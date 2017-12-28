Mehmet Akif, müstevlilere karşı şanlı direnişimizin dilidir.

Ne zaman anlatsam gözyaşlarımı tutamam:

Mekke Şerifi Hüseyin'in "kabilecilik" fitnesine karşı Suud Kralı'nın büyük dedesi İbni Suud ve geniş nüfuzlu kabile reisi İbni Reşid'i uyarmak maksadıyla çöllere düşer 1916'da, Kuşçubaşı Eşref'le.

Uçsuz bucaksız çöllerde dört buçuk ay süren yolculuk boyunca aklında, duasında tek bir yer vardır: Çanakkale.

Acaba kovulabilecek midir düvel-i muazzama?

Kuşçubaşı Eşref, "telgraf var, acil gel," denilerek Şam-Medine arasındaki El Muazzam İstasyonu'na çağrılır.

Kuşçubaşı yüreği ağzında, koşar gider istasyona.

Enver Paşa cepheden haber verir: "Akif'e müjdeyi ver. Düşmanı kovduk Çanakkale'den!.."

Kuşçubaşı bir solukta koşar Akif'in yanına, "Üstadım, duanız kabul oldu" der, "Çanakkale'de muhteşem bir zafer kazandık..."

Mehmet Akif sevinç gözyaşlarıyla sarılır Kuşçubaşı'na...

İşte orada başlar yazmaya: "Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber / Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber..."

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