçekçi olsun, kimseye de benzemeye çalışmayın. Bu probleminiz çözüldüğünde bazan herşeyin değiştiğini farkedeceksiniz. Çoğu hastada olduğu gibi özgüvenin artması tüm iş ve özel hayatınızda olumlu yansımalara neden olacaktır. Kendinizle uğraşmayı bırakırsanız, çevreye pozitif enerji yansıtırsınız. Her zaman söylediğim gibi, insanlar beğenmedikleri vücut bölgelerini gizlemeye çalışırlar, beyindeki gri hücrelerin bir kısmı da bunu nasıl yapacakları ile meşgul olur. Problem çözüldüğünde ise, gizlemek için yaptığımız çabalar ve beynimizde bu işle meşgul olan alan boşa çakacaktır, yeniden daha güzel şeylerle doldurulmak üzere. Hiç memesi olmayan bir genç kızın ameliyat sonrası duruşu bile farklı olacaktır.







NEGATİF ETKİLERİ DÜZELTMEK

Beden ile ilgili problemlerin hemen hepsi, kaybolmuş kadın veya erkek vücut özelliklerinin beden algısında karışıklığa yol açar, büyük mutsuzluk oluşturur. Kadın bedenindeki yuvarlak girinti ve çıkıntıların düzleşerek sert ve erkeksi karakterde ortaya çıkması, erkekte de tam tersinin oluşması gibi. Yüz estetiğinde ise sizi tanımlayan özelliklerinizi bozmadan, daha genç, güzel, dinamik gözükmenizi sağlamak ve var olan negatif etkileri düzeltmek, amacımız olmalıdır. Hastalar bazen bir bölgeyi işaret ederler, aslında bekledikleri tüm yüze yansıyan, negatif oluşan görüntü ve algının tersine çevrilmesidir. Gerçek sorun göz çevresi ve yanaklarda yığılma nedeniyle yorgun ve mutsuz görünmeleri olmasına rağmen, üst göz kapaklarındaki sarkmayı problem ederek gelen hastalar vardır. Gerçekten üst göz kapağında deri fazlalığı olabilir. Ancak sadece üst göz kapağından fazla derinin çıkarılması yapıldığında hasta mutlu olmayabilir, çünkü totalde beklenen iyilik ve güzellik halinin çözümü sadece o değildir. Bizler hastanın gerçekten ne istediğini anlamaya çalışırız. Günümüzde tüm yüzdeki negatif etkileri, yer çekiminin olumsuz etkilerini sarkan kaş, göz kenarları, yanak ve burun kenarı yığıntılarını düzeltmenin daha iyi hale getirmenin en etkin ameliyatı olan Tempo-lift'i herkes için öneriyorum.







TEMPO-LIFT: DİNAMİK VE GENÇ YÜZLER

Eğer kaşlarınızın ve özellikle göz kenarlarınızın aşağı doğru yer değiştirdiğini düşünüyorsanız, Tempo-lift ameliyatı sizin bu yorgun ve mutsuz görüntünüzü düzeltecek en iyi çözüm. Göz dış kenarında sarkma ile oluşan kırışıklıklar da görüntüyü daha da kötü yapıyor. Ameliyatta elde edilen etki saçlarınızı sıkı sıkıya topladığınızda bu bölgeyi gererek nasıl iyi görünüyorsanız öyle. Ancak yapılan işlem yüzün derin tabakalarından olduğu için uzun etkili. Çoğu hastada yanak kenarında katlanma ve çene bölgesindeki sarkma da bu ameliyatla düzelir ve alt göz kapağının altında da bir dolgunluk oluşur. Aslında tüm yüzde bir gençlik, güzellik ve gerilme elde edilir ve özellikle göz çevresindeki tüm olumsuz ve negatif etkiler tersine çevrilir.

Ben bu ameliyatı lokal anestezi altında yapıyorum ve bir tarafı bitirip, hastaya aradaki farkı gösterme şansımız oluyor. İşlem şakak bölgesinde saç içinde bırakılan birer santimetrelik iki veya üç yerden yapılıyor, saçlar kesilip, traş edilmeden. Böylece daha sonra tam iyileşme ile görülmeyen ve belli olmayan birkaç izle, dışarıdan ameliyat olduğunuz anlaşılmadan büyük bir olumlu değişim ile yıllar öncesine dönebilirsiniz.

Değerli okuyucularım sizler çok güzelsiniz, artık yaz dönemine giriyoruz, sağlık dolu bir yaz geçirmenizi diliyorum, Eylül ayında tekrar görüşmek dileği ile....