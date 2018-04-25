Doğrusu iyi dümendi.

Evvela...

Meral Hanım'ın partisinin seçime sokulmayacağı, engel olunacağı söylemleri üzerinden kallavi bir "mağduriyet" oluşturuldu.

Sonra da...

Şu bizim "demokrasi kahramanları" arzı endam etti.

Bunlardan biri Baykemal'di.

Tam 15 adet CHP milletvekilini hiç gözünü kırpmadan Meral Hanım'ın partisine "bağışladı."

Öyle bir "kahramanlık" coşkusuna kapıldı ki...

Bir partiden diğer partiye geçen milletvekilleri hakkında, "Partiye ihanettir, seçmene ihanettir... Böyle bir karakterde çıkacak milletvekillerinin olduğuna inanmıyorum" (23 Haziran 2016) dediğini bile unuttu.

Meral Hanım mı?

O da Baykemal'den daha az değildi.

Geçtiğimiz ocak ayında, İP'in Çankırı binasının açılışında, CHP ile partisinin yan yana getirilme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp bulduğunu söylediği halde o 15 CHP milletvekiliyle Meclis'te grup kurdu.

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Aslında "kahramanlık" gerektirecek bir durum yoktu.Zira...'ın partisiyle aynı durumdakipartisi seçime sokulmuştu.Zatenda çok geçmeden'in seçime girmesinde hiçbir engel olmadığını açıkladı.Peki...Lider sultasına boyun eğmeyen, o fikri hür / vicdanı hür 15 adet yiğidiboşuna mı şark "" gönderdi. (Şark, lafın gelişi, İYİ yani.)Elbette, hayır.Rüşvet mesabesindeki o 15 adet milletvekili marifetiyle Meral Hanım'ı borçlandırmak istedi.Neden mi?Neden olacak, çatı adayına razı olsun diye.Gelgelelim...Meral Hanım, "Şayet pazarlık için böyle konuşmuyorsa...Hem o 15 adet milletvekilini geri vermiyor, hem de rest çekiyor demektir.'ın "Tokatçı" filmi gibi.Hani, mutemedin para dolu çantasını çalayım derken elindeki bavulu da kaptırmıştı..., mademrazı olmuyorsun, deyip, o milletvekillerini geri alır mı?Bence (sıvatmaktan maada) bu riski göze alamaz.Meral Hanım ondan erken davranıp..." diyerek, o milletvekillerini geceyarısı CHP genel merkezi önüne bırakırsane olacak?!