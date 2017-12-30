İzmir'de muvazzaf bir subayın açıklamasını aylar öncesinden okuduğumda hayret etmiştim.

"Bende ByLock yok ama ben FETÖ'cüyüm" demişti, "garnizonda benim gibi olan çok, onları ne yapacaksınız?!"

Geçen gün bundan çok daha vahim bir olay yaşandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler'in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın gitti Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne, "Ben FETÖ üyesiyim" dedi, iyi mi?

E tabii herkes şoke oldu!...

Nasıl şok olmasın; söz konusu yüzbaşı, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği, hatta bu uğurda yaralandığı için "kahraman" ilan edilmişti.

Peki ne oldu da böyle bir itirafta bulundu?

ByLock mu çıktı onda? Yok...

E'eee?...

E'si, örgütün isteklerine artık tahammül edememiş.

Böyle diyor, fakat örgütün ondan ne yapmasını istediğini bilmiyoruz.

Belki de itirafta bulunmamış, suikast tasarlıyorken yakalanmış, ama maslahat icabı medyaya böyle yansıtılmıştır, bilemiyoruz.

Şayet öyleyse bu yüzbaşının en yakınında bulunduğu Org. Güler başta olmak üzere nerelere ulaşabileceğini düşünmek bile korkunç.

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