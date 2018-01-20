Konya'da bir ilahiyat profesörü şöyle diyor: "15 Temmuz saldırısından ülkemizi Konyalı evliyalar kurtardı..."

Şimdi sadece niçin Konyalı evliyalar, diye düşünüyorsunuz.

Yani diğer illerin evliyalarıyla bir işbirliği yapılamaz mıydı?

Demek ki Konyalı evliyalar çok kibirli adamlar; diğer illerin evliyalarının yardımına ihtiyaç duymuyorlar.

Ya da diğer illerin evliyaları çok yeteneksiz adamlar, bu tür işlere karışmıyorlar. Ya da onların başka görevleri var o anda orada bulunuyorlar. İla ahir.

Fakat benim bir Müslüman olarak asıl üzerinde durulmasını zaruri gördüğüm şey bütün bunlar değil.

Konyalı evliyalarla da öyle çok ciddi bir sorunum falan da yok. Onların kim olduklarını da bilmiyorum.

Soru şu: Eğer Konyalı evliyalar bu tür saldırıları önlüyorlarsa, 15 Temmuz'da 250 kişi niçin öldü?

Bu Konyalı evliyaların bu 250 kişinin iradesine ve eylemine niçin zerre kadar saygısı yok?

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Bu ironi dolu ifadeleribir konuşmasından iktibas ettim.Sanmayın ki söz konusu ilahiyat profesörü münferit.Hayır, bu bir zihniyet.Öyle bir zihniyet ki, Erdoğan'ın "..." diyerek direnişe liderlik yapmasınada çıplak ellerle tankları durduran bu kahramanmillete de gerek yoktu...Bu durumda,'ü endişelere gark eden o'ye de son derece lüzumsuz oluyor.Zira herhangi bir işgal girişimi veya darbe kalkışması durumunda sokaklara çıkıp direnmek gerekmediği için direnişçileri güvence altına almak da gerekmiyor.Konyalı evliyalar ikna olup duruma vaziyet ettiler mi kurtuluşa erdik demektir.Yanlış anlaşılmasın, mesele Konyalı evliyalar değil, zihniyet bu olduktan sonra şehir çok. (Başkaları da çıkar Karslı, Erzurumlu, Trabzonlu, Bursalı evliyaları mevzubahis eder.)Lafın burasında minik bir parantez açmanın tam vaktidir:Tasavvufu, Allah dostlarına bağlılığı ve hürmeti hakkıyla öğreten üstadımız'ınçeşmesinden hakkıyla bir damla nasibi olan hiç kimse böylesi zihniyete duçar olmadı. Bu zihniyetin ruh ikizi mesabesindekida hiçbir dönemde zerre prim vermedi. Zaten FETÖ de bunun için'na onca zulmü reva gördü.15 Temmuz hakkında Konyalı Evliyalar efsanesi üretmeye elverişli "din" anlayışını adamakıllı sorgulamadan kurtuluşa eremeyiz.Şu hale bakın..., 16 yaşındaki'la birlikte250 insanımız şehit oldu ama bizi kurtaranoturduğu yerden Konyalı evliyalar!Hiç kuşkunuz olmasın...Bu zihniyeti oluşturan referans kaynaklarıyla, FETÖ'ye sosyolojik malzeme tedarik etmek için kullanılan referans kaynakları üç aşağı beş yukarı aynıdır.Fetullah bugün bile örgütünü bu referans kaynakları üzerinden konsolide ediyor.Zaten...Mahut Konyalı evliyalar "menkıbesini" üreten zihniyet dünyasıyla, "" şeklinde üretimler yapan zihniyet dünyasının referans kaynakları birbirinden farklı olabilir mi?