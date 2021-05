Biz evdeyken yüzümüze ve vücudumuza neler oldu?

Pandemi nedeniyle evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde, kendimize bakım yapmayı unuttuk. Ayna karşısında pandeminin getirdiklerine ve neler yapmamız gerektiğine bir göz atalım...

Covid-19, maske, mesafe, temizlik derken maalesef bazılarımıza yerine koyamayacağımız büyük hasarlar bıraktı. Geriye kalan çok büyük çoğunluk bedenlerindeki az veya çok hasarla bu dönemi atlatmaya çalışıyor. Herkes eve kapanıp ne olacak bu halimiz diye düşünürken, birden aşçı olduk. Ne bulursak yedik ve televizyon karşısındaki kanepede yere paralel pozisyonda uzun süreler kaldık. Nasıl olsa maske takıyoruz diye toplumdaki tüm erkekler sakallı oldu. Kadınlar da bakımlarını ihmal etti. Evde kaldığımız bu pasif yaşam tarzının, bedenimizde yaptığı değişimin farkına varanlara biraz anlatacaklarım var. Farkında olmayanları da uyandırmak lazım. Geçen hafta da belirttiğim gibi aynalar ve gerçeklerle baş başa kalıp yüzünüze ve bedeninize bakın, hasar raporu çıkarın, korona dönemi bittiği zaman normalleşme sürecine hazır mısınız değerlendirin.







ŞEKİL BOZUKLUĞU

Yüzümüz aldığımız kilolar ile giderek yuvarlaklaşır, hem deri altında biriken yüzeysel yağ hem de derin plandaki yağların giderek şişmesi, büyümesi ile gergin, sert ama yuvarlak bir yüze sahip oluruz. Normal halden bu şişmiş görüntüye geçtiğimizde derinin de altında biriken yağ nedeniyle gerildiğini ve yüzeyinin genişlediğini biliyoruz. Bu kiloları verip yağı erittiğimizde, bu deri bollaşmış ve sarkmış olarak geri dönecek. Özellikle orta üstü yaştaki veya derisi ince olan hastalarda derinin elastikiyetinin azalması nedeniyle toparlanması da zor olacak, eski halini alma şansı olmayacaktır.

Temel problem genç bir yüzün giderek incelen üçgen görüntüsünün kaybolmasıdır.

Bu durumda eğer deri altı yağlanma çok ise, derinin direncinin korunmasına çalışmak, kilo verme sırasında işimizi kolaylaştıracaktır. Cilt bakımları, dışarıdan enerji uygulamaları ile derinin sıkılaştırılması, mezoterapiler ve gerektiğinde sınırlı yüzeysel liposakşınlar yüz formunun korunmasında yardımcıdır.

Özellikle çene altında ikinci bir çene varmış gibi yağ birikmesi, boynu kalınlaştırır ve çene çukurunun ortadan kalkmasına neden olur. Sadece o bölgede yağlanma varsa, bir ameliyatla bundan kurtulma şansınız var. Çene altına yapılan küçük bir delikten girerek enerji kullanarak liposakşın yaparak o yağı püre haline getirip alıyoruz. Deride oluşan hafif bolluk, zaman içinde kaybolacaktır. İşlem sonrası bir haftalık bandaj uygulaması ile, normal bir boyun konturuna sahip olabilirsiniz. Göz kapaklarımızdaki sarkıklık tek başına da sorun olabilir, kaşlarımızdan özellikle dış yan tarafın aşağı doğru sarkması ile beraber de olabilir. Kaşlarımız aşağı düştüğünde göz kapakları üzerine yığılma olur ve durum daha da kötüleşir. Elimizle kaşlarımızı yukarı doğru hafifçe kaldırdığımızda göz kapak probleminin azaldığını sıklıkla görürüz. Bu problemin dışarıya yansıması yorgun, üzgün ve uykusuz bir görüntünün ortaya çıkmasıdır. Bu istenmeyen bir durumdur.







GEREKİRSE YÜZ GERİLİR

Yapılacak iş Tempo-Lift ameliyatı ve gerekirse üst göz kapağı ameliyatıdır. Burada lokal anestezi altında 45 dakikada Tempo-Lift ile kaşlara pozisyon verilir. Saç içinde 1-2 cm. uzunluğunda izlerden girilerek tüm yüz gerilip, kaşlar istenilen yere alınır. Kaşlara uygun pozisyon verdikten sonra üst göz kapakları değerlendirilir, eğer hâlâ sarkma varsa üst göz kapak estetiği lokal anestezi altında ilave edilir.

Meme bir hedef organ, her türlü uyarıya cevap verir ve aylık hormonal değişime de uğrar. Memelerin iki farklı dokudan oluştuğunu bilmeliyiz. Sert meme dokusu ve yağ dokusu. Bu dönemde kilo alıp yağlandıysak, memelerdeki yağ dokusu kitlesi artacak ve memeler büyüyecektir. Bu büyüme oranına göre memeler şekillerini kaybeder ve ağırlıkları da artacağı için sarkmaya da başlarlar. İşin olumsuz bir tarafı da bu sarkma zamanla daha da artacaktır. Kilo verdikten sonra da bu sarkmalara deride buruşukluk şekil bozukluğu, hacim kaybı ilave olur. Kilolu dönemlerde genellikle meme ameliyatlarını bazı özel durumlar dışında yapmayız. Hastayı motive ederek ideale yakın kilolara gelmesini sağlarız ve sonra oluşan probleme göre ameliyatı planlarız. Meme gibi üç boyutlu, hormonlar, yer çekimi dahil her türlü etkiyle değişime uğrayan bir organın ameliyat planlamasında kişisel davranılması gerekir.



FAZLA YAĞLAR ALINIR

Karın bölgesi en çok etkilenen yerlerdendir. Karında sarkmalar, ağırlık artışı, vücut yuvarlaklığının kaybolması ile bel girintisinin yok olması, gerçekten problemdir. Bu fazla kiloların kaybedilmesi, normal kilolara dönüş ise başka bir problemin ortaya çıkmasına neden olur: Sarkıklık Orta derecede sıkıntılı durumlarda vücut şekillendirme liposakşınları yaparak istediğimiz formu yakalayabiliriz. Deri altı yağ dokusunu inceltirken, istediğimiz şekli verebilir, fazla olan yağları alırız. Ancak karın içi dahil ileri seviyede kilo alma durumlarında, çoğunlukla ameliyat öncesi normal kilolara gelmesini isteriz. İleri derecede kilolu hastalarda ameliyat uygun olabilir.







BASEN BÖLGESİ

Genetik yağlanmanın en çok etkilediği bölgedir. Problem lokalize ve hafif-orta formda ise liposakşınla istenilen şekil verilir. İleri yağlanma artışlarında kilo vermeye teşvik sonrası aynı işlemi yaparak ideal uyum yakalanabilir.



POPO BÖLGESİ

Gerçekte hep ihmal edilen bölgedir. Kilo aldıysanız kalçalar dolgun gözükebilir. Ancak selülit görüntüsü, derinin kalitesinde değişim bu dolgunluğu gölgeler. Burada bel-popo ve popo-bacak uyumu çok önemlidir. Kum saati görüntüsü bizim görmek istediğimiz idealdir. Bel/popo oranı 0.7 olmalıdır.

Ancak aşırı kilo alımlarında bel girintisi ve yuvarlaklık kaybolup düzleşirken, poponun ağırlığının artması sonrası popo sarkar. Kilo verme sonrasında en büyük sıkıntı popo düşüklüğüdür. Popo düşüklüğünün cerrahi düzeltimi de kolay değildir ve tecrübe ister. Hafif kilolarda, cilt destekleyici, sıkılaştırıcı, biraz yağ eritici, enerji uygulamaları yapılabilir.



SORUN CEVAPLAYALIM

30 yaşındayım, 10 kilo bir fazlalığım oldu. Eski sezaryen izim de vardı. Karnımdan, belimden, sırtımdan ve basenlerimden liposakşın ameliyatı oldum. Geçen ay korseyi çıkardım. Sorum, tekrar kilo alırsam yine karnımda birikim ve bir dalgalanma, düzensizlik olur mu?

Her şey tekrar bozulabilir. Bu tarz ameliyatlar önemli kararlardır. Böyle ameliyatlar oluyorsanız yaşam tarzınızı beslenme dahil değiştirmelisiniz. Ameliyat olup iyi bir vücut şekline kavuşmuşsunuz. Bunu koruyun lütfen, kilo almayı aklınıza bile getirmeyin. 1-2 kilo farketmeyebilir, ancak kilo alıp vermeler ile deride sarkıklıklar, çatlaklar ortaya çıkar ise o zaman daha büyük ameliyatlara ihtiyacınız olabilir. Mevcut durumun keyfini çıkarın.



HAFTAYA: KOLLAR VE BACAKLAR